คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง “ครูก๊อง KPN” แอนด์ เฟรนด์ เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้

เพราะการให้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ครูสอนร้องเพลงและศิลปินมืออาชีพดีกรีนักร้องดีเด่นเวที KPN 2009 แท็คทีมผู้บริหารไฟแรง บริษัท อีวีไนน์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร EV9 พลูคาวสกัด พลัส ผู้สนับสนุนหลักคอนเสิร์ต และเพื่อนพ้องน้องพี่คนดนตรีคุณภาพร่วมกว่า 16 ศิลปิน จัดคอนเสิร์ตการกุศลที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งกับรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับ โรงพยาบาลลพบุรี (ศูนย์มะเร็งลพบุรี)สำหรับคอนเสิร์ต KRU GONG and FRIENDS Charity Concert (ครูก๊อง แอนด์ เฟรนด์ แชริตี้ คอนเสิร์ต) จะเปิดแสดงในวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 19.00 – 21.30 น. ณ เอ็ม เธียเตอร์ (M Theatre) โดยมีศิลปินมากมาย อาทิ หนึ่ง-จักรวาล, ปุ้ม-อรวรรณ, ลูกหว้า-พิจิกา, เจี๊ยบ-นนทิยา, หนึ่ง ETC, แนน-วาทิยา, อาร์ม-กรกันต์, โน๊ต-ศรัณย์ KPN, น้ำฝน-ภักดี, นก-พริมาภา, เกล ดีล่า, วง Season five, พ.อ.รศ.นพ.วิภู กำเหนิดดี, เชฟป้อม-หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล, สวนพลูคอรัส ฯลฯ บัตรราคา 1,000 และ 2,000 บาท เริ่มจำหน่าย 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา รายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับ โรงพยาบาลลพบุรี (ศูนย์มะเร็งลพบุรี) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการร่วมทำบุญเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง พร้อมฟังเพลงเพราะๆ โดย 16 ศิลปินเสียงคุณภาพในคอนเสิร์ตการกุศลที่ยิ่งใหญ่แห่งปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line: @krugong หรือ โทร.088-292-4626คลิกสำรองบัตรได้ที่นี่ https://www.thaiticketmajor.com/concert/kru-gong-and-friends-charity-concert.html