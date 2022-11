The 1 APP ชู 3 หมวดไลฟ์สไตล์ยอดนิยม “ชิม-ช้อป-เอนเตอร์เทน” พร้อมเน้นย้ำสมาชิกให้ “แลกบน The 1 APP คุ้มกว่า”

ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล อันดับหนึ่งตัวจริงเรื่องดีล ชู 3 หมวดไลฟ์สไตล์ยอดนิยมครอบคลุมความต้องการสมาชิก The 1 ทุกคน! พร้อมหลากหลายดีล ครบทุกหมวด ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เลือกแลกได้กว่า 10,000 ดีลสุดคุ้มตลอดทั้งปี แบบไม่จำกัด! เน้นย้ำให้สมาชิกมา “แลกบน The 1 APP คุ้มกว่า” ได้ทุกวัน เริ่มต้นเพียง 1 คะแนน ดาวน์โหลด The 1 APP ทันที คลิกเลย! https://offers.onelink.me/H3Sq/lpkypoxvThe 1 APP มุ่งมอบประสบการณ์ความคุ้มค่าเหนือระดับให้กับสมาชิก The 1 ผ่านดีลไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกความสนใจ “ชิม-ช้อป-เอนเตอร์เทน” เป็น 3 หมวดหลักยอดนิยมของดีลบน The 1 APP ที่สมาชิกทุกกลุ่มสนใจเข้ามาแลกมากที่สุดตลอดกาล โดยที่ The 1 ชูความแข็งแกร่งเรื่องเครือข่ายพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดในไทยกว่า 2,000 แบรนด์ และยังขยายจำนวนความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและขยายสิทธิ์คุ้มค่า พร้อมส่งดีลได้ตรงใจสมาชิกในทุกๆ วัน ซึ่ง The 1 ก็ได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เช่นกัน เห็นได้จากจำนวนผู้แลกดีลบน The 1 APP ที่เติบโตสูงขึ้นกว่า 30% ในเดือนตุลาคม 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564“หมวดชิม” อะไรก็คุ้มกว่าที่เคย เมื่อแลกดีลบน The 1 APP ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมดีลร้านอาหาร ของทานเล่นแบรนด์ดังขวัญใจทุกเพศทุกวัย อาทิ McDonald's, AKA, Starbucks, Swensen's, Auntie Anne's, Tao Bin และอีกมากมาย ศูนย์รวมร้านชาไข่มุกสุดฮิตที่เดียวมีครบ อาทิ The Alley, Kamu, Fuku Matcha, GAGA, BEARHOUSE, Brown Café, TP TEA, และ Machi Machi ศูนย์รวมแอปฯ Delivery ครบทุกเจ้า ได้แก่ ROBINHOOD, Foodpanda, LINE MAN และ GrabFood“หมวดช้อป” แบรนด์ในเครือเซ็นทรัลและศูนย์การค้าเซ็นทรัล แลกดีลบน The 1 APP ก็คุ้มกว่าใคร เริ่มด้วยเรตพิเศษสุด แลก 700 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท ใช้ลดได้แบบไม่มีขั้นต่ำได้ทุกเดือน (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565) ทั้งจาก The 1, Central, Robinson, Tops, Supersports, Power Buy, go!WOW, BnB home, AUTO 1, Thai Watsadu, B2S, CMG, FamilyMart, OfficeMate นอกจากนี้ยังมีดีลช้อปปิ้งจากแบรนด์พันธมิตร อาทิ Kate Spade, Mango, ALDO, Sunglass hut, KARMAKAMET, Marc Jacobs และอื่นๆ อีกมากมาย“หมวดเอนเตอร์เทน” กับดีลเด็ดๆ บน The 1 APP เพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกๆ อย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นดีลตั๋วหนังและป๊อปคอร์นฟรีๆ จากโรงภาพยนตร์เจ้าดังอย่าง SF Cinema และ Major Cineplex ส่วนสาย Home Entertainment ก็สามารถแลกดีลเข้าชมแบบ Premium ฟรี 1 เดือนเต็มๆ กับ Viu สายกิจกรรมห้ามพลาดดีลส่วนลดหลากสไตล์ อาทิ Ripley’s Thailand, TK Park, Dream World, Gymboree, Safari World รวมถึงอีเวนต์และคอนเสิร์ตจากพาร์ทเนอร์ต่างๆ ที่มีมาให้แลกทุกเดือน อาทิ คอนเสิร์ต Social This Camping 5, งานรักลูกนิทาน Walk Thru เป็นต้นนอกจากนี้ ในช่วงเดือน ธันวาคม 2565 The 1 ยังส่ง “Flash Deal” ดีลยอดนิยมอันดับหนึ่งขวัญใจสมาชิก The 1 ตลอดมา ให้รอแลกบน The 1 APP เท่านั้น แบบคุ้มยิ่งกว่าคุ้มได้ตลอดทั้งเดือน ดังนี้เต่าบิน – รับฟรีเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ (มูลค่าสูงสุด 65 บาท) เพียงแลก 200 คะแนน ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. - 3 ธ.ค. 2565Auntie Anne’s - รับฟรี Almond Pretzel และ Lemonade 16 OZ มูลค่า 94 บาทจาก เพียงแลก 100 คะแนน ในวันที่ 6 ธ.ค 2565Starbucks - รับ e-Coupon มูลค่า 100 บาท เพียงแลก 100 คะแนน ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2565เครือเซ็นทรัล - รับคูปองแทนเงินสด 100 บาทใช้ได้ทั้งเครือเซ็นทรัล เพียงแลก 200 คะแนน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.- 31 ธ.ค. 2565ดาวน์โหลด The 1 App เพื่อติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทั้งบน App Store, Play Store และ Huawei AppGallery https://offers.onelink.me/H3Sq/lpkypoxv