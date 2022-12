JKN ต่อยอดสร้างรายได้ 9 ด้าน จากธุรกิจ MUO ใหม่

‘เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป’ เปิดกลยุทธ์ต่อยอดการสร้างรายได้ให้องค์กร Miss Universe Organization (MUO) หนุนศักยภาพจับกลุ่มแนวทางการเพิ่มรายได้ 3 ช่องทางจาก 9 ช่องทาง ได้แก่ Franchise Fee, Format Show Fee และ Talent Fee ที่จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเงินมหาศาล

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมนำ Ecosystem ของกลุ่ม JKN สนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจาก MUO เปิดกลยุทธ์จับกลุ่มช่องทางการหารายได้ 3 ช่องทางจาก 9 ช่องทางเข้าด้วยกัน ดังต่อไปนี้1.Franchise Fee รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ในการจัดประกวดที่เรียกเก็บแต่ละประเทศในการจัดการประกวดนางงามเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมประกวด Miss Universe โดยมีแผนจะมีการปรับราคาขึ้นและคาดว่าจะทำรายได้สูงถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี2.Program & Format Fee รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ในการผลิตรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกวด Miss Universe เช่น Road to the Universe และ Heavy is the CROWN ในรูปแบบรายการเรียลิตีโปรดักชันระดับอินเตอร์3.Talent Management Fee รายได้จากการบริหารจัดการงานจ้างและงานบันเทิงของผู้ครองตำแหน่งนางงามจักรวาล รองอันดับ 1 และรองอันดับ 2 โดย MUO จะคิดค่าบริการตามมาตรฐานสากล โดยมีลูกค้าจากต่างประเทศได้ติดต่อผู้ชนะการประกวดมิสยูนิเวิร์สเพื่อเข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้วประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN กล่าวว่า ธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) จะสามารถสร้างรายได้จากเฉลี่ยปีละ 800-1,200 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้เติบโตประมาณ 40% ในปีถัดไป และยกระดับองค์กรไปสู่การเป็น Global Content Commerce Company โดยภายในสิ้นปีนี้หลังการรับโอนกิจการคาดว่าจะรับรู้รายได้จาก MUO ประมาณ 160 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาทในปีถัดไปนอกจากการจัดกลุ่มการหารายได้ 3 ช่องทางนี้เข้าด้วยกันแล้ว ยังมีการปรับกลยุทธ์ช่องทางการหารายได้ด้านอื่นๆ ใน 9 ด้าน เช่น ด้าน Licensing & Merchandising ด้าน Broadcast Fee ด้าน Ticket Sales และด้าน Sponsorship อีกด้วย เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการสร้างรายได้ขององค์กร