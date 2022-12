รวมจุดเช็คอิน! 9 แห่งใน “งานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 9” ตามเก็บให้ครบ เดี๋ยวหาว่าไม่เตือน

กลับมาอีกครั้ง! สำหรับเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 9” ภายใต้แนวคิด “Future Forest” หรือ ป่าแห่งอนาคต เด่นด้วยกิจกรรมไฮไลต์งานศิลปะกลางแจ้ง “หนึ่งคน หนึ่งต้นไม้ หนึ่งป่า” และ “สวนสะท้อนตัวตน” เพื่อให้นักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผืนป่าไทยให้ยั่งยืน พร้อมด้วยกิจกรรมสุดสร้างสรรค์และการละเล่นใกล้ชิดธรรมชาติแสนสนุก โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 – 29 มกราคม 2566 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2565 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่ 9 ได้ที่ www.facebook.com/DoiTungClub, โทร. 02-252-7114 หรือ 053-767-015-7.และก่อนจะไปสัมผัสลมหนาวกัน ลองตามไปดูว่ามาทั้งที ต้องเช็คอินที่ไหน? บ้างจุดที่ 1: ‘ตัวโตเปลี่ยนหน้า’ ที่สวนแม่ฟ้าหลวงเป็นปีแรกที่ใบหน้าของ “โต” ประติมากรรมผสานธรรมชาติ หนึ่งในแลนด์มาร์กของสวนแม่ฟ้าหลวง จะแปลกตาไปกว่าที่เคย จากฟอร์มร่วมสมัยกลายเป็นงานศิลป์ที่ชวนย้อนกลับไปในกาลอดีต กับประติมากรรมตัวโตยักษ์ที่มีใบหน้าเป็นศิลปะล้านนาอย่างแท้จริงโต คือ สัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวไทใหญ่ 1 ใน 6 ชนเผ่าบนดอยตุง มีลักษณะหัวเหมือนกวาง ตัวเหมือนสิงโต ชาวไทใหญ่เชื่อว่า โต เป็นตัวแทนของสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจุดที่ 2: เรือนกระจก ‘Garden of Reflection’การวางกระจกเงาวัสดุจากฝีมือมนุษย์อย่างมีชั้นเชิงท่ามกลางธรรมชาติสวยสด เงาในกระจกสะท้อนทั้งมนุษย์และธรรมชาติไปมาไม่รู้จบ แสดงถึงความเพิ่มพูนของแมกไม้และตัวคนที่จะอยู่ร่วม ดูแล และเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นอนันต์จุดที่ 3: 14 ร้านค้าชุมชนเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้ประกอบอาชีพสุจริต และพัฒนาฝีมือในการทำอาหาร เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 9 คัดแล้ว เชฟชาวบ้านที่รสมือถึงเครื่องถึงใจกว่า 30 ร้านค้า อาทิ“ร้านข้าวซอยลอยน้ำ” ที่ไม่ควรพลาดกับเมนูข้าวซอยลอยน้ำทรงเครื่อง ข้าวแรมฟืนถั่วลิสง ข้าวแรมฟืนขาว และข้าวเกรียบถั่วเหลือง“ร้าน Chicken ให้ลาบ” ร้านขายไก่ทอดที่ไม่ธรรมดา เพราะมีเมนูเมี่ยงไส้อั่วมาให้ลองชิม“ใฝ่ดีคาเฟ่” เยาวชนในพื้นที่กับความฝันที่เป็นจริง ฝึกทักษะการประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝัน เหล่าบาริสต้าน้อยออกร้านจริง มีรายได้จริง“ร้านน้องหมูพวง” มีทั้งหมูพวงและไก่พวงชวนหิว มาพร้อมกับน้ำพริกแมงดาบ้าน แจ่วบอง ข้าวไร่ดอย ทานคู่กันลำขนาด“ร้านมะหล่าไทใหญ่” ที่มีพริกมะหล่าจำหน่ายให้ไปทำกินเองที่บ้าน“ร้านส้มตำยอด” ที่ต้องมาชิม หมูย่างมะแขว่น แอ็บลาบหมู แอ็บถั่วเน่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายซุ้มที่น่าสนใจ ทั้ง ยำผักกาด น้ำพริกถั่วเน่า ข้าวเหนียวดอย น้ำผึ้งโพรง ลูกชิ้นหมูดำจิ๋วปิ้งจุดที่ 4: ตะแหลว“ตะแหลว” หรือ “เฉลว” เป็นเครื่องจักสานที่อยู่คู่สังคมไทยมาแต่โบราณ มีลวดลายเป็นมุมแฉกที่เกิดจากการนำตอกไม้ไผ่มาสานขัดกัน มีตั้งแต่3 แฉก 5 แฉก 6 แฉก 8 แฉกไปจนถึง 12 แฉก โดยตะแหลว 8 แฉกเปรียบเสมือนเป็นยันต์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับป้องกันสิ่งชั่วร้ายตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีตะแหลวอยู่ตรงกลาง เป็นสัญลักษณ์ของดวงตาที่ดูแลคุ้มครองป้องกันภัย ภายนอกล้อมด้วยห่วงคอเงินแบบชนเผ่า เป็นสัญลักษณ์แทนคน สะท้อนถึงการทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่มีพันธกิจในการพัฒนาคนและชุมชนนับแต่วันแรกตลอดจนการดำเนินงาน 50 ปีที่ผ่านมาจุดที่ 5: ซุ้มเพลิดเพลิน (Doi Tung Learning Experience Hub)พื้นที่แห่งการลงมือทำ อุดมด้วยงานศิลปะและธรรมชาติ ที่จะเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ใหม่บน ดอยตุง ที่ซุ้มเพลิดเพลินมีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกได้ตามใจชอบ อาทิ เวิร์กช็อปยิงพรมที่สามารถออกแบบลายและลงมือยิงด้วยตัวเอง (มีค่าใช้จ่ายคนละ 1,650 บาท) ทำสมุดกระดาษสา ฉลุลวดลาย เพ้นท์กระเป๋าผ้าและเซรามิก และอื่น ๆ อีกมากมาย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก: Faidee Kids Camp ค่ายเด็กใฝ่ดี หรือสนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม คลิกเลย https://forms.gle/LeeERpjobHAhwN8q8จุดที่ 6: หนึ่งคน หนึ่งต้นไม้ หนึ่งป่า (One Person, One Tree, One Forest)สนุกกับกิจกรรมที่ชวนให้นักท่องเที่ยววาดต้นไม้ของตัวเองคนละ 1 ต้น ลงบนกระดาษสังเคราะห์ไทเวคผืนใหญ่จนกลายเป็นผืนป่าของพวกเรา เมื่อสิ้นสุดงานเทศกาลจะนำไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น กระเป๋า ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ มอบให้เยาวชนในศูนย์เด็กใฝ่ดีของทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯจุดที่ 7: ซุ้มสิ่งแวดล้อม ฮักโลก ฮักเฮา (Green Hug)ครบรสทั้งความรู้และความสนุก จากนิทรรศการชวนเรียนรู้ เกมเอาใจสายรักธรรมชาติ และเวิร์กช็อปสินค้าทำมือใส่ใจสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 โซนโซน A “Doi Tung & Animal Kingdom” บอกเล่าเรื่องราวของผืนป่าสีเขียวและอาณาจักรสัตว์สุดตื่นตาบนดอยตุง โดยป่าสีเขียวขจีสองข้างทางระหว่างนั่งรถขึ้นมาบนดอยตุง อากาศเย็นสบายกับหมอกชื้น ๆ ชุ่มใจ กว่าดอยตุงจะสวยงามได้อย่างนี้ต้องใช้เวลาถึง 50 ปี จากพื้นที่ภูเขาหัวโล้นและแห้งแล้ง ชาวบ้านแผ้วถางป่าและปลูกฝิ่นเพื่อเป็นรายได้ในการดำรงชีวิตก่อนปี 2531 ในโครงการมีพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 28 ต่อมามีการส่งเสริมการปลูกป่าหลายครั้ง จนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด ต้นไม้ที่ปลูกเสริมเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นหลากหลายชนิด และป่าไม่ใช่แค่พื้นที่ที่มีต้นไม้ยืนต้นสีเขียวชอุ่ม แต่ยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ และมีการเกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตด้วย ซึ่งป่าดอยตุงครอบคลุมความสูงตั้งแต่ 410 ถึง 1,509 เมตรจากระดับน้ำทะเลปัจจุบันมีการจัดสรรการใช้พื้นที่ป่าเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม มีโซนป่าอนุรักษ์ที่แยกกับโซนป่าใช้สอยอย่างชัดเจน ชาวบ้านสามารถหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้จากพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น มีโซนป่าเศรษฐกิจซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ป่า อันเป็นหนึ่งในรายได้สำคัญของชุมชนโดยที่ยังคงพื้นที่สีเขียวของธรรมชาติไว้เช่นเดิม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอนุรักษ์ป่าอีกหลากหลาย เช่น กิจกรรมทำแนวกันไฟ หรือการทำฝายอนุรักษ์โซน B “Zero Waste to Landfill & Doi Tung Communitiesประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 25.37 ล้านตัน การใช้ที่เพิ่มขึ้นและขาดระบบการจัดการอย่างถูกวิธี ทำให้มีขยะไปสู่บ่อฝังกลบจำนวนมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งต้องใช้เวลาเกือบ 500 ปีเพื่อย่อยสลาย อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบนิเวศ และเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์นานาชนิดมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ทำให้ปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์สำเร็จในปี 2561 และมุ่งมั่นที่จะขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อให้ไม่มีขยะสู่บ่อฝังกลบภายในปี 2568 มูลนิธิฯ จึงเริ่มโครงการจัดการขยะหมู่บ้านหากแวะมาที่นี่จะได้เรียนรู้ “วิธีจัดการขยะในครัวเรือน” “Let’s Do Upcycling! วัสดุเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่” และ “STEP BY STEP Upcycled Magnet ขั้นตอนการทำแม็กเน็ตจากฝาพลาสติก”โซน C Green Life = Easy Life ที่ชวนให้ทุกคนรู้จัก Carbon Footprint หรือ รอยเท้าคาร์บอน เป็นการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจวัตรประจำวันของเราว่าส่งผลกระทบต่อโลกมาน้อยแค่ไหน และสามารถวัดว่ารอยเท้าคาร์บอนของคุณใหญ่แค่ไหน และถ้าต้องการชดเชยรอยเท้าคาร์บอนของคุณก็สามารถสอบถามได้จากโซนนี้จุดที่ 8: การแสดงชนเผ่าพบกับการแสดง ดนตรี และเดินไม้ต่อขา ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยรวมแล้วกว่า 17 กิจกรรม อาทิ กระทุ้งไม้ไผ่อาข่าประยุกต์ เป่าเมาท์ออแกนและเต้นจะคึ รำนกรำโต รำวงไทใหญ่ รำมอญเซิง รำเซิ้งไทใหญ่ Rhythm of DoiTung จากเยาวชนและกลุ่มชนเผ่าบนดอยตุง ทั้ง อาข่า ลาหู่ ลัวะ ไทใหญ่ ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจ กับการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หาชมได้ยากผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเองจุดที่ 9: ทานข้าวครัวตำหนัก เมนูสีสันพบเมนูพิเศษจากครัวตำหนักดอยตุงที่หาทานได้ในงานนี้เท่านั้น!-ชุดเสี่ยวเมืองเหนือ (Northern Thai Set Meal For Two)ประกอบด้วยข้าวอู้ชาวดอย แกงฮังเลหมู ลาบคั่ว ไส้อั่วย่าง น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู และผักลวก เสิร์ฟพร้อมน้ำกระเจี๊ยบ และน้ำเก๊กฮวย-ข้าวซอยน้ำเงี้ยว (Tai Yai Noodle Soup)ข้าวซอยไทใหญ่ เส้นไร้น้ำมัน ทำสดใหม่ทุกวัน เสิร์ฟพร้อมข้าวเกรียบข้าวแรมฟืน สดชื่นด้วยผักพื้นบ้าน ยอดถั่วลันเตา และผักดอง-สเต็กหมูดำ (Black Pork Steak)หมูดำที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ รับประทานคู่กับฟักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศ ถั่วแขก ข้าวแรมฟืนทอด และซอสสูตรพิเศษครัวตำหนัก-ไก่ดำหลามกระบอกไม้ไผ่ เสิร์ฟพร้อมข้าวอู้ชาวดอย (Black Chicken in Bamboo Served with Green Sticky Rice)ไก่ดำที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คลุกเคล้าด้วยเครื่องเทศใบยี่หร่า รสชาติกลมกล่อม หอมกลิ่นไม้ไผ่ข้าวหลาม