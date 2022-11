“The Elite” กลับมาอีกครั้งกับประสบการณ์สุดพิเศษเดินทางไม่จำกัดเส้นทางและจำนวนเที่ยวบินตลอดหนึ่งปี

ซื้อบัตรในราคาสุดคุ้มเพื่อเดินทางกับ “เส้นทางภายในประเทศสำหรับ Elite และ เส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ แบบเที่ยวเดียว หรือ ไปกลับสำหรับ Elite Plus บินได้ไม่จำกัดเที่ยวบินภายในระยะเวลา 1 ปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566) พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษสุดคุ้มมากมายดังนี้• เลื่อนขั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier ทันที• รับสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง• รับสิทธิ์ในการจัดการสัมภาระและเรียกขึ้นเครื่องในอันดับต้น• ได้รับสิทธิ์อยู่ในรายชื่อผู้โดยสารรอการยืนยันที่นั่งที่สนามบินในอันดับต้น• เคาน์เตอร์เช็คอินเฉพาะสมาชิกระดับพรีเมียร์ (สำหรับสนามบินที่ให้บริการ) สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องต่อคิวยาว• เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ สำหรับสมาชิกบัตรอีลีท พร้อมบัตรสมมนาคุณเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ สำหรับผู้ติดตาม 5 ใบ มูลค่า 4,750 บาท สำหรับ Elite และ 10 ใบ มูลค่า 9,500 บาท สำหรับ Elite Plus• เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม• ได้รับน้ำหนักสัมภาระตามสถานะ Premier• ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 1000 คะแนน จาก Flyer Bonus• รับข้อเสนอและส่วนลดอีกมากมายจากแคมเปญ Beyond Flying by Bangkok Airways• Voucher ห้องพัก SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton จำนวน 1 คืน สำหรับ Elite Plus- ระยะเวลาสมัคร : 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 ที่สำนักงานขายบางกอกแอร์เวย์ส (เวลาทำการ 08.00-17.30 วันจันทร์ – วันศุกร์) หรือ call center 1771 (เวลาทำการ 08.00 – 20.00 ทุกวัน) หรือ www.bangkokair.com/theelite_registerระยะเวลาสำรองที่นั่งและเดินทาง : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ที่ สำนักงานขายบางกอกแอร์เวย์สทั่วประเทศ call center 1771 และ www.bangkokair.com/theelite_reservation👉สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangkokair.com/theelite*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด#BangkokAirways #TheElite #TheEliteBeyondLimit