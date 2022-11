“ญาญ่า” ขวยเขิน “พี่แบร์” มาขอ หนูก็พร้อมวิวาห์ ชมใจมาก ประกาศอยากแต่งด้วย - ไม่ได้ยินบ่อยๆ

เอฟซีฟินลืม หลังจากได้ยินจากปากที่ประกาศผ่านรายการ 3 แซ่บ อยากให้ถึงวันแต่งกับเพราะเป็นคู่ที่ลุ้นมานาน งานนี้ทำสาวญาญ่าเขินหนักมาก ล่าสุดในงาน แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “The Story from the North” เพื่อโปรโมตความหลากหลายของอาหารทะเลนอร์เวย์แก่ผู้บริโภคชาวไทย สาวญาญ่าก็เปิดใจถึงประเด็นนี้ พร้อมไหว้ย่อหนุ่มณเดชน์ ที่ก่อนหน้านี้ออกงานแทนตน เหตุติดโควิด“ขอบคุณพี่แบร์ค่ะ (หัวเราะ)พอห่างๆ กัน หนูก็พยายามหาอะไรทำค่ะ ปลูกต้นไม้ อ่านบท จริงๆ เขายุ่งมากเลยนะ เอาเวลามาคิดถึงหนูตอนไหน (หัวเราะ) คือเขามีอะไรที่ต้องทำอยู่แล้วด้วยค่ะ เขาไม่ได้ส่งเสบียง เพราะว่าหนูมีเวลาเยอะมาก หนูทำอาหารเอง”งานบางงานต้องเลื่อน แต่ก็ไหว้ย่อ ขอบคุณณเดชน์ที่ไปแทนจริงๆ งานนั้นเป็นงานพรีเซ็นเตอร์ค่ะ ก็ต้องขอบคุณพี่แบร์ (ไหว้ย่อ) ที่ไปแทน (หัวเราะ) ส่วนเขาไปแทนบบไม่มีค่าใช้จ่ายไหม อันนี้ไม่รู้ค่ะ ไม่ได้คุยรายละเอียด วันนั้นบอกเขาแค่ว่า have fun เฉยๆ แล้วก็ขอบคุณที่คุณเขาว่างพอดีไปแทนได้”เขินๆ ณเดชน์ อยากแต่งงานด้วย ลั่นไม่ได้ยินคำนี้บ่อยๆ ชมพี่แบร์ใจ เป็นความหวังในอนาคตของทั้งคู่“(ยิ้มเขิน)เอาจริงๆ เหมือนภาพตัด หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูทำอะไรไปบ้าง แต่ก็ดีค่ะ (หัวเราะ) ถามว่าทำให้มั่นใจขึ้นไหม ความรู้สึกของญ่าคือเราอยู่ในหน้าเดียวกันมากๆ ค่ะ ว่านี่คือความหวังในอนาคตของทั้งคู่”ถ้าขอก็แต่งเลย แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขอ“ไม่ได้กดดันนะ (หัวเราะ) จริงๆ อยากมีเวลาว่างทั้งคู่ค่ะ ถ้าขอแล้วแต่งเลย แต่ไม่มีเวลาให้กัน ก็รอให้มีเวลาให้กันจริงๆ ดีกว่า รอเคลียร์งานไหมก็ไม่รู้แต่งตัวสวยรอทุกวัน“ดูเสื้อผ้าตลอดเลย(หัวเราะ)”ฝันอยากแต่งงานที่นอร์เวย์“มันคือแค่ความฝันเฉยๆ ค่ะ เอาจริงๆ ลงลึกขนาดนั้นเรายังไม่เคยคุยกันเลยค่ะว่าที่ไหนยังไง แต่แค่ตอนที่ไปเที่ยวก็จะชี้ให้ดูแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ดี เดี๋ยวพี่แบร์ฟังแล้วตกใจ กดดันอีก (หัวเราะ) เขาจะขอที่ไหนก็ได้ค่ะ ก็ให้เป็นจินตนาการของพี่แบร์ไป เขายังไม่ชวนไปทริปต่างประเทศค่ะ เพราะปีนี้มันจะหมดปีแล้ว แต่ปีหน้ายังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะ”ปีหน้างานก็เต็มเอี๊ยด“ไม่นะ ก็ทำงานเต็มเอี๊ยดอยู่พอสมควรค่ะ ถามว่าเขาแอบมีพิรุธ ไปปรึกษา หมาก-คิม ไหม ไม่รู้เลย เอาจริงๆ ตั้งแต่หนูพูดว่าพี่แบร์ทำเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเนียน เดี๋ยวนี้เนียนมากเลย (หัวเราะ) เหมือนพัฒนาที่จะแพลนอะไรได้เองโดยที่ไม่ต้องบอก”ณเดชน์อยากให้ถึงวันนั้น ส่วนตนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เชื่อต้องเต็มไปด้วยความสุขแต่ก็เชื่อว่ามันจะต้องเต็มไปด้วยความสุขค่ะ ส่วนจะใหญ่แค่ไหนไม่รู้เลย เรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะ แต่วันนี้คงได้คุยกันแล้วแหละ (หัวเราะ)”ประทับใจทำ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ร้องไห้ บอกอีกฝ่ายน่าจะดีใจ เพราะเห็นมาตั้งแต่เริ่มจีบ“พี่หนุ่มร้องไห้อย่างที่บอกว่าเจอพี่หนุ่มตั้งแต่เริ่มจีบกัน ยังไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยซ้ำ พี่หนุ่มน่าจะดีใจแหละมั้ง ในรอบ 10 ปีที่เรารู้จักกัน เราไม่เคยพูดขนาดนี้ในรายการไหน หลายคนรอซัปพอร์ตก็ดีใจมากเลยค่ะ ขนลุก (หัวเราะ) ก็ดีค่ะ แฮปปี้ค่ะ แต่เขายังไม่ได้ขอหนูนะ เพราะตอนนี้หนูไปไหนทุกคนยินดีกับหนูกันหมดเลย (หัวเราะ)”แม่เคียงข้างในความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคน“แม่ชิลนะ นั่นเดินหนีใหญ่เลย (หัวเราะ) จริงๆ แม่ก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างในความสัมพันธ์ของเรามาเรื่อยๆ อยู่แล้วค่ะถ้าพี่แบร์จะคุยกับแม่ เขาก็คงคุยกับหนูก่อนค่ะ”เผยยอดกฐินสร้างสะพาน 4 ล้านนิดๆ ยกณเดชน์สะพานบุญที่ใหญ่ที่สุด“ใช่ค่ะ ยอดที่ได้มา 4 ล้านนิดๆ ก็คืองบพอดีเลยกับที่พระอาจารย์ต้องการทำสะพานค่ะ มอบให้วัดเรียบร้อยตั้งแต่วันกฐินค่ะกับทุกคนที่ร่วมบุญด้วยค่ะ ก็ดีใจค่ะ ต้องยกให้พี่แบร์เป็นสะพานบุญที่ใหญ่สุดเพราะเขาเป็นคนชวนหนูอีกทีค่ะ ดีใจค่ะ เป็นวัดที่พวกเราไปกันบ่อยด้วย”