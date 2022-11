กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ จัดคอนเสิร์ต ‘First Choice Festival - Experience the New Era’ “มาริโอ้ - แพทตี้ - อิ้งค์” ร่วมเปิดประสบการณ์สุดต๊าซ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้ากรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ให้การสนับสนุนแบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ด้วยดีมาตลอด ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมอบสิทธิ์ร่วมลุ้นการเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตนี้ให้กับทั้งผู้ที่เป็นลูกค้าสมัครบัตรใหม่ใบแรกในเครือกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ KMA และสมาชิกเฟิร์สช้อยส์พริวิเลจ BLUE PLUS+ ที่ได้ใช้จ่ายตามเงื่อนไข ได้มาร่วมสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแบรนด์พรีเซนเตอร์ของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์แบบครบทีม นำโดยที่มาส่งมอบความสุขให้กับทุกคน ในรูปแบบกิจกรรมแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น มินิคอนเสิร์ต บูธกิจกรรมหลากหลาย และเล่นเกมส์ชิงรางวัลต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากลูกค้ากรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และเราเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทุกคนต้องลืมไม่ลงอย่างแน่นอนค่ะ หากใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ สามารถสมัครมาร่วมเป็นสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์กันได้นะคะ”สำหรับบรรยากาศภายในงาน ‘First Choice Festival - Experience the New Era’ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์จัดใหญ่จัดเต็มเพื่อลูกค้าคนสำคัญโดยเฉพาะกับบูธกิจกรรมมากมาย อาทิ บูธ ‘Dance เฟียส ๆ ไปกับ U’ เพื่ออุ่นเครื่องก่อนชมคอนเสิร์ต ชวนโชว์สเต็ปแดนซ์เต้นเพลง ‘Dance ไปกับ U’ สำหรับคนที่มีคะแนนสูง หรือมีสเต็ปที่เฟียสถูกใจกรรมการ ทีมงานได้คัดเลือกภาพเด็ด ๆ ไปโชว์บนจอในคอนเสิร์ตเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์กันเลยทีเดียว, บูธโดนัทรสชาติพิเศษ ‘Peach Me First by First Choice’ ที่คอลแล็ปร่วมกับแบรนด์ ‘Drop By Dough’ คิดค้นรสชาติใหม่เพื่อแบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์โดยเฉพาะ แจกให้สมาชิกบัตรฯ ได้ลิ้มชิมรสก่อนการวางขายจริงที่หน้าร้าน, บูธถ่ายภาพ ‘Shoot Your Metaverrrrrrr และ Shoot Your Digital World’ ที่ให้ลูกค้าทุกคนได้ร่วมถ่ายภาพเก็บความประทับใจและเรียกน้ำย่อย ก่อนที่จะพาสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ทุกคนเข้าสู่กิจกรรมบนเวทีที่ทุกคนรอคอย บนเวทีจัดเต็มด้วยแสง-สี-เสียง พร้อมเกมส์สุดล้ำแห่งยุคไม่ว่าจะเป็น ‘Live AR’ หาโลโก้กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ภายในเวลาที่กำหนด ต่อด้วยเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัลที่ได้ 2 พรีเซ็นเตอร์ คือ โอ้ มาริโอ้ และแพทตี้ อังศุมาลิน มาชวนแฟน ๆ ร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง พร้อมปิดท้ายความฟินด้วยบทเพลงเพราะ ๆ จาก ”หนุ่มโอ้” และ “สาวแพทตี้” แต่ความสนุกยังไม่หมดแค่นี้ เพราะกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ยังขนบิ๊กเซอร์ไพรส์มาให้แฟน ๆ อย่างจุใจกับมินิคอนเสิร์ตของสาวเสียงดีอย่าง “อิ้งค์-วรันธร” แบบจัดเต็มกว่า 13 เพลง โดยเฉพาะเพลงพิเศษ “เฟียสไปกับ U” ที่ไม่เคยนำไปร้องที่เวทีไหนมาก่อน และแร็ปเปอร์ชื่อดัง ‘Sprite’ (ศุกลวัฒน์ พวงสมบัติ), ‘Guygeegee’ (กล้าไม้ ไมเกิ้ล) และ ‘Don Kids’ เรียกว่างานนี้ทุกคนได้ความสุขและความสนุกเต็มอิ่มกลับบ้านไปเต็ม ๆ สมกับเป็นความพิเศษที่ตั้งใจเลือกสรรให้กับสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เท่านั้นผู้ที่สนใจสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สามารถสมัครได้ง่าย ๆ โดยกรอกข้อมูลสั้น ๆ ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/ApplyXU-PR เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือสมัครด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE