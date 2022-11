“ลิซ่า” สร้างตำนานไม่หยุดพา “LALISA” คว้ารางวัลใหญ่ MTV อีกแล้ว

ในงานประกาศผลรางวัล 2022 MTV European Music Awards วง BlackPink สามารถคว้ารางวัลจาก MTV กลับบ้านได้อีก 2 รางวัล และกลายเป็นเคป็อปไอดอลกลุ่มแรกที่ได้รางวัลไปครอง

งานประกาศผลรางวัล '2022 MTV European Music Awards' ครั้งนี้จัดขึ้นที่ ดุสเซลดอฟ ประเทศกรีซ สาวๆ BlackPink คว้ารางวัลได้ทั้ง Best Metaverse Performance Award และ ลิซ่า คว้ารางวัล Best K-Pop Award จากผลงานอัลบัมเดี่ยว LALISAการคว้ารางวัลครั้งนี้ยังจารึกสถิติใหม่ที่ BIackPink ได้เป็นศิลปินเคป็อปหญิงกลุ่มแรกที่ชนะ 2 รางวัลจากเวที “MTV EMA” และ ลิซ่าก็ได้เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ได้รางวัล Best K-Pop Award ด้วย