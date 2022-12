ปักหมุดความหวังของผู้มีบุตรยาก !!! “คุณพ่อต๊ะ & คุณแม่บุ๋ม” แนะต้องมาปรึกษากับทาง Genesis Fertility Center (GFC) เท่านั้น ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆ “GFC CARE เพราะคุณคือคนสำคัญ” บริการรถรับ-ส่งดูแลคุณ ในวันเก็บไข่

เพราะลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ แม้คู่สามีภรรยาหลายคู่จะเพียบพร้อมเพียงใด แต่ถ้าไม่มีลูกน้อยมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ เติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบแล้ว บ้านจะมีสีสันกลายเป็นบ้านที่สมบูรณ์ไปได้อย่างไร? หลายครอบครัวจึงยกความไว้วางใจและการใส่ใจให้กับ GFC (Genesis Fertility Center) ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก อย่างเช่นคู่ของ ต๊ะ วินรวีร์ ใหญ่เสมอ และภรรยา บุ๋ม มินตยา เพ็ชรวารา ที่เคยเฝ้ารอลูกน้อยเพื่อมาเติมเต็มครอบครัวอยู่นานถึง 15 ปี จนถอดใจในการปั๊มลูกด้วยวิธีธรรมชาติ แล้วหันมาพึ่ง เทคโนโลยีทางการแพทย์ แบบเต็มสูบ จนในที่สุดเมื่อทั้งคู่เข้ามาปรึกษาที่ GFC ก็ได้ลูกสมใจหวัง และต้องบอกเลยว่าตอนนี้ต้องยกให้อีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแสนอบอุ่นเป็นที่สุด แถมแฮปปี้มีความสุขตั้งแต่ให้กำเนิด น้องปิ๊งปิ๊ง ที่เป็นดั่งโซ่คล้องใจและเป็นยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจของ พ่อต๊ะ แม่บุ๋ม ที่ขอทุ่มเทเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลเลี้ยงดู น้องปิ๊งปิ๊ง ด้วยตัวเองเพราะอยากเห็นพัฒนาการของเขาตลอดเวลาและมอบความรักให้เขาได้อย่างเต็มที่งานนี้ คุณพ่อต๊ะ & คุณแม่บุ๋ม จึงขอปักหมุด Genesis Fertility Center (GFC) คือ ความหวังของผู้มีบุตรยากเท่านั้น พร้อมยังแนะนำในช่วงนี้ คือ ช่วงเวลาดีๆกับโปรโมชั่นพิเศษ “GFC CARE เพราะคุณคือคนสำคัญ” บริการรถรับ-ส่งดูแลคุณ ในวันเก็บไข่ จาก ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส (White Glove Delivery and Services) ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA Plus+ มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย โควิด 19 ซึ่ง คุณพ่อต๊ะ & คุณแม่บุ๋ม ยังเปิดใจถึงข้อดีกับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้มาว่าคุณพ่อต๊ะ & คุณแม่บุ๋ม ได้เปิดใจว่า “ สวัสดีครับ ครอบครัว ใหญ่เสมอ วันนี้เรามาอัพเดทการเจริญเติบโตของ น้องปิ๊งปิ๊ง ตอนนี้จะครบ 2 ขวบแล้วครับ ตอนนี้สุขภาพจิต สุขภาพกายค่อนข้างแข็งแรง และการพัฒนาที่ดีมากๆเลยครับ และนี่คือผลงานของ GFC เลยครับ ผมจึงอยากแนะนำครอบครัวไหนที่มีบุตรยากมาที่นี่เลย เพราะที่นี่เขามอบแต่ความพิเศษให้กับทุกครอบครัวจริงๆอย่างและล่าสุด GFC ยังได้เกิดดีลยักษ์ระหว่าง กับ ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส (White Glove Delivery and Services) ที่จัดขึ้นมาเพื่อมอบความพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่เข้ามารับบริการกับทาง GFC ผมได้เห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับเหล่าว่าที่คุณแม่มากๆเลยครับ เพราะ “ Project สำคัญนี้เกิดจากทางคลีนิค อยากดูแล ให้ความสะดวกสบายกับคุณผู้หญิงที่หลังจากรับบริการเก็บไข่จะรู้สึกไม่สบายตัวจึงอยากจัดความสะดวกสบาย และปลอดภัยให้ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จึงให้บริการรถรับ-ส่งดูแลในวันเก็บไข่ เพราะสำหรับ GFC แล้วบริการที่ดูแลทุกครอบครัวคือ สิ่งที่สำคัญที่สุด นอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์และนอกเหนือจากราคาแล้ว คือความเข้าใจในความรู้สึกของผู้ให้บริการอย่างแท้จริง โปรโมชั่น “GFC CARE เพราะคุณคือคนสำคัญ” จะดูแลทุกครอบครัวตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้าน มารับบริการ และส่งคุณกลับบ้านอย่างสะดวกปลอดภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่สำคัญการบริการเรื่องรถลีมูซีน ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส (White Glove Delivery and Services) ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA Plus มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย โควิด 19 โดยคนขับทุกท่าน ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม มีการตรวจโควิดทุกอาทิตย์และรถมีการทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกรอบ นับเป็น Project ที่สุดยอดจริงๆ และ นี่คือ สิ่งที่ GFC ขอมอบให้กับลูกค้าทุกคนครับพร้อมโปรโมชั่นก็ดีต่อใจมาก สำหรับแพ็กเกจฝากไข่ Oocyte freezing ราคา 150,000 บาท บริการรับ - ส่งด้วย Toyota Camry ในวันเก็บไข่ และแพ็กเกจทำเด็กหลอดแก้ว ICSI แพ็กเกจ 190,000 บาท เป็นต้นไป บริการรับ - ส่งด้วย Toyota Alphard ในวันเก็บไข่ ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม นี้ เท่านั้น !!! ซึ่งโปรโมชั่นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-108-6413-14 หรือ 0974845335หรือทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/GFC.Bangkok และ Line OA : @gfcclinic