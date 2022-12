โชว์แรกในไทยของ lullaboy ดึง “เอิ๊ต ภัทรวี” ร่วมแจมยูนิเวอร์แซล มิวสิค กรุ๊ป & เรด เรคคอร์ดส จัดโชว์เคสพิเศษส่งท้ายปี

ผ่านไปแล้วอย่างอบอุ่น สำหรับที่ “lullaboy” ได้บินลัดฟ้ามาหาแฟนๆ ชาวไทย โดยจัดขึ้นที่ Paper Plane Project เมื่อวันก่อน และเป็นงาน Showcase ครั้งแรกในเมืองไทย ของศิลปินมากความสามารถ “lullaboy” นักร้องนักแต่งเพลงดาวรุ่ง เชื้อสายอินโดนิเซีย-จีน เติบโตที่อเมริกา และสิงคโปร์ จากค่าย “RedRecords” (เรด เรคคอร์ดส) และค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง “Universal Music Group” (ยูนิเวอร์แซล มิวสิค กรุ๊ป) ที่เดินหน้าโปรโทเพลงซิงเกิลล่าสุดอย่าง “Shortcut To Heaven” สไตล์ R&B ป็อป ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความรักโดยในงานโชว์เคสครั้งนี้ ยังมีโชว์สุดพิเศษจาก เอิ๊ต ภัทรวี และกิจกรรมให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุกในธีมคู่รักเพื่อลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจาก AirAsia และปิดท้ายด้วยโชว์ที่แฟนๆ ตั้งตารอจาก “lullaboy” ที่เจ้าตัวขนเพลงท็อปฮิตอย่าง nervous, gone too long, personal มาเล่นให้แฟนๆ ฟังก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนสุดน่ารักกับซิงเกิลล่าสุดอย่าง “Shortcut To Heaven” เสิร์ฟความสุขแบบจัดเต็ม ทำเอาแฟนๆ ชาวไทยพากันตกหลุมรักกับน้ำเสียงสุดละมุนบวกกับความน่ารักเป็นกันเองของศิลปิน นอกจากนี้เพื่อนสนิทที่เมืองไทยอย่าง วิโอเลต วอเทียร์ ก็ได้มาร่วมให้กำลังใจ “lullaboy” แบบติดขอบเวทีอีกด้วยlullaboy กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้เจอกับแฟน ๆ ชาวไทย รู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเมืองไทย และได้โชว์ในเมืองไทยเป็นครั้งแรกด้วยครับ ต้องบอกว่า คนไทยมีสไตล์ แฟชั่น และรสนิยมที่ดีมาก ประเทศไทยเป็นอันดับ #3 SPOTIFY LISTENERS ของผม เลยเป็นอะไรที่ดีใจมาก ๆ ครั้งนี้ผมมีเพลงมาฝากทุกคน ถึง 6 เพลงด้วยกัน รวมถึงซิงเกิลล่าสุดอย่าง “Shortcut To Heaven” หวังว่าทุกคนจะได้ใช้เวลาดี ๆ ร่วมกันนะครับ”แฟน ๆ ชาวไทย มาร่วมสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางดนตรีของ “lullaboy” ด้วยตัวคุณเอง สามารถฟัง “Shortcut To Heaven” ได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางการสตรีม#lullaboyinBKK #shortcuttoheavenTH