ใกล้แต่งแล้วจ้า “พิมพิศา จิราธิวัฒน์” กับ “ประภู พรประภา”

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้า กับสองตระกูลใหญ่ในวงการธุรกิจ “จิราธิวัฒน์” & “พระประภา” ซึ่งกำลังเตรียมมีงานทอล์กออฟเดอะทาวน์ ฉลองวันแห่งความสุขของคู่หมั้นหนุ่มหล่อสาวสวย “ภู-ประภู พรประภา” นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงทายาทหมื่นล้านของตระกูลพรประภา กับ “แพร์-พิมพิศา จิราธิวัฒน์” บุตรสาวคนโตของ ธีรยุทธ จิราธิวัฒน์ กับ ส้ม-ชนัดดา พิทยศิริ ซึ่งใกล้จะเข้าสู่ประตูวิวาห์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ จากในไอจีของ คุณแม่ยังสาวคนสวยของสาวแพร์ “ส้ม-ชนัดดา พิทยศิริ” ที่โพสต์ไว้ด้วยความเต็มตื้นหัวใจว่า

“4 more days to go 💍 พิมพิศา จิราธิวัฒน์-ประภู พรประภา #welcometoourfamily”

ยินดีกับคุณแม่ส้มด้วยนะคะที่จะได้ลูกชายมาเพิ่มในครอบครัวอีกหนึ่งคนคร่า

#celebonline #celeb #gossip #พิมพิศาจิราธิวัฒน์ #ประภูพรประภา #ชนัดดาพิทยศิริ

Cr. somchanadda