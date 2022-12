“พีช พชร” โพสต์ซึ้งถึง “พี่แพร” อยู่ด้วยกันมา 29 ปี คิดถึงแปลกๆ เหงานิดหน่อย

เป็นพี่น้องที่มีความสนิทสนมกันมาก และอยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่ล่าสุดออกเรือนแต่งงานไปกับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจ ทายาทธุรกิจหมื่นล้าน ทำเอาน้องชายอย่างยอมรับว่ารู้สึกคิดถึงแปลกๆ และเหงานิดหน่อยในวันที่อีกฝ่ายไม่อยู่ด้วย“One of the most happiest days, I couldn’t be any happier กว่าจะได้ลงรูปก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะลงอะไรดีเขียนอะไรบ้างดี ปกติกลับมาบ้านก็จะได้คุยกันทุกวัน บ่นโน่นนี้ให้ฟัง แต่ตอนนี้กลับมาก็เหงานิดๆตั้งแต่เกิดมาก็คือเจอพี่แพร์เลย โตมาด้วยกัน เล่นมาด้วยกัน ทะเลาะมาด้วยกัน ทำทุกอย่างมาด้วยกัน ตอนนี้ไม่อยู่ก็คิดถึงแบบแปลกๆ ก็นะอยู่ด้วยมาตั้ง 29 ปี พอตอนนี้พี่แพร์ได้โตไปอีกขั้นมีครอบครัวของตัวเอง น้องพีชก็ดีใจมากๆ นะที่ได้เห็นพี่แพร์มีครอบครัว มีความสุข ได้มีเส้นทางใหม่ๆไม่รู้จะดีใจมากกว่านี้ยังไง รักนะ ส่วน พี่พู ขอบคุณที่รักแพร์ ขอให้ทั้งคู่มีแต่ความสุขนะ แล้วก็ welcome to the family ❤️ #poohpear ป.ล. รูปสุดท้ายคือรักสุด”