บู๊แหลกสนั่น All Men Are Brothers ปฏิวัติวงการหนังบู๊ไทยไประดับโลก ทุนสร้างทะลุ 100 ล้านบาท

ยิ่งใหญ่อลังการไปแล้ว กับการเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี ร่วมทุนไทย-จีนที่ร้านดัง The Stones House แถว Walking Street วอล์กกิ้ง สตรีท พัทยา ทีมดาราดังมาครบ นำโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายกเมืองพัทยา,นายกสมาคมผู้ประกอบการค้า วอล์คกิ้งสตรีท Walking Street พัทยา,Exclusive Producer กรรมการผู้จัดการบริษัท วันเดอเรอร์ พิคเจอร์ส จำกัด (Wanderer Pictures)ผู้กำกับและผู้เขียนบท ที่เคยได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม Best Director Award Macau International Film Festival ปี 2012 จากภาพยนตร์เรื่อง “An inaccurate memoir” นอกจากนั้นมีคุณปีเตอร์หลุยส์ ไมอ๊อคซิ ดารานักแสดงที่ผันตัวมาอยู่เบื้องหลัง รับเป็นโคโปรดิวเซอร์ Co Producer, คุณยัง คิล ยอง (Yang Kil Young) ผู้กำกับคิวบู๊จากเกาหลี ที่เคยมีผลงานฮิตระดับโลกมาหลายเรื่อง อย่างเช่น Old Boy, Negotiation และ Running Man เป็นต้นงานเปิดตัวหนัง All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือด ร่วมทุนสร้างโดย วันเดอเรอร์ พิคเจอร์ส, พี.ที.จี. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ เซ็นจูรี่ ยู ยู จากประเทศจีน ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก ร้าน The Stones House ,วิตอะเดย์ วิ ตามินวอเตอร์ Vitaday Vitamin Water และ IFLocal Senstion,Coconut Water น้ำมะพร้าว