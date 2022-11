คุณย่าชดช้อย โสภณพนิช สุดปลื้ม! หลานแฝด "น้องเจส&น้องจาณีน" 9 ขวบแล้ว

เผลอแป๊บเดียว

หลานแฝดของ คุณย่ายังสาว

ลูกสาวและลูกชายสุดที่รักของ คุณพ่อเบิ้ล-เจษฎา โสภณพนิช ยังพิชิต กับคุณแม่อุ๊-เจนนิส ก็อายุครบ 9 ขวบแล้ว

งานนี้ ทางครอบครัวจึงมีการฉลองวันเกิดกันภายในแบบเบาๆ เป่าเค้กน่ารักๆ กันอย่างสนุกสนาน

ด้านคุณย่าชดช้อยได้โพสต์อวยพรหลานรักทั้งสองพร้อมภาพความอบอุ่นของครอบครัวลงในอินสตาแกรม อย่างมีความสุขไว้ว่า

"สุขสันต์วันเกิดค่ะ jess&janine ขอให้มีความสุข ร่าเริง สนุกกับการเรียนและกิจกรรมต่างๆ ในทุกๆ วัน...เป็นเด็กดี...เป็นที่รักของทุกคนตลอดไปนะคะ Lots of happiness jess and janine 9 years old already!! Growing up so quickly

#celebonline #celeb #gossip #คุณหญิงชดช้อย #น้องเจส #น้องจาณีน #วันเกิด

