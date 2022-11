ปรารถนา หวังดี จึงอยากดูแล ความรักในสไตล์ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก”

นับจากผลงานชิ้นแรก นักแสดงสาวโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นเวลา 19 ปี โดยในปี 2010 ได้รับความนิยมอย่างมากจากภาพยนตร์เรื่องจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในไทยและต่างประเทศถึงใครจะรู้จักใบเฟิร์นจาก “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก” แต่นี่ไม่ใช่ผลงานเดียวที่สร้างชื่อให้กับเธอ เพราะใบเฟิร์นยังมีผลงานการแสดงอีกมากมายแถมยังได้รับรางวัลการันตีฝีมืออีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นจากเรื่อง หลงไฟ, ใบไม้ที่ปลิดปลิว, สร้อยสะบันงา ฯลฯจากความสำเร็จนับไม่ถ้วนที่ผ่านมา ทำให้ตอนนี้ไม่ว่าใบเฟิร์นจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับงานแสดงอะไรก็ทำให้ถูกจับตามอง รวมถึงเรื่องความรัก เพราะสถานะโสดมานาน ทำให้นักแสดงสาวถูกจับคู่จิ้นกับนักแสดงชายที่ทำงานร่วมกันอยู่เนื่องๆโดยล่าสุดสาว ใบเฟิร์น ได้มาเป็นแบบแฟชั่นปกให้กับ นิตยสารแพรว ฉบับ 988 เดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์นักแสดงสาวได้พูดถึงเรื่องหัวใจและมุมมองความรัก ที่ทำให้เราได้เห็นอีกด้านหนึ่งที่น่ารักๆ ของเธอ“ไม่มีสเปกเลยค่ะ ตอบไม่ได้จริงๆ ว่าต้องหน้าตา ผิวพรรณ รูปร่างแบบไหน น่าจะต้องเจอก่อนจึงจะรู้มั้งคะ ต้องลองคุย รู้จักกัน สัมผัสถึงความจริงใจถึงจะรู้ว่าคนนี้แหละ(หัวเราะ)”“สำหรับเฟิร์นความรักคือความหวังดีในทุกรูปแบบ ถ้ามองจากตัวเอง ความรู้สึกรักที่มีให้กับทุกคน พ่อแม่ เพื่อนฝูง คือความหวังดีที่เรามีให้ อยากเห็นเขาได้ดี ประสบความสำเร็จ มีความสุขในทุกอย่างที่เขาเป็น และพอหวังดี เราก็มองเผื่อเขาไปทุกๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาขาด หรือเราอยากให้เขามีอะไร นี่เป็นความรักสำหรับเฟิร์นนะ อย่างทุกวันนี้เฟิร์นจะดูแลคนรอบตัวว่าเป็นอย่างไร ขาดเหลืออะไร เจ็บป่วยหรือเปล่า เพราะสำหรับเฟิร์นความรักคือความหวังดีปรารถนาดีค่ะ”“อาจจะด้วยความที่เฟิร์นค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆ จึงคอยดูทุกคนว่า สุขภาพเป็นอย่างไร ขาดข้าวของเครื่องใช้ไหม ใส่รองเท้าเบอร์อะไร เสื้อผ้าแบบไหน ใช้ครีมอะไร ชอบทานอะไร เฟิร์นรู้หมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย จนถึงเรื่องใหญ่ เฟิร์นจะคอยดูแลเรื่องพวกนี้”เนื่องในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ 44 แพรวส่งแคมเปญฉลองขอบคุณแฟนๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ “Praew the gifts” โดยจะมีการแจกรางวัลฉลองขึ้นปีที่ 44 นิตยสารแพรว จัดเซอร์ไพรส์ Praew the gift แจกที่พักโรงแรมหรู 10 รางวัล สำหรับกติกาการร่วมสนุก เพียงซื้อนิตยสารแพรวฉบับเดือนตุลาคม 2565 ปก ใบเฟิร์น แล้วตัดหน้า “รักใครให้อ่านแพรว” แล้วส่งมาที่ นิตยสารแพรว เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 วงเล็บ (Praew the gifts) ประกาศชื่อผู้โชคดีทางนิตยสารแพรว ฉบับเดือน ธันวาคม 2565