“บิวกิ้น พุฒิพงศ์” ชวนมูฟเก็บพอยท์ กับ “ลาลามูฟ รีวอร์ด ยิ่งใช้ ยิ่งได้พอยท์” ฟินห้างแตก เก็บลาลาพอยท์แบบจุกๆ

มูฟไปไหน ก็เรียกเสียงกรี้ดห้างแตกได้ทุกครั้ง สำหรับหนุ่มหน้าใสในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของลาลามูฟ ประเทศไทย ที่ล่าสุดมูฟมางานเปิดตัวโปรแกรมสะสมพอยท์สุดคุ้มล่าสุดจากลาลามูฟ ที่ชวนให้แฟนคลับและผู้ใช้มาเก็บพอยท์ไปแลกของรางวัลว้าวๆ ได้ตามสไตล์ของตัวเอง และชวนเหล่า “บีไซด์” ร่วมกิจกรรมกันแบบฟินห้างแตก ในงานเปิดตัวเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ แต่ฟินแค่ไหนบีไซด์ก็ไม่พลาดเก็บลาลาพอยท์กันสู้ตาย ทั้งได้พอยท์ ทั้งได้ฟินกับบิวกิ้น คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!ก่อนจะฟินกับหนุ่มบิวกิ้น เหล่าแฟนๆ และผู้ใช้ลาลามูฟ ก็ได้ตะลุยสะสมลาลาพอยท์ในดินแดน Lalamove Rewarding Land ไม่ว่าจะเป็นเกมส่งของหรือสอยดาวลุ้นพอยท์ ที่แจกลาลาพอยท์กันจุกๆ พร้อมแจกสิทธิ์เข้าร่วมงาน on-stage และรางวัลสุด exclusive ซึ่งได้ผู้โชคดี 55 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับหนุ่มบิวกิ้นอย่างใกล้ชิด ในงานหนุ่มบิวกิ้นได้โชว์เสียงหล่อละลายกับโชว์พิเศษในเพลงกลับมาคบกันเถอะ (Please Please) และเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ และได้ร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับแบบเรียกได้ว่าเซอร์วิสแบบสุดๆ บริการดีไม่แพ้ไดรเวอร์จากลาลามูฟ โดยเฉพาะเกมทายภาพวาดของของบิวกิ้น แฟนๆ ต้องทายว่าบิวกิ้นอยากจะส่งสิ่งของอะไรผ่านบริการของลาลามูฟ งานนี้ต้องมอบฉายา Billkin The Artist ให้เลยงานนี้หนุ่มบิวกิ้น พุฒิพงศ์ เล่าถึงความประทับใจต่อลาลามูฟว่า… “ส่วนตัวผมก็ใช้ลาลามูฟในการส่งของอยู่แล้ว และยิ่งครั้งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัว ลาลามูฟ รีวอร์ด ที่จะมาเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานด้วย รู้สึกยินดีมากๆครับ ช่วงสิ้นปีแบบนี้ คนซื้อของเข้าบ้าน ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสำหรับเทศกาลคริสต์มาส บางคนย้ายบ้าน ย้ายคอนโด ย้ายหอ แนะนำให้ใช้บริการรถกระบะตู้ทึบของลาลามูฟเลยครับ นอกจากของข้างในจะปลอดภัย ไม่โดนฝนแล้ว ยังมีบริการช่วยยกอีกด้วยนะครับ” ส่วนโปรแกรมลาลามูฟ รีวอร์ด เจ้าตัวแอบกระซิบว่า “มีสะสมหลายพันพอยท์แล้วครับ บวกกับช่วงนี้ที่มีโปรโมชันแจกพอยท์สำหรับผู้ร่วมโปรแกรมครั้งแรกสูงสุดถึง 1,000 ลาลาพอยท์ พร้อมนำลาลาพอยท์ไปแลกส่วนลดค่าส่งรอบต่อไปแบบสุดๆ ทุกคนตามมานะครับ แล้วมาแลกพอยท์แบบคุ้มๆ ไปด้วยกัน”