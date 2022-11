เหล่าคนดัง! ร่วมมอบความสุข ผ่าน 6 แบรนด์ความงามระดับโลก กับดินแดนของขวัญสุดมหัศจรรย์ใจกลางกรุงเทพฯ CHRISTMAS FACTORY: A Wonderful World of Gifting

ต้อนรับช่วงเวลาแห่งความสุขสุดพิเศษที่ใกล้จะมาถึงนี้ก่อนใคร! ผ่านอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2565 “CHRISTMAS FACTORY: A Wonderful World of Gifting” ครั้งแรกของการรวม 6 แบรนด์ความงามระดับโลก ประกอบด้วย ลังโคม (Lancôme) คีลส์ (Kiehl’s) อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ โบเต้ (Yves Saint Laurent Beauté) จิออร์จิโอ อาร์มานี่ บิวตี้ (Giorgio Armani Beauty) ไบโอเธิร์ม (Biotherm) และ ชู อูเอมูระ (shu uemura) ร่วมกันเนรมิตดินแดนของขวัญสุดมหัศจรรย์มาไว้ใจกลางกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณพาร์ค พารากอน โดยขนขบวนบิวตี้ไอเท็มยอดนิยม ฮอลิเดย์คอลเล็คชั่นและเซ็ตผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษ รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกและมุมถ่ายภาพเอาใจสายคอนเทนต์มากมายมาให้ทุกคนได้สัมผัสความสุขแสนพิเศษนี้ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – 5 ธันวาคม 2565ทั่วพื้นที่ของงาน CHRISTMAS FACTORY: A Wonderful World of Gifting อบอวลไปด้วยไฮไลท์บรรยากาศแห่งความสุขส่งตรงจาก 6 แบรนด์ความงามระดับโลก ผ่านกล่องของขวัญที่บรรจุบิวตี้ไอเท็มประสิทธิภาพสูง ห้อมล้อมให้ทุกคนได้เลือกสรรเพื่อเป็นของขวัญชิ้นพิเศษแก่คนพิเศษ อาทิ ฮอลิเดย์เซ็ตจาก Lancôme ลิมิเต็ด เอดิชั่น shu uemura Pretty Guardians Sailor Moon Collection ไวท์เทนนิ่งเซรั่มยอดนิยม Kiehl's Clearly Corrective™ Dark Spot Solution สุดยอดเซรั่มปลอบประโลมผิว BIOTHERM Life Plankton Essence น้ำหอมที่เป็นหนึ่งใน Must-Have ของใครหลายคนอย่าง YSL Libre และ Giorgio Armani Sì Passione Eclat EDP ที่มาพร้อมกับสิทธิพิเศษเพิ่มชุดของขวัญแบบจุใจเฉพาะงานนี้ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ในวันต่างๆ ที่ให้ทุกคนได้ร่วมสนุก ฟรี! ทั้งมินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงชื่อดัง มุมถ่ายภาพสุดชิคเอาใจสายคอนเทนท์ ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินมีความสุขในทุกช่วงเวลาที่ได้เข้ามาสัมผัสยังพื้นที่แห่งนี้ ไปจนถึงได้รับสุดยอดผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองจากแบรนด์ชั้นนำ ฟรี! (เมื่อทำกิจกรรมครบตามเงื่อนไข) เพื่อสัมผัสประสบการณ์การปรนนิบัติผิวเหนือกว่าที่เคย โดยขบวนกิจกรรมทั้งหมดเปรียบเป็นของขวัญแทนใจจาก 6 บิวตี้แบรนด์ระดับโลกที่พร้อมส่งมอบให้กับคุณทุกคนนอกจากนี้ ในวันเปิดงานอีเว้นท์ ยังได้รับเกียรติจากทัพดารา นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังให้เกียรติเข้าร่วมงานการันตีความยิ่งใหญ่ของอีเว้นท์กันอย่างคับคั่ง อาทิ เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร , ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง , พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ,บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ,แอลลี่-อชิรญา นิติพน ,เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ , เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ และ TRINITYCHRISTMAS FACTORY: A Wonderful World of Gifting ดินแดนของขวัญสุดมหัศจรรย์จาก 6 แบรนด์บิวตี้ระดับโลก เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสความพิเศษและเลือกช้อปของขวัญกันได้ ณ พาร์ค พารากอนระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – 5 ธันวาคม 2565 สามารถรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ Hashtag #LuxeXmasFactory