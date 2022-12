“ครูก๊อง KPN” สุดปลื้ม! คนไทยไม่ทิ้งกัน เตรียมฟาดไฮไลท์เด็ด จัดเต็มคอนเสิร์ตการกุศลฯ

ออกอาการปลื้มสุดพลังที่คนไทยร่วมแรงร่วมใจส่งพลังบุญ ผ่านการจองบัตรคอนเสิร์ตการกุศลแห่งปีเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลลพบุรีกันอย่างคึกคัก งานนี้พ่องานใหญ่อย่างเตรียมไฮไลท์เด็ดแบบจัดเต็ม ยกทัพ 16 ศิลปินชั้นนำ พลังเสียงขั้นเทพ เรียกว่าเป็นตัวพ่อ-ตัวแม่ แห่งวงการเพลง มาฟาดฟันบทเพลงและโชว์เด็ดๆ แบบเต็มอัตรา แทนคำขอบคุณคนไทยทุกคนที่มาร่วมสนับสนุนบัตรคอนเสิร์ตการกุศลสุดเอ็กคลูซีฟ ที่มีเพียง 500 ที่นั่งเท่านั้น“ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทุกๆ คนมากครับ ที่มาร่วมกันสนับสนุนบัตริคอนเสิร์ต KRU GONG and FRIENDS Charity Concert (ครูก๊อง แอนด์ เฟรนด์ แชริตี้ คอนเสิร์ต) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2566 นี้ ณ เอ็ม เธียเตอร์ (M Theatre) ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่พูดได้เลยว่ารายได้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จะมอบให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลลพบุรี เพราะเรามองเห็นว่าคนไทยต้องช่วยกัน หลายๆ คนอาจจะมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ดีกว่าการที่เราไม่ทำอะไรเลย พวกเราศิลปินจึงอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่มีทุนในการรักษาผ่านการจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งต้องบอกว่าศิลปินกว่า 16 ท่านที่มาร่วมคอนเสิร์ตกับเราในครั้งนี้มาด้วยใจบุญจริงๆ ครับสำหรับความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ นอกจากผมจะห่างหายจากการจับไมค์ร้องเพลงมานานมาก ตั้งแต่เวที KPN และAF แล้ว ก็จะถือเป็นการกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง ส่วนอีกไฮไลท์เด็ดเลย ก็จะเป็นการรวมกลุ่มของพี่ๆ น้องๆ นักร้อง ตั้งแต่ประกวดKPN ยุค พี่เกล ดีล่า ไล่มาเรื่อยๆ เพราะพี่ๆ น้องๆ ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตบนเวทีใหญ่มานานมากแล้ว ครั้งนี้ก็เหมือนจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะได้ฟาดงวงฟาดงากัน (หัวเราะ) และที่สำคัญ ครูปุ้ม-อรวรรณ เค้าไม่เคยได้แยกจากสาวสาวสาว เลย คอนเสิร์ตนี้เหมือนจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของพี่ปุ้มก็ว่าได้ ที่จะได้ร้องเพลงเดี่ยวคนเดียว รวมถึงนักร้องที่เป็นแชมป์ที่ร้องเพลงกับผมตลอดเวลา อย่างคุณ นก-พริมาภา ซึ่งเป็นนักร้องระดับประเทศ KPN Award 2009 และเป็นนักร้องรางวัลระดับโลกที่รัสเซีย ก็จะมาแจมกัน ซึ่งผมบอกเลยว่าวันคอนเสิร์ตจะมีนักร้องตัวพ่อ-ตัวแม่ มาร่วมร้องเพลง พร้อมทำบุญไปด้วยกัน ดังนั้นผมจึงอยากให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ ซึ่ง 100% จากค่าบัตร จำนวน 500 ที่นั่งเท่านั้น คุณจะได้ร่วมทำบุญ พร้อมร่วมฟังบทเพลงเพราะๆ โชว์ดีๆ จากทั้ง 16 ศิลปิน ผมอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม มาทำบุญกัน มาฟังเพลงด้วยกันนะครับ”สำหรับคอนเสิร์ต KRU GONG and FRIENDS Charity Concert (ครูก๊อง แอนด์ เฟรนด์ แชริตี้ คอนเสิร์ต) จะเปิดแสดงในวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 19.00 – 21.30 น. ณ เอ็ม เธียเตอร์ (M Theatre) โดยมีศิลปินมากมาย อาทิ หนึ่ง-จักรวาล, ปุ้ม-อรวรรณ, ลูกหว้า-พิจิกา, เจี๊ยบ-นนทิยา, หนึ่ง ETC, แนน-วาทิยา, อาร์ม-กรกันต์, โน๊ต-ศรัณย์ KPN, น้ำฝน-ภักดี, นก-พริมาภา, เกล ดีล่า, วง Season five, พ.อ.รศ.นพ.วิภู กำเหนิดดี, เชฟป้อม-หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล, สวนพลูคอรัส ฯลฯ บัตรราคา 1,000 และ 2,000 บาท เริ่มจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา รายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับ โรงพยาบาลลพบุรี (ศูนย์มะเร็งลพบุรี) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการร่วมทำบุญเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง พร้อมฟังเพลงเพราะๆ โดย 16 ศิลปินเสียงคุณภาพในคอนเสิร์ตการกุศลที่ยิ่งใหญ่แห่งปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line: @krugong หรือ โทร.088-292-4626คลิกสำรองบัตรได้ที่นี่ https://www.thaiticketmajor.com/concert/kru-gong-and-friends-charity-concert.html