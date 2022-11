“วิว-เจษ” จัดเต็มฉลองฮาโลวีนครั้งแรกในธีม Alice in wonderland

กลายเป็นธรรมเนียมของวงการบันเทิงไปแล้วที่เข้าช่วงเทศกาลฮาโลวีนเมื่อไหร่ ดารา คนดังก็จะออกมาจัดเต็ม แต่งผี จัดชุดแฟนซีรับเทศกาลอัปภาพลงอินสตาแกรมกันคึกคักฮาโลวีนปี 2022 นี้ คู่รักดารา อย่าง “ วิว วรรณรท สนธิไชย” และแฟนหนุ่ม “เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” ก็จัดเต็มแพคคู่รักฮาโลวีนเป็นปีแรก โดย วิว-เจษ พาย้อนวัยจัดเต็มชุดแฟนซีในธึม Alice in wonderland ที่ วิว วรรณรท แต่งเป็น 𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 ส่วน เจษ เจษฎ์พิพัฒ แต่งเป็น Mad Hatter ซะจนแทบจำไม่ได้เลยทีเดียว เห็นอย่างนี้แล้ว ทำเอาอยากเห็นเจษเล่นบทหลุดโลกแบบ จอห์นนี่ เด็ปป์บ้างเหมือนกันนะเนี่ย โดย วิว-เจษ ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า…"Imagination is the only weapon in the war against reality.”-Alice in wonderland และ You’ll entirely bonkers. But I’ll tell you a secret “All the best people are”-Mad Hatter (“จินตนาการเป็นอาวุธเดียวในการทำสงครามกับความเป็นจริง" Alice in Wonderland และ ฉันจะบอกความลับแก่คุณว่า "ทุกคนคือคนที่ดีที่สุด" - Mad Hatter)