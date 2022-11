“ครูแมกซ์ ภัทรกฤต” พลิกโฉมอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทย กับคอร์สเรียนศิลปะการแสดงเรียนจริง ปฏิบัติจริง มีผลงานจริง

“ครูแมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท” ผู้กำกับภาพยนตร์มือทอง และครูสอนศิลปะการแสดงให้แก่ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายในวงการบันเทิงไทย ผลงานล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่อง “Location บ้านติดกัน” ที่มีชื่อเสียงทั้งในไทย และต่างประเทศ เตรียมตัวพลิกโฉมอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทย เพื่อสร้างนักแสดงหน้าใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่วงการบันเทิงไทย โดยครูแม็กซ์ได้เล่าที่มาที่ไปของคอร์สเรียนนี้ว่า….“จริงๆผมก็สอนศิลปะการแสดงมานานมาก นับมาถึงเวลานี้ก็ 14 ปีแล้ว พอเราได้สอนศิลปะการแสดงไปเรื่อยๆนักเรียนก็มาขึ้นเรื่อยๆ เลยได้คุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนการแสดง ได้มองเห็นว่าเด็กๆมีความตั้งใจที่จะศึกษาศิลปะการแสดงที่ถูกต้อง เพื่อก้าวขึ้นสู่ทางแห่งความฝันที่สวยงาม หวังว่าสักวันจะได้เป็นนักแสดงสมใจ แต่ด้วยอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยที่มีคู่แข่งสูง กว่าจะได้แสดงฝีมือออกสู่สาธารณชนก็ใช้เวลานาน หรือบางที่ก็ไม่มีเวทีที่จะได้แสดงความสามารถ เพื่อให้ผู้คนได้เห็นความสามารถที่ดีงามที่มีอยู่ในตัวของนักเรียน บางคนมีวัตถุดิบในการแสดงที่ดีมาก แต่ก็ไม่มีเวทีให้เขาได้แสดงความสามารถ หรือตามโบราณเรียกว่า เก่ง แต่ไม่มีเวที ก็ลำบาก ด้วยการได้คุยเรื่องราวต่างๆกับนักเรียนการแสดง จึงอยากสร้างเวทีให้กับพวกเขาได้แสดงความสามารถให้แก่บรรดาผู้จัด ค่ายหนัง ค่ายละคร ผู้กำกับ รวมทั้งสื่อมวลชน ได้เห็นความเก่งของนักเรียนการแสดงที่เราสอน เผื่อว่าวันหนึ่งจะมีคนเห็นความเก่งของนักเรียนเรา และหยิบยื่นโอกาสให้แก่พวกเขาได้เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมในวงการบันเทิงไทย ที่จะสานต่อให้อุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับโลก จึงได้ไอเดียเปิดคอร์ส Master Class : Advance Acting for Film (ศิลปะการแสดงเพื่องานภาพยนตร์ขั้นสูง)โดยนักเรียนจะได้เรียนศิลปะการแสดงที่ถูกต้อง และได้มาตรฐานระดับโลก ได้ปฏิบัติจริง ได้เป็นนักแสดงในงานภาพยนตร์จริงๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีการจัดฉายภาพยนตร์จริงๆในโรงภาพยนตร์ในเครือของ Major Cineplex อีกทั้งเรายังได้เชิญทั้งผู้จัด ค่ายหนัง ค่ายละคร สื่อมวลชนระดับแนวหน้าของประเทศได้เข้าชมผลงานของนักแสดงของเรา เผื่อท่านเหล่านี้จะได้เห็นความสามารถของนักแสดง และดึงไปทำงานในอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยในอนาคต และยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าชมภาพยนตร์นี้พร้อมกันในโรงภาพยนตร์ และหลังจากฉายที่โรงภาพยนตร์และเรายังมีการจัดฉายในแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของประเทศอีกด้วย”คอร์ส Master Class : Advance Acting for filmรับสมัครเพียง 12 คนเท่านั้นระยะเวลาเรียน ธ.ค.65-มี.ค.66เรียนจริง ปฏิบัติจริง แบบมืออาชีพ เป็นนักแสดงในงานภาพยนตร์จริง ฉายภาพยนตร์จริงในโรงภาพยนตร์กำหนดการฉายในโรงภาพยนตร์ สาขารัชโยธิน 25 มีนาคม 2566 รอบเวลา 19.00 น. 1 รอบฉายความเป็นมาเรียนจริง ปฏิบัติจริง แบบมืออาชีพ เป็นนักแสดงในงานภาพยนตร์จริง ฉายภาพยนตร์จริงในโรงภาพยนตร์ ทางค่าย 86Films เราได้เห็นคุณค่าของนักเรียนการแสดงของเราทุกคน และคนที่ตามหาความฝันในการจะเป็นศิลปินด้านศิลปะการแสดง จึงได้จัดคอร์ส Master Class ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียน ได้เป็นนักแสดงอย่างแท้จริง และได้เข้ากองถ่ายทำจริง ในฐานะของศิลปิน โดยเราจะมีการประชาสัมพันธ์นักแสดง และ ภาพยนตร์ผ่านสำนักสื่อที่มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของประเทศ และจัดฉายภาพยนตร์ผ่านทางบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์อย่างแท้จริง ทางเราจึงจัดฉายภาพยนตร์ ใน Major Cineplex สาขารัชโยธิน ซึ่งจะจัดฉายในวินที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. และเรายังได้เชิญทั้งผู้จัด ผู้กำกับ นักปั้นศิลปิน รวมทั้งสื่อมาชมภาพยนตร์ของเรา เพื่อนำเสนอนักแสดงหน้าใหม่ให้แก่บริษัทต่างๆเพื่อเป็นศิลปินหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมในวงการบันเทิงไทยคุณสมบัติผู้เรียน1.ต้องได้รับการคัดเลือกจาก 86FILMS2.ทุกเพศ3.อายุ 5-65 ปี4.มีใจรักในศิลปะการแสดง5.มีความอดทน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี6.อยากทำงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงไทย 7.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการแสดง ทางเรายินดีดูแลให้เป็นพิเศษ)สิ่งที่ผู้เรียนจะได้1.ได้พบกับนักเขียนบทมืออาชีพ เพื่อวิเคราะห์และสร้างบทให้ตรงคาแรคเตอร์ของผู้เรียนเพื่อสร้างเป็นบทภาพยนตร์ และได้ร่วมทำงานกับผู้กำกับมืออาชีพ2.ได้รับการโปรโมทออกสื่อชั้นนำของประเทศ ในฐานะนักแสดงหลักของเรื่อง3.จะได้เรียนศิลปะการแสดงเพื่องานภาพยนตร์ตั้งแต่ระดับ Basic ถึง Advance4.จะได้แสดงภาพยนตร์ โดยได้รับบทบาทตามที่ผู้กำกับได้มอบหมายให้ และได้ฉายจริงบนโรงภาพยนตร์ของ major cineplex จำนวน 1 รอบ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. พร้อมทั้งฉายในแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของประเทศ5.และอื่นๆอีกมากมาขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนกำหนดการ1.เปิดรับสมัคร และประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน 3 พ.ย.2565 - 30 พ.ย. 2566 ส่งคัดเลือกก่อน มีสิทธิ์ก่อน ประกาศภายผลภายใน 2 วันหลังสมัคร2.เรียนการแสดงและ Workshop17-18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 19.00 @ Dance factory14-15 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 21.00 @Dance factory12 กุมภาพันธ์ 2566. เวลา 13.00 - 18.00 @Dance factoryFittingเสื้อผ้า ถ่ายโปสเตอร์เพื่อทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์วันที่ 21 มกราคม 2566 @studio 86filmsงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม - มีนาคม 2566ถ่ายทำภาพยนตร์ช่วง 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ถ่ายจำนวน 4 คิว @bangkok (จะสรุปวัน และเวลาให้อีกครั้ง เพื่อเช็คเวลาว่างของนักแสดงทั้งหมด) ฉายภาพยนตร์ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ major cineplex สาขารัชโยธิน โรงที่ 5 (มีจำหน่ายบัตรเข้าชม)การเข้ารับการคัดเลือกสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนคอร์ส Master Class : Advance acting for film ให้ติดต่อโดยการแอดไลน์ของค่าย LINE ID : 86films หรือสอบถามที่เพจ 86films เพื่อเข้าไปตอบคำถามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในคอร์สเรียนดังกล่าว หากส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลให้ทราบ ภายใน 48 ชั่วโมง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่าใช้จ่ายในการเรียนราคาปกติอยู่ที่ 155,000 บาท พิเศษเฉพาะช่วงนี้ ราคา 39,990 – 43,990 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมLINE ID : 86filmsPage Facebook : 86films