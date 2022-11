“The Ivy School” New England Prep School  โรงเรียนอินเตอร์ทางเลือกใหม่ ไม่ต้องจ่ายแพงก็ประสบความสำเร็จระดับโลกได้

เป็นโรงเรียนหลักสูตรอินเตอร์ขนาดเล็กที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ 1 ปีย่านบางนาโดยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบางนาเพียง 1 กิโลเมตร ปัจจุบันทางโรงเรียนมีนักเรียน 45 คนและสามารถรองรับนักเรียนได้สูงสุด 100 คนThe Ivy School ได้จดทะเบียนเป็นศูนย์การเรียนอย่างถูกต้อง ตามพรบ.การศึกษาของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 ได้รับการรับรองว่าสามารถออกวุฒิการศึกษาได้เทียบเท่ากับโรงเรียนทั่วไป โดยความ พิเศษ อยู่ที่เมื่อทางนักเรียนของ The Ivy School ได้ศึกษาถึงระดับ Grade 9 นักเรียนแต่ละคนจะมีสิทธิ์ เลือกระหว่างการเรียนระบบอังกฤษ (IGCSE/A Level) โดยนักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษารับรองจากสหราชอาณาจักร หรือ การเรียนระบบอเมริกา (GED/AP) โดยนักเรียนจะได้รับวุฒิจาก Department of Education ประเทศสหรัฐอเมริกาThe Ivy School ให้ความสำคัญกับ 3 สิ่งAcademics เรื่องวิชาการ วิชาการในความหมายของเราอาจไม่ใช่วิชาการในมุมมองที่คนไทยส่วนใหญ่ คาดคิด มุมมองของเราวิชาการไม่ได้หมายถึงชั่วโมงเรียนสูงๆต่อวัน เช่น เรียน 7.30 เลิก 16.00 ไม่ใช่การที่นักเรียนมีการบ้านเยอะ ต้องทำถึงเที่ยงคืน แต่วิชาการในความหมายของเราคือ การสอนให้เด็กมีวิธีคิด มีตรรกะที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถประมวลความคิดและตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้องค์ความรู้ ทฤษฎีหรือการปฏิบัติที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถตกผลึกด้านความคิดได้ จำเป็นต้อง อาศัย เวลาคิดไตร่ตรอง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Reflection ตอนที่ เซอร์ ไอแซค นิวตัน คิดได้ถึงทฤษฎีแรงโน้มถ่วง เค้านั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ล สังเกตพินิจพิเคราะห์ว่าแอปเปิ้ลนั้นตกลงมาได้อย่างไร มีแรงอะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้น เซอร์ ไอแซค นิวตันไม่ได้ตกผลึกทางความคิดจากการทำการบ้านเยอะๆ หรือนั่งเรียนในห้องเป็นเวลา 8 ชม.ต่อวัน ด้วยเหตุนี้ The Ivy School จึงมุ่นเน้นการฝึกให้นักเรียนคิดและตัดสินใจด้วยตัวเองตั้งแต่เด็ก ผ่านการศึกษาข้อมูลและค้นคว้าตามคำแนะนำของครูผู้เชี่ยวชาญ สิ่งนี้จะเชื่อมโยงกับการค้นหาตัวตนของเด็กแต่ละคน ว่าต้องการทำอะไรในอนาคต มีความถนัดและชอบในด้านใด ต่างกับนักเรียนในระบบทั่วไปที่เรียนหนักเน้นติวสอบจนกระทั่งจบ ม.6 สละเวลาหลายปีในระบบการศึกษา โดยที่ไม่มีแม้เวลาทดลอง หรือค้นหาตัวเอง สุดท้ายเดินมาถึงปลายทางก็ยังตอบไม่ได้ว่าตัวเองต้องการเรียนอะไร และสอบเข้าเรียนในคณะที่ตัวเองสอบติดเท่านั้น ซึ่งก็ทำได้เพียงเลือกตามเพื่อ น หรือตามค่านิยมของสังคม ตามความคาดหวังของคนอื่น หลายรายที่สุดท้ายมาค้นพบตัวเองในวันที่ไม่คุ้มที่จะเดินกลับไปเริ่มเลือกใหม่อีกแล้ว และทำได้เพียงนึกเสียดายทีหลังAthletics ด้านกีฬา กีฬาเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างทักษะ ที่จำเป็น ต่อนักเรียน การฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม และการมีน้ำใจนักกีฬา แน่นอนว่าเด็กคนหนึ่งไม่สามารถที่พัฒนาศักยภาพ ของ ตนได้ครบทุกด้านผ่านการเรียนทฤษฏี ในห้องเพียงอย่างเดียว การเล่นกีฬาหรือการได้ลงมือปฎิบัติ จะสร้างเสริมทักษะ ต่างๆที่การนั่งเรียนทฤษฏี เพียงอย่างเดียวให้ไม่ได้ รวมไปถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นการเล่นกีฬาสามารถสร้างอาชีพ มีการแข่งขันสนามจริงและทัวร์นาเมนต์ต่างๆเป็นเพิ่มโอกาสในการรับทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาในโครงการ NCAA ไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟ เทนนิส หรือบาสเก็ตบอล ซึ่งทาง The Ivy School มีโปรแกรมส่งเสริม และสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่เล่นกีฬาให้ได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ และมีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาและต้องขาดเรียนเพื่อฝึกซ้อมและลงแข่งสนามต่างๆThe Arts ด้านศิลปะ ดนตรี การแสดง การเต้น The Ivy School ไม่ได้ส่งเสริมแค่วิชาการหรือกีฬาให้นักเรียนเท่านั้นแต่เห็นความสำคัญของการสอนศิลปะ ดนตรี แขนงต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นการสอนให้นักเรียนเติมเต็มเข้าลึกถึงจิตวิญญาณแห่งสุนทรียภาพ การเรียนรู้ในการเข้าใจความงามและศิลปะทำให้นักเรียนของเราเข้าถึงความเป็น “มนุษย์” ซึ่งต่างจาก หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์หรือ ปัญญาประดิษฐ์ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีดนตรีตะวันตก การร้องเพลง เต้นรำ เล่นเครื่องดนตรี และมีโอกาสประกวดขึ้นเวทีแสดงความสามารถเหล่านี้ในโอกาสต่างๆผ่านการฝึกซ้อมโดยคุณครูที่มีประสบการณ์เทรนและส่งเด็กเข้าประกวดมานับไม่ครั้งไม่ถ้วนผู้บริหารและอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน เอ็ดเวิร์ด ชาง จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเครือ Ivy League จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์สอนและเตรียมตัวเด็กในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น การอ่านวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความ(Essay) การโต้วาที(Debate) การพูดสุนทรพจน์(Speech) การเตรียมตัวสอบข้อเขียนเข้ามหาวิทยาลัย การเตรียมสัมภาษณ์ การเขียนจดหมายแนะนำนักเรียน (Letter of Recommendation) การสอบชิงทุน ที่ผ่านมาได้ทำให้เด็กไทยประสบความสำเร็จมากกว่า 100 คนในการสอบทุนเรียนต่อต่างประเทศไปและมีนักเรียนได้รับทุนมูลค่ารวมมากกว่าหลายล้านบาทโดยได้ศึกษาต่อที่ประเทศ อังกฤษ อเมริกา สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มีตัวอย่างเป็นที่ประจักษ์ ยกตัวอย่างนักเรียนคนล่าสุดของโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน International Philosophy Olympiad ที่จัดขึ้นที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันนี้ตั้งแต่มีการจัดงาน ซึ่งนักเรียนคนดังกล่าวได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศอังกฤษซึ่งหนึ่งในนั้นคือ UCL หรือ University College Londonปัจจุบัน นักเรียนที่ The Ivy School ได้รับการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งที่จัดขึ้นในไทยหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งโต้วาที พูดสุนทรพจน์ ประกวดงานศิลปะ การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ แข่งขันบอร์ดเกมส์ โดยครั้งล่าสุด ในวันที่ 22-24 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักเรียนจาก The Ivy School ได้รับเชิญให้เข้าร่วม World Changer’s Cup 2022 ซึ่งเป็นการแข่งขันโต้วาทีและสุนทรพจน์ โดยแข่งกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทยกว่า 25 โรงเรียน การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน ทั้งนี้ทางทีมนักเรียนของเรา ได้คว้าวัลรองชนะเลิศในประเภท Primary และเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายในระดับ Junior"ไม่ต้องจ่ายแพงก็ประสบความสำเร็จระดับโลกได้"เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนนานาชาติชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทยมีค่าเทอมที่ค่อนข้างสูงประมาณ 600,000-1,000,000 บาท/ปี ซึ่งราคาที่สูงทำให้นักเรียนที่เข้าเรียนได้ต้องมาจากครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินที่ดีหรือตำแหน่งทางสังคมที่ดีเท่านั้น ทางครูพัดได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดทางโอกาสดังกล่าว ด้วยวิสัยทัศน์ ที่ต้องการพัฒนา คุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา ทรัพยากร บุคคล ด้วยการกระจายโอกาส ให้การเรียนที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าครอบครัว จะมีฐานะเป็นชนชั้นกลางที่ปรารถนาให้บุตรหลานของตนได้เลื่อนขั้นทางสังคมด้วยบันไดทางการศึกษาเพราะฉะนั้น The Ivy School กำหนดอัตราค่าเทอมปัจจุบันที่ 258,400 บาท/ปีสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงเกรด 8 และไม่มีการเก็บค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าพัฒนาโรงเรียน หรือค่ารายละเอียดยิบย่อยอื่นๆ ซึ่งจำนวนค่าเทอมนี้คิดเป็นเพียงจำนวน ⅓ - ⅕ ของค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติแห่งอื่นในประเทศ ไทย The Ivy School สามารถกำหนดค่าเทอมในอัตรานี้โดยการลดต้นทุนด้านอื่นๆเช่น ทางโรงเรียนไม่มีสระว่ายน้ำโอลิมปิค ลู่วิ่งที่ใหญ่โต หรืออาคารเรียนที่หรูหรา แต่ทว่าทาง The Ivy School ได้ลงทุนกับสิ่งที่โรงเรียนเห็นว่าสำคัญที่สุด โดยเฉพาะการจ้างและคัดเลือกคุณครูที่มีคุณภาพ โดยนอกเหนือจากวุฒิการศึกษา คุณครูที่ The Ivy School ต้องผ่านการทดสอบระดับความฉลาดทางอารมณ์ หรือไอคิว จิตวิทยา และการสอบสอนจริงโดยทางโรงเรียนพิจารณา หากคุณครูสามารถมีวิธีสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กได้หรือไม่ ทาง The Ivy School ไม่ได้ปิดกั้นว่าคุณครูจะต้องเป็นเจ้าของภาษาโดยเชื้อชาติอย่างเดียวเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือการที่คุณครูสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก สามารถพูดคุยกับเด็กได้ และทำให้เด็กรู้สึกเชื่อและไว้ใจ เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย ให้แก่เด็ก ด้วยเหตุนี้ ทาง The Ivy School ได้จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คน ต่อคุณครู 1 คน ต่อห้อง เนื่องจากหากมีจำนวนเด็กต่อห้องมากเกินไป คุณครูจะไม่สามารถให้ความสนใจเด็กได้ทุกคน อาจจะมีเด็กบางคนที่ถูกละเลยโดยปริยายซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรมในภายหลังการยอมรับความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติและการพัฒนานักเรียนที่มีความพิเศษThe Ivy School มีอัตราส่วนนักเรียนต่างชาติ 30% ต่อนักเรียน ไทย 70% ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติทั้งครูและนักเรียนเพราะทางเราเชื่อว่าความหลากหลายจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและความคิดซึ่งกันและกัน ทางโรงเรียนปฏิบัติกับนักเรียนทุกชาติและภาษาอย่างเท่าเทียมกัน และนโยบายของทางโรงเรียนขอยืนหยัดไม่สนับสนุน การเหยียดเชื้อชาติหรือการเลือกปฏิบัติอย่างเด็ดขาดThe Ivy School ต้อนรับและให้โอกาสนักเรียนที่มีความพิเศษด้านการเรียนรู้ เช่น นักเรียนที่มีภาวะออทิสติก สมาธิสั้น หรือภาวะอื่นๆ โดยทางโรงเรียนจะประเมินนักเรียนรายบุคคล รวมทั้ง สื่อสารและทำงานกับทางผู้ปกครองและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้าน เพื่อให้คำแนะนำและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะมีการจัดหาครูประกบ (Shadow Teacher) ในกรณีที่ จำเป็นด้วย หากผู้ปกครองลงความเห็น ต้องตรงกันหากสนใจเยี่ยมชม หรือทดลองเรียน กรุณาติดต่อFacebook: The Ivy SchoolTel: 062-798-2200คุณครูพัด ยินดีให้คำปรึกษา และตอบข้อสงสัยด้วยตัวเองค่ะ