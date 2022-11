“ป๋าเต็ด” ทุบสถิติ!!! คว้าอันดับ 2 การแข่งขัน Poker Dream Vietnam 2022 คนบันเทิงกวาดรางวัลอีกเพียบ

หลังจากคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปเมื่อครั้งก่อน ล่าสุดนำทีมคนบันเทิงเดินทางไปผงาดอีกครั้งในสนามแข่งขันงานนี้ป๋าเต็ดคว้าอันดับ 2 ในรายการ NLH Turbo รับเงินรางวัลไปมากถึง 87,000,000VND หรือราวๆ 133,000 บาท! ซึ่งเป็นการทำลายสถิติ Best Live Cash ของตัวเองที่ทำไว้ในการแข่งขันกีฬาโป๊กเกอร์รายการ APT Vietnam Hanoi 2022 ด้าน “ท็อปแท็ป ณภัทร” สามารถไปถึงอันดับ 13 กวาดเงินรางวัลไปถึง 19,300,000VND หรือราวๆ 30,000 บาท และ “ย้ง ธรากร” ก็สามารถคว้าอันดับ 19 ในรายการนี้ได้เช่นกันรับเงินรางวัลไปถึง 13,900,000VND เป็นเงินราวๆ 22,000 บาท ทั้งคู่ฝ่าฟันนักกีฬาโป๊กเกอร์จากทั่วโลกเป็นระยะเวลากว่า 2 วันจนเข้าสู่รอบ In The Money! ในรายการ Mystery Bounty ซึ่งจากผลงานดังกล่าว ทั้งป๋าเต็ด, ท็อปแท็ป และย้ง ได้เข้าสู่ทำเนียบ The Henden Mob ซึ่งเป็นการจัดอันดับนักแข่งโป๊กเกอร์ระดับนานาชาติไปเรียบร้อยแล้ว“ป๋าเต็ด ยุทธนา” เผยว่า “ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์มากเลย ก็คือวันนี้ final table เป็นครั้งแรกในชีวิตถึงแม้จะเป็น Side Event (รายการแข่งขันขนาดรอง) ก็ตื่นเต้นมาก แล้วก็สามารถยืนระยะจนมาถึง showdown ในแฮนด์สุดท้าย จบเป็นอันดับ 2 เมื่อกี้เป็นเหมือนศึกระหว่างเกาหลีกับไทยฮะ แต่ว่าก็เป็นศึกแบบสบายๆ ไม่เครียด แต่ heart rate (อัตราการเต้นของหัวใจ) ไป 106 ฮะ หมอเห็นหมอคงตบเลยฮะ ทัวร์นาเมนต์นี้ อย่างแรกคือ เข้า final table และถึงแม้จะเป็น Side Event ก็ตามที โอ้โหแล้วมันเป็น final table ที่มันไปไกลกว่าที่คิดอีกนะฮะ คือไปถึงจนลุ้นวินาทีสุดท้ายเกือบได้แชมป์เหมือนกัน ก็เลยแฮปปี้มาก สบายใจ”