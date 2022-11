"ยิ่งลักษณ์"โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียจากโศกนาฏกรรมอิแทวอน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า "ดิฉันรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากจากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมอิแทวอน ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในช่วงเทศกาลฮัลโลวีน ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งที่เป็นคนเกาหลีใต้ รวมถึงคนไทยในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ



I am deeply saddened to learn about the tragic incident at Itaewon, Seoul where many young people have lost their lives during the Halloween activities. I wish to send my deepest condolences to the the families and the Korean people as a whole during this sad moment."