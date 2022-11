คนดังร่วมเปิดตัว 2 เรือนเวลาสุดเท่ ร่วมสมัยจากเดนมาร์ก

ดร. ชัชฎาภา วิจิตรานนท์ ซีอีโอ บจก.ดีส คูล ธิงส์ จัดงานเปิดตัว

และ

สองแบรนด์นาฬิกาดีไซน์เท่ ร่วมสมัย แนวมินิมอลลิสต์ สัญชาติเดนมาร์กสู่ประเทศไทย โดยมี ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผอ.อาวุโส กลุ่มธุรกิจคอนเซ็ปต์ สโตร์ บจก.สยามพิวรรธน์ และ เต-ตะวัน วิหครัตน์ นักแสดงสุดฮอต ร่วมแสดงความยินดี

พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี อินฟลูเอนเซอร์ นักร้อง นักแสดง อาทิ ศกร ทวีสิน, กรอบแก้ว ปันยารชุน, เพ็บ-นัยนชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, ภัทร-ธภรัท เวโรจน์ฤดี, โบโซ่-เมธิส อนุศาสน์สถิตชัย, อลิส ทอย, ฟินน์-ณิชา ทีเก่ง เพื่อนและครอบครัว ร่วมงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

ดร. ชัชฎาภา วิจิตรานนท์ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการนำเข้านาฬิกาทั้งสองแบรนด์ว่า “ส่วนตัวแล้วสนใจด้านศิลปะ แฟชั่น และงานดีไซน์ ครั้งแรกที่เห็นนาฬิกาพิคโตที่ห้างดังในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ก็รู้สึกสะดุดตาเป็นอย่างมาก กับดีไซน์ที่ฉีกกฎ เท่ไม่เหมือนใคร ด้วยหน้าปัดที่มีเพียง A DOT AND A LINE คือ หนึ่งจุด (บอกชั่วโมง) กับ หนึ่งลายเส้น (บอกนาที) สมกับสโลแกนของผลิตภัณฑ์คือ Dare to be Bold, Challenge Traditional Thinking หรือกล้าที่จะโดดเด่น ท้าทายแนวคิดเดิมๆ

สำหรับนาฬิกา อาร์เน ยาคอบเซน นั้น เพียงปรายตามองก็สะกดสายตาแล้ว คือ เท่ โก้ คลาสสิก เหนือกาลเวลา สมกับสโลแกน Time Passes, Design Lasts หรือ งานดีไซน์ที่โดดเด่นคงอยู่เหนือกาลเวลา การันตีโดยตัวดีไซเนอร์ระดับตำนานของโลก “Arne Jacobsen””

ทั้งนี้ นาฬิกาทั้งสองแบรนด์เป็นที่รู้จักทั่วโลก มีวางจำหน่ายในกว่า 60 ประเทศชั้นนำทั่วโลก ทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย