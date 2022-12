PUMAเปิด Flagship Store แห่งแรกในเมืองไทย พร้อมคว้าพระเอกหนุ่ม “ลุค – อิชิคาว่า”นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์

พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) (PUMA Sports (Thailand)) แบรนด์เครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์กีฬาชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนีจัดงานเปิดตัว PUMA Flagship Store แห่งแรกในไทย ชูแคมเปญ Find Yourself Faster สนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ออกตามหา และกล้าเป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจ โดยคว้าตัวนักแสดงหนุ่มลูกครึ่ง “ลุค - อิชิคาว่า” ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทย ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G โซน Atrium 2ลุควิค ไซ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า พูม่าเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์และอยู่คู่วงการกีฬามากว่า 75 ปี รวมทั้งยังอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน โดยที่ผ่านมาได้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านพันธมิตรการค้าคนสำคัญของพูม่าเป็นหลัก ปัจจุบันทางแบรนด์เล็งเห็นศักยภาพในตลาดเมืองไทย จึงได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทสาขาย่อยเพื่อทำการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง Flagship Store แห่งนี้ด้วย และรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในการกลับมาครั้งนี้ของพูม่า เราเตรียมปรับภาพลักษณ์ใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสปอร์ต Performance คงความพรีเมียมของแบรนด์ พร้อมนำเสนอสินค้าแฟชั่น Sport Style ที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เพราะแบรนด์เข้าใจเทรนด์ และต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันพร้อมเปิดตัวแคมเปญ Find Yourself Faster ที่พูม่าตั้งใจสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ สนับสนุนให้ออกตามหา และกล้าเป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจเป็นตัวเองแบบไม่ต้องตามใคร ซึ่งเราก็ได้ ลุค – อิชิคาว่า มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทยให้กับพูม่าอีกด้วยครับ”โดยพูม่าได้ปล่อยโฆษณาตัวใหม่ที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของพูม่าเพื่อให้พวกเขากล้าออกค้นหาตัวเอง และเป็นตัวเองแบบไม่ต้องตามใคร ในคอนเซ็ปต์ภาษาอังกฤษเท่ๆ อย่าง “I’m….But…..” โดยได้นักแสดงหนุ่ม ลุค ร่วมแสดง พร้อมด้วยกลุ่มคน Gen Z รุ่นใหม่ที่โดดเด่น และมากความสามารถ ได้แก่ “เค้ง – ณภัทร อัสสันตชัย” นักเรียน Gen Z ธรรมดา แต่เป็นศิลปิน NFT ขายงานศิลปะบนโลกออนไลน์โดยใช้สกุลเงินดิจิตอล จนสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย, “มิก - ธีรภัทร โปร่งอรุณ” อดีตตัวแทนนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทยผู้คว้าเหรียญทองมาแล้วหลายสนาม, “คิม - วรษา คาฮิลล์” นางแบบสาวพลัสไซส์ที่พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแม้จะเคยถูกดูถูกมาก่อน และ “ม๊าเดี่ยว – อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ” คนดังในโลกออนไลน์ที่นำสิ่งของรอบตัวมามิกซ์แอนด์แมทช์จนเป็นเครื่องแต่งกายล้ำเทรนด์ สร้างความแปลกใหม่ และกลายเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นเยาว์ที่นิตยสารระดับโลกอย่าง TIMES ยังยกให้เธอเป็นหนึ่งใน "Next Generation Leaders" ดีไซเนอร์เลือดใหม่ผู้เปลี่ยนโลกแฟชั่นอีกด้วยภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็น 100 Early Bird Shoppers สำหรับเหล่าสาวกพูม่ารับของขวัญสุดพิเศษพร้อมสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทางพูม่ามอบให้ รวมไปถึงกิจกรรม “PUMA Faster Lab” ที่แบ่งโซนถ่ายรูปออกเป็น 2 ส่วนคือ Try Out & Find Out ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกสไตล์ที่ชอบของตนได้ผ่านรองเท้า 2 รุ่นดังในตำนานอย่าง Slipstream และ Deviate Nitro 2 พร้อมถ่ายภาพบนสเตเดียมเก๋ๆ และนำไปแชร์บนโซเชียลมีเดียของตนเองได้ และส่วนที่ 2 คือ I’m….But….. ที่ชวนคุณแสดงความเป็นตัวเองแบบไม่ซ้ำใคร พร้อมแชร์นิยามตัวตนบนโลกออนไลน์ อีกทั้งสามารถร่วมลงทะเบียนซื้อสินค้าสุด Exclusive ก่อนใครทั้ง Puma Fast-R Nitro Elite และ Fast-FWD Nitro Elite สินค้าสงวนสิทธิ์ จำกัดจำนวนเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้นงานนี้ยังได้รับเกียรติจากเหล่าดาราและเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ “มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ” พระเอกดัง ซีรีส์วาย โรแมนติกดราม่า มังกรกินใหญ่ ควงคู่มากับ “แบงค์ - มณฑป เหมตาล” นักแสดงหนุ่ม โอบ - โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์, เจษ - เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, และดาราสาว มุก - วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, พร้อมเหล่าแร็ปเปอร์นิวเจเนอร์เรชั่นจากค่าย Def Jam Thailand อย่าง IRONBOY, PRADAA และ HYPE TRAIN GROUP นำทีมโดย GUYGEEGEE, OG Bobby, Seeda THEVILLAIN, Eskiimo และน้องใหม่คนล่าสุดอย่าง Tamp จาก New Wev. ที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ถ่ายทอดความเป็นตัวเองและมาร่วมสัมผัสสโตร์แห่งแรกของแบรนด์ระดับตำนานแห่งนี้อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามสินค้าได้ที่ร้าน PUMA Flagship Store สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G โซน Atrium 2 หรือ Official PUMA Brand Store สาขา Mega Bangna ชั้น 2 และช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ puma.com รวมไปถึงข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่ช่องทาง Facebook : PUMA และ Instagram: @Pumathailand