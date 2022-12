“กลัฟ” มอบสิ่งนี้ ตอบแทนของขวัญ 15 ล้านบาท จากแฟนๆ

สร้างปรากฎการณ์กับการเดินสายออนทัวร์งานแฟนมีตติ้ง GULF THE FIRST ASIA TOUR FAN MEETING 2022 มาแล้วทั่วเอเชียสำหรับ หนุ่มเจ้าเสน่ห์ “กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เดินทางไปมอบความสนุกสนานให้กับพี่ ๆ ลูกบอลฯ ทั้งประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนามและล่าสุดก็ถึงคิวพี่ ๆ ลูกบอลไทยแลนด์ ที่ทางหนุ่มกลัฟมอบความพิเศษกลับมาจัดในไทม์ไลน์เดือนเกิดของตัวเองเช่นทุกปี ภายใต้ชื่องาน โออิชิกรีนที PRESENTS GULF EXCLUSIVE CONCERT SPECTRUM OF ME วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นปีนี้แฟนคลับทั่วทุกมุมโลกได้ส่งของขวัญมาเซอร์ไพรส์ให้กับหนุ่มกลัฟถึงหน้างาน มูลค่าร่วม 15 ล้านบาทไทย อาทิ ช่อดอกไม้ธนบัตร , ทองคำแท่ง , โกวฟุตบอลธนบัตร ฯสำหรับงานในครั้งนี้มีทั้งแฟนไทยและอินเตอร์แฟนของนักแสดงหนุ่มกลัฟที่มาร่วมงานปีนี้ 3,700 คน บอกเลยว่ากว่า 3 ปีที่รอคอยกับงานแฟนมีตเต็มรูปแบบ หนุ่มกลัฟจัดเต็มคาราเบล เอาใจแฟนๆ แบบไม่มีกั๊ก โดยในงานนี้ได้พิธีกรมากความสามารถอารมณ์ดีอย่าง ดีเจต้นหอม-ดีเจนุ้ย นำเปิดโชว์จากหนุ่มกลัฟด้วยเมดเล่ย์ตำนานเพลงร็อค วอร์มเครื่องโยกจังหวะหัวใจจากแฟน ๆ เป็นน้ำจิ้มเรียกเสียงกรี๊ดจากด้อมและแฟน ๆ ที่มาชมงาน ก่อนจะเข้าสู่ช่วง วง K6Y ซึ่งเป็นวงที่ทางหนุ่มกลัฟชื่นชอบมาร่วมร้องเพลงด้วยกัน จากนั้นเปลี่ยนโหมดขยับจังหวะสนุก ๆ สไตล์ชาวฮิบฮอปกันแบบจัดเต็มกับ 3 แขกรับเชิญพิเศษ กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ , โต้ง2P และสไปร์ท ก่อนที่จะข้ามฝากมาต่อด้วยซุปตาร์หน้าเด็กตลอดกาลอย่าง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ ที่ขอสลัดภาพจากจอแก้วมาอวดความน่ารักเบอร์แรงกับเพลง “เขียนลงตรงหัวใจ” ประกอบละครมัดหัวใจยัยซุปตาร์ พร้อมพูดคุย เล่นเกม แจกของรางวัลให้แฟน ๆ ก่อนที่จะส่งไม้ต่อความแซ่บพริกยกสวนมาที่ซุปตาร์สาวลูกทุ่ง จ๊ะ นงผณี ที่มาร่วมซีนร้องเพลงดังยอดวิวถล่มทลายสร้างสีสันกับเจนี่แบบไม่มีใครยอมใครรับเสียงปรบมือไปลั่นฮอลล์ จากนั้นหนุ่มกลัฟขอโซโล่เดียวยาวเอาใจทุกคนกับมอบเพลงเมดเล่ย์ยุค 90 ทำเอาพี่ ๆ ลูกบอลนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวและก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอย กับช่วงอวยพรวันเกิดหนุ่มกลัฟ ที่ทางงานยกเค้กมาอวยพรให้พร้อมพี่ ๆ ลูกบอลในฮอลล์ได้ร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ พร้อมด้วยโปรเจกต์พิเศษของแฟนคลับที่ตั้งใจทำขึ้นให้กับหนุ่มกลัฟที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งปี ปิดท้ายด้วยกลัฟมอบบทเพลงพิเศษเพลง HOME และเซอร์ไพรส์เพลง “คณา” เพลงใหม่ที่เจ้าตัวตั้งใจมอบให้กับคนที่รักและซัพพอร์ตตนเองเสมอมาโดยหนุ่มกลัฟ เผยความในใจครั้งนี้ว่า “ขอบคุณพี่ ๆ ลูกบอลทุกคนที่มาอยู่ในชั่วโมงพิเศษ มาอยู่ในความทรงจำดีดีของผมในปีนี้อีกปีนะครับ ผมได้กลับมาเจอพี่ ๆ ทุกคนอีกครั้ง ผมอบอุ่นหัวใจมาก นานมากแล้วที่เราไม่ได้เจอกันแบบนี้ คิดถึงทุกคน วันนี้ทำให้ผมมีความสุขมาก กับงานแฟนมีตเต็มรูปแบบหลังจากได้เดินทางไปเอเชียทัวร์หลายประเทศ ครั้งนี้ที่ไทยยังให้การต้อนรับกับตัวผมอย่างอบอุ่นเสมอ ประทับใจมาก สำหรับแฟนมีตครั้งนี้ผมก็มีเพลงเพราะ ๆ มาฝาก เป็นเพลงใหม่ชื่อเพลง “คณา” ที่มาจากชื่อของผม และก็ขอขอบคุณทุก ๆ โปรเจกต์ที่ให้ผมในวาระพิเศษนี้ประทับใจมาก ๆ ผมจะขอเก็บความรู้สึกดี ๆ นี้ไว้เป็นกำลังใจในการทำงานทุกงานเลยเพื่อ พี่ ๆ ลูกบอลของผม แล้วเราจะพบกันอีกนะครับ”