"ญาญ่า อุรัสยา" กับความหมายของประโยค “เราอยู่ในหน้าเดียวกัน”

วันวานที่ผ่านมาทางด้านของนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กับฝ่ายหญิง ซึ่งทางสาวญาญ่าเองก็ระบุว่าไม่ได้ยินคำนี้จากแฟนหนุ่มบ่อยนัก ซึ่งหากฝ่ายชายขอตนก็พร้อมเช่นกันแต่ที่ผ่านมาอีกฝ่ายยังไม่ได้พูดขอตัวเองเลยทั้งนี้หนึ่งในประโยคที่น่าสนใจในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ก็เห็นจะเป็นประโยคที่ทางฝ่ายหญิงระบุถึงฝ่ายชายว่าที่บางคนอาจจะสงสัยว่าสิ่งที่นางเอกสาวคนดังพูดนั้นหมายถึงหรือต้องการสื่อถึงอะไรกันแน่?อันที่จริงประโยคที่ว่านั้นหาได้เป็นสำนวนภาษาไทยแต่อย่างใด หากแต่ถอดคำมาจากคำในภาษาอังกฤษที่ว่า “We are on the same page” ซึ่งถ้าจะแปลความหมายของก็คงจะได้ว่า เรามีความคิดความอ่านอะไรที่เหมือนหรือคล้ายๆ กัน เหมือนกับว่าเราอ่านหนังสือหน้าเดียวกันอยู่อะไรทำนองนั้นนั่นเองโดยสำนวน We are on the same page นั้นที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะได้ยินจากประโยคสนทนาในภาพยนตร์หรือซีรีส์ต่างประเทศหลายเรื่อง อาทิ ฉากสนทนาระหว่าง "แอลลี่" ที่แสดงโดย "เลดี้กาก้า" พูดกับ "แจ็คสัน เมนย์" ที่รับบทโดย "แบรดลีย์ คูเปอร์" ในภาพยนตร์เรื่อง A Star is Bornเมื่อนางเอกสาวได้บอกกับพระเอกว่า I don't feel this way about everybody. (ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับทุกคน) ขณะที่ฝ่ายชายก็ได้ตอบกลับเธอไปว่า Then we're on the same page. (งั้นเราก็รู้สึกแบบเดียวกัน)(อ่านข่าว : “ญาญ่า” ขวยเขิน “พี่แบร์” มาขอ หนูก็พร้อมวิวาห์ ชมใจมาก ประกาศอยากแต่งด้วย - ไม่ได้ยินบ่อยๆ