สวยสับ! เจนี่ แจกจูบลงโซเชียล ลุยธุรกิจลิปสติก Hearts by ฮือฮาแฟนไทยอินเตอร์กรีดร้องหนักมาก

เป๊ะปังทุกวินาที! นาทีนี้ต้องยกให้ตัวแม่ "เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ" ลักกี้อินเกมแอนด์ลักกี้อินเลิฟสุด ปังทั้งงานและเรื่องครอบครัว แถมยังสวยวันสวยคืน สมฉายานางเอกหน้าเด็กตลอดกาล ล่าสุดสร้างความฮือฮาสนั่นโซเชียล มาพร้อมกับภาพเด็ดเปิดตัวกลางอินสตราแกรม @janienineeleven กับธุรกิจใหม่สุดต๊าชในนามแบรนด์ Hearts by... เคล็ดลับความสวยสไตล์ "เจนี่" กับผลิตภัณฑ์ลิปสติก ไอเท็มเด็ดตัวช่วยความปังในยุคโควิด19 ใต้แมสก์ก็ต้องเริ่ด! ลิปสติกเนื้อละมุน จากสารสกัดธรรมชาติ ติดทนนานตลอดวัน สวยครบจบที่แท่งเดียว ถึงจะหน้าสดปาดแค่ลิปเจนี่ก็สวยสะบัด ไม่ต้องง้อฟิลเตอร์อีกต่อไป พร้อมการพิถีพิถันตัวเลือกที่ดีที่สุด ที่ผู้ชายก็ใช้ได้ เคล็ดลับดีๆที่ "เจนี่" อยากบอกต่อ ถือเป็นของขวัญเด็ดส่งท้ายปี ที่ไอคอนนางเอกหน้าเด็ก "เจนี่" ขอส่งต่อความปังให้แฟนๆเป๊ะปังสวย-หล่อวนไปค่ะ! ผ่านความตั้งใจของ "สาวเจนี่" ที่พร้อมลุยธุรกิจความงามแบรนด์ลิปสติก อาวุธลับเสริมความงามช่วยให้ริมฝีปากอวบอิ่ม มีออร่าหน้าไบร์ทสว่าง หน้าเด็กสไตล์ "เจนี่" ดีย์ต่อใจทุกเพศทุกวัยงานนี้ถือเป็นการเปิดตัวธุรกิจใจวันดีเดย์ (1 ธันวาคม) พร้อมกับการออกอากาศตอนแรกของละคร "มัดหัวใจยัยซุปตาร์" ผลงานละครเรื่องล่าสุดของ "เจนี่" ที่ประกบซุปตาร์หนุ่มรุ่นน้องสุดฮอต "กลัฟ คณาวุฒิ" ท่ามกลางความตื่นเต้นกับธุรกิจใหม่ Hearts by... ที่เจ้าตัวทำคลอดสดๆร้อนๆ โดยมีทั้งแฟนไทยและแฟนอินเตอร์ให้การสนับสนุนและคอมเมนต์ให้กำลังใจธุรกิจใหม่เพียบ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจากความตั้งใจและมุ่งมั่นของ "เจนี่" ทางอินสตาแกรม @heartsby_official ได้แล้ววันนี้ขณะนี้ Heart By … เปิดขายช่องทางออนไลน์ Facebook , Instagram , Tiktok และ Line@ หากสาวๆ ท่านใดสนใจ อยากซื้อและลองมาใช้สินค้าจะเริ่มวางจำหน่ายภายในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ช่องทางออนไลน์ Heart By... ทุกช่องทาง