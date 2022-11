Ajintai Entertainment เปิดกระหึ่ม! ก้าวสู่ตลาดบันเทิงไทยเต็มรูปแบบ ทุ่มจัดใหญ่ “Ajintai Thailand Met Gala” ปูพรมแดงรับทัพดารา คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ เฉิดฉายรับรางวัล AJT Reward

เปิดตัวอย่างอลังการจนเรียกกระแสฮือฮาทั่วทั้งวงการสำหรับ บริษัท อจินไตย ไทยแลนด์ น้องใหม่แต่ใจใหญ่ที่ปี 2565 ทุ่มทุนกว่า 100 ล้านบาท ปักธงลุยธุรกิจเต็มรูปแบบทั้งธุรกิจบันเทิง “Ajintai Entertainment” และศูนย์สุขภาพและความงามครบวงจร “Ajintai Wellness Clinic & Spa” ที่มั่นใจจะเฉิดฉายขึ้นมายืนแถวหน้าของวงการด้วยความสามารถและคุณภาพ พร้อมทุ่มงบก้อนโตประมาณ 8 หลัก จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี “Ajintai Thailand Met Gala” สุดอลังการริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยเป็นการเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งธุรกิจภายใต้ร่มของ “อจินไตย”อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 โดยมีคนดังในแวดวงต่างๆ รวมทั้งเซเลบริตี้ คนบันเทิง และอินฟลูเอนเซอร์ อาทิ แอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022, ดีเจมะตูม เตชินท์, บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์, มิวกี้ ไปรยา,นักมวยสุดหล่อจากญี่ปุ่น โคตะ มิอุระ และอีกมากมายมาร่วมงานอย่างคับคั่งAjintai Entertainment ถือเป็นน้องใหม่ในวงการบันเทิงบ้านเรา ภายใต้การบริหารของ มาดามลิซ่า หรือ นางสาวภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์ ที่เล็งเห็นการเติบโตของธุรกิจ พร้อมตั้งเป้าบุกทั้งละคร ซีรีส์ และผลิตศิลปิน Boyband, Girlgroup ออกสู่ตลาด ที่ความมุ่งมั่นไม่เพียงแค่ยืนหนึ่งในประเทศไทย แต่ต้อง การ Go Inter ไปไกลถึงต่างประเทศ เพื่อหวังให้ชื่อของ “อจินไตย ไทยแลนด์” ดังในระดับเอเชียและระดับโลกโดยภายในงาน Ajintai Thailand Met Gala ได้เปิดตัวซีรีส์เรื่อง “แปลกใจนักแอบรักเธอ” ผลงานที่ผลิตโดย Ajintai Entertainment ซึ่งร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทำ ณ เมืองคิตะคิวชู เป็นหลัก นำแสดงโดยนักแสดงวัยรุ่นมากความสามารถ พลอยภัช-ภัชธร ธนวัฒน์,โมสต์-วิศรุต หิมรัตน์ และเป็นการหวนคืนวงการอีกครั้งของ ไผ่-พาทิศ พิสิฐกุล โดยเตรียมออนแอร์ให้แฟนๆ ซีรีส์วัยรุ่น ได้ตะมุตะมิในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ เวลา 22.45 น.ที่สำคัญนอกจากการเปิดตัวซีรีส์แล้ว ยังเป็นครั้งแรกกับการเปิดตัวเพลงประกอบซีรีส์ ที่ได้น้องเซย่า ณิชฏา ทองเจือ จับไมค์โชว์พลังเสียงและไม่เพียงแต่การเปิดตัวซีรีส์เท่านั้น ยังจุดพลุเปิดตัวศิลปินไอดอลรุ่นใหม่ใน Project True love the reality และศิลปินบอยแบนด์ Z22 ซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของ Ajintai Entertainment ที่มีศักยภาพในการดูแลและปลุกปั้นศิลปิน ปัจจุบันมีศิลปินดารา นักแสดงในสังกัดมากกว่า 20 คน เป้าหมายของอจินไตย ต้องการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถและอยากเป็นศิลปินเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของอจินไตยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีธุรกิจศูนย์สุขภาพและความงามครบวงจรที่จะรุกตลาดไปพร้อมๆ กับธุรกิจบันเทิงด้วยแน่นอนว่าทุ่มทุนทั้งที วงการบันเทิงต้องสะเทือน Ajintai Thailand Met Gala ยังได้สร้างปรากฏการณ์ใหญ่ที่รวมพลคนในทุกแวดวงทั้งทัพคนบันเทิง เซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่จัดเต็มคอสตูมแน่นๆ เสื้อผ้า หน้า ผม สุดเป๊ะปัง มาอยู่ในงานเดียว เพื่อร่วมเดินพรมแดงเฉิดฉายสมกับธีม Met Gala พร้อมมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “AJT Reward” ให้กับคนบันเทิงและดาวดังในโลกโซเชียลที่โดดเด่นที่สุดแห่งปีด้วย โดยมีผู้รับรางวัล อาทิ- รางวัลนางงามสู้ชีวิต ได้แก่ แอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022- รางวัล Youtuber ตัวแม่สุดแซ่บส์ ได้แก่ มิ้วกี้ - ไปรยา อนันตรทรัพย์- รางวัล พระเอกดวงเฮงแห่งปี ถูกหวย รางวัลที่1 ได้แก่ บิ๊กเอ็ม - กฤตฤทธิ์ บุตรพรม- รางวัล ดีเจ นักพูด ฝีปากกล้า ได้แก่ ดีเจมะตูม - เตชินท์ พลอยเพชร- รางวัล พิธีกรฝีปากกล้า หน้าเด้งในตำนาน ได้แก่ โก้ - ดร.ธีรศักดิ์ พันธุจริยา- รางวัล ศิลปิน หน้าฝอ หัวใจลูกทุ่ง ได้แก่ เจสซี่ วาร์ด- รางวัล นักมวยชาวญี่ปุ่น ดาวรุ่ง ได้แก่ Mr.Kota Miura เป็นต้นนอกจากการเปิดตัว Ajintai Entertainment มาดามลิซ่า ยัง เปิดตัว Ajintai Wellness Clinic & Spa ให้ผู้ร่วมงาน ได้เห็นภาพรวมของอาณาจักรอาจินไตย ในการวางเป้าหมายธุรกิจด้านสุขภาพและความงามที่พร้อมขยายทั้งคลินิกเสริมความงาม ,ศัลยกรรมตกแต่ง, ศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging และสปาเพื่อสุขภาพและความงามด้วย โดยจะบุกขยายสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศAjintai Thailand Met Gala ไม่เพียงแค่เปิดอาณาจักรอจินไตยเท่านั้น แต่ยังเซอร์ไพรส์ด้วยโชว์สุดพิเศษ จากกลุ่มเด็กออทิสติก ของมูลนิธิไฟฟ์ฟอร์ออลล์ (Five For All) และจาก Miss & Mr. Universum 2022 ซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน ที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้การบริหารของมาดามลิซ่า ขณะเดียวกันเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่า อจินไตย ไทยแลนด์ ได้เป็นเจ้าภาพรับดูแลการจัดงานประกวดสำหรับคนหูหนวกระดับโลก Miss & Mr. Universum 2022 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565 นี้ โดยมีผู้เข้าประกวดที่บกพร่องทางการได้ยินเข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ เพื่อให้โอกาส ผู้บกพร่องทางการได้ยินจากทุกมุมโลก ได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออก และได้รับโอกาสทางสังคมที่ดีมาดามลิซ่า กล่าวทิ้งท้ายว่า “การเปิดอาณาจักรครั้งนี้เป้าหมาย คือ สร้างชื่อ “AJINTAI”(อจินไตย) ให้ขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าของเมืองไทยภายใน 3 ปี โดยเฉพาะใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก 1.ธุรกิจบันเทิง และ2.ศูนย์สุขภาพและความงามครบวงจร ตั้งเป้าขยายอาณาจักร “อจินไตย” ให้เติบโตแข็งแกร่ง ที่สำคัญมากกว่าการทำธุรกิจ ยังยึดมั่นกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปด้วย เพราะอจินไตย ไทยแลนด์ พร้อมเป็นผู้ให้ และผู้รับ และพร้อมลุย รุก ทุกงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อยืนหนึ่งธุรกิจแถวหน้าของอุตสาหกรรม”