เชียงราย ครึกครื้น เปิดงาน “Back to Origin 2022” ณ ล้านเมืองวิลเลจ จังหวัดเชียงราย

เปิดงานอย่างเป็นทางการ ททท. ชวนเที่ยวงาน “Back to Origin 2022” สัมผัสบรรยากาศ และกลิ่นอายของชา-กาแฟ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพร้อมช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ ชูจุดขายแหล่งปลูกชาและกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่สำคัญของประเทศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมทำพิธีเปิดงาน “Back to Origin 2022” ที่จัดขึ้นกันตั้งแต่ วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00-22.00 น. ณ ล้านเมืองวิลเลจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายการจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว และกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงสินค้า ของดีจังหวัดเชียงราย (กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า และชา) และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน อยากให้เกษตรกร มีช่องทางรายได้และสามารถจำหน่ายสินค้า นอกจากนั้นยังมองถึง ผู้ประกอบการธุรกิจด้านชา-กาแฟ อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดเชียงราย หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เริ่มคลี่คลายลงบรรยากาศภายในงาน มีกิจกรรมมากมาย สร้างสีสัน ให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ มี กิจกรรมเวิร์คชอปการเรียนรู้ทักษะด้านชา-กาแฟ ทั้งการชง การคั่ว การดื่มกาแฟและชาในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการสาธิตชงชาและกาแฟสุดพิเศษโดยบาริสต้าและนักชงชามากฝีมือ, กิจกรรมการแข่งขันด้านกาแฟและชา ได้แก่ การแข่งขันลาเต้อาร์ต (Latte Art), การแข่งขันดริปกาแฟ (Drip Coffee), การแข่งขัน Cup Tasters, การแข่งขันเมนูซิกเนเจอร์กาแฟ Coffee Signature menu และการแข่งขันเมนูซิกเนเจอร์ชา Tea Signature menu ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท, การออกร้านจำหน่ายสินค้าชาและกาแฟส่งตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค พร้อมเปิดประสบการณ์ลองลิ้มชิมรสชาและกาแฟในแบบต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ ใครที่ชื่นชอบการช้อป ชิม ต้องห้ามพลาดกับ คาราวานฟู้ดทรัคอาหารแสนอร่อย รวมกว่า 50 ร้านค้า,อิ่มสนุกครบ ใน 3 วัน นอกจากนั้น ยังมี ศิลปินชื่อดัง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พบกับ วง getsunova, วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 พบกับ เพียว The Voice, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พบกับ ไอซ์ ศรัณยู, วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 พบกับ วง ONE DREAM THE COMEDIAN และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 พบกับ นิว - จิ๋ว ใครที่สนใจ ห้ามพลาด คนรักชาและกาแฟ ห้ามพลาด ติดตามและเข้าถึงแก่นแท้ของต้นตำรับได้ทาง Facebook Fanpage : Thailand Festival และ Facebook Fanpage : Back to Origin 2022#กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา #จังหวัดเชียงราย #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #AmezingThailand #SHA #ตลาดล้านเมือง #ล้านเมืองวิลเลจ #ANACuisineandCoffee #สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Backtoorigin2022/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง Inbox : m.me/Backtoorigin2022