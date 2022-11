ไม่ได้เป็นโรคร้าย! “ดีเจเจ๊แหม่ม” ผอมบักโกรก 15 กิโลเพราะทำ IF กิน 1 ชม. หยุด 23 ชม. ทำเกือบตาย! ต้องเขียนพินัยกรรม

หายหน้าหายตาไปจากหน้าจอทีวีพักใหญ่ จนทำให้เป็นห่วง ต้องเรียกตัวมาออกรายการด่วนๆ สำหรับซึ่งก่อนหน้านั้นเจ้าตัวผอมลงเยอะมาก จนจำแทบไม่ได้ โดยในรายการแฉ ดีเจเจ๊แหม่มเผยว่าตอนทีมงานติดต่อไป ตนกำลังออกกำลังกายไม่ได้ป่วย ตอนนี้น้ำหนักกลับมาแล้ว แต่ก่อนหน้านั้นน้ำหนักหายไป 15 กิโล แต่ก็เกือบตาย เพราะใช้วิธีลดน้ำหนักแบบ IF กินข้าววันละ 1 ชม. หยุดกินไป 23 ชม.“สภาพผอมมาก คนก็คิดว่าเป็นโรคร้าย เป็นเอดส์หรือเปล่า ตอนทีมงานติดต่อไปกำลังชกมวยอยู่ มีคนส่งมาว่าพี่หนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) ตามหากับมดดำ อารมณ์ว่าตายหรือยัง แต่อีนี่กำลังออกกำลังกายสาเหตุที่ผอม เหมือนเราใช้ชีวิตแบบคนทำงานมาเยอะมาก จากวันหนึ่งกินแบบพายุบุแคม กินตามเทรนด์ กินแบบ IF เพราะไม่อยากเป็นคนอ้วนๆ อยากหุ่นดี ซึ่งปกติคนส่วนใหญ่จะกิน 18:6 คนปกติเขาทำกัน แต่เราไม่เอา ไหนๆ อยากเอาชนะใจตัวเองเลยกินแบบ 23:1 คือกิน 1 ชั่วโมงแล้วหยุด 23 ชั่วโมง วันนึงกินอะไรก็ได้ใน 1 ชม. ซึ่ง 23 ชม.ต้องหยุด ตอนนั้นถามตัวเองว่าเป็นบ้าอะไร แต่ก็ตั้งใจแล้วจุดเริ่มต้นเพราะตอนนั้นเป็นเรื่องสุขภาพ ไปงานที่เพชรบุรี ขาไปไม่เป็นไร พอขากลับขับรถกลับมา เอ๊ะ ทำไมอยู่ดี ๆ ก็รู้สึกจะวูบ เหมือนคนจะดับ คนจะเป็นลม หน้ามืด สมองวิ้งแล้วก็ลามมาที่หัวใจบริเวณหัวใจ หน้าอก ก็หันไปถามพี่ชายที่สนิท แต่เราไม่เล่า กลัวเขาตกใจ ปรากฏว่าขับรถจากเพชรบุรีมาถึงกรุงเทพฯ ใช้เวลา 4 ชม.กว่า เกือบ 5 ชม. ขับ 60 เพราะกลัวอุบัติเหตุ เราขับรถประคองตัวเอง ทั้งที่อาการเดี๋ยวมาอีกแล้ว ถึงธนบุรี ปากท่ออาการหนักมาก ก็คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงบ้านซะที กลัว อยากนอน จะได้ไม่เป็นอารมณ์แบบนี้ นั่นคือจุดเปลี่ยนพออีกวันไปหาหมอ ตรวจสุขภาพ เช็กอัปหน่อยเป็นอะไร ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทั้งชีวิต ปรากฏว่าคอลเลสเตอรอลสูงปรี๊ด ไขมันอุดตันสูงปรี๊ด ทุกอย่างสูงปรี๊ดหมด เราก็เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นกับเรา เรากิน IF แล้ว เราน่าจะสุขภาพดีสิ ปรากฏว่าสิ่งที่เรากิน มันผิดพลาด เรากินทุกอย่างโดยไม่เลือกสิ่งที่เรากินใน 1 ชม. เรากินบุปเฟ่ต์ กินเนื้อย่าง กินหมู กินมัน กินกะทิ กินเค้ก อะไรที่ไม่เคยกิน 1 ชม.เรากินเพื่อให้มีพลังงานข้ามไปอีกวันนึงนคือจุดเปลี่ยน ที่ทำให้เราอยากเอาชนะตัวเอง เราไม่อยากกินยาทั้งชีวิต หมอบอกว่าถ้าไม่กลับมาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง เรายิ่งเจ็บใจว่าเราเปลี่ยนอยู่ ทำไมหมอด่าฉันวะ รู้สึกไม่พอใจ แต่ไม่แสดงออก ก็โอเค งั้นเจอกัน อีกวันทิ้งทุกอย่าง IF ไม่ทำแล้ว อยากกินอะไรกิน แต่เลือกกิน ไม่มีตารางมาเป็นตัวกำหนด เอาน้ำมันทิ้งให้หมดบ้าน เอาเนื้อสัตว์ทิ้งหมด แป้งทิ้งหมด ไม่กินเลย เป็นคนสุดโต่งแล้วปรากฏว่าสามเดือนกลับไปตรวจ มันหายหมดเลยว่ะ แล้วออกกำลังกายมันเสริมเราด้วย เรากินอะไรสนุกปาก เลอะเทอะมาก แต่สิ่งที่เรากินไม่ได้เลย เราไม่เคยกินผลไม้เยอะขนาดนี้ เรากินแต่เนื้อสัตว์ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะ IF ตอนนั้นเราถึงต้องผอมลง ถามว่ามีความสุขไหมเวลาผอม มีความสุข แต่เขามองเราแปลกๆ ว่าเฮ้ย ผอมไปเปล่า มะเร็งเปล่า เอดส์เปล่า มองตาก็รู้แล้วว่าจะด่า เราเจอสายตาทุกคนที่เดินไป ก็กูดูแลตัวเองมาบอกเป็นโรคทำไม ตอนนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กิโล แต่ตอนนั้นน้ำหนักหายไป 15 กิโลถึงขั้นทำพินัยกรรม เราไม่เคยมีอาการแบบนี้ นี่หรือเปล่าที่คนเขาดับแล้วเขาไป เขาจะไปเลยโดยไม่รู้ตัว เราก็คิดว่าถ้าคืนนี้เรากลับบ้านแล้วเราไม่ตื่น ทำไงวะ สวดมนต์ก็ช่วยเราไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการทำพินัยกรรม เขาจะได้จัดการทุกอย่างให้เราง่ายสุดโดยไม่วุ่นวายเรื่องกฎหมาย พินัยกรรมไม่เคยทำเลยตั้งแต่เกิดมา ต้องเขียนให้หมด สมบัติไม่เยอะหรอก มีแต่หมากับแมว”