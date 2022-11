“แอน ทองประสม” ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ เปิดตัว ANSSil Sleep Gadget ฟูกนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลก

เพราะการนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญ ล่าสุด บริษัท สมาร์ทสลีพ จำกัด (Smart Sleep Co.,Ltd) นำโดยกรรมการผู้จัดการ จัดงานเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลก และครั้งแรกในประเทศไทย(แอนซิล สลีพ แกดเจ็ต) ฟูกสตริงที่สามารถปรับระดับความนุ่ม-แน่นได้เองถึง 10 ระดับ ด้วยชุดคอนโทรลเลอร์ ลิขสิทธิ์ที่ได้รางวัลการันตรีระดับโลก CES Innovation Award 2022 (ซีอีเอส อินโนเวชั่น อวอร์ด 2022) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทางเลือกใหม่ให้กับตลาดฟูกที่นอนในเมืองไทย จับกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์และคนรักสุขภาพ โดย Mobella (โมเบลล่า) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายแบบ Exclusive พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “แอน ทองประสม” ภายในงาน บ้านและสวน 2022 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานีกรรมการผู้จัดการ เผยว่า “สำหรับการจัดงานเปิดตัว ANSSil Sleep Gadget (แอนซิล สลีพ แกดเจ็ต) ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำฟูกสตริงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกจากประเทศเกาหลี กับฟูกที่สามารถปรับระดับความนุ่ม-แน่นได้เองถึง 10 ระดับ ด้วยชุดคอนโทรลเลอร์ ลิขสิทธิ์ที่ได้รางวัลการันตรีระดับโลก CES Innovation Award 2022 ที่โมเบลล่า ( Mobella) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำเป็นตัวแทนนำเข้ามาจัดจำหน่ายแบบ Exclusive แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่กับตลาดฟูกในเมืองไทย โดยครั้งนี้ได้นำเข้ามาทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ Smart Line รุ่น Top สุด มี Body sensors ดูแลขณะนอนหลับหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ บนที่นอน , รุ่น Hybrid Line , รุ่น Art Line และรุ่น Compact Line เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและให้ความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี เน้นความคุ้มค่าในการลงทุนซื้อฟูกเพื่อใช้ในระยะยาว โดยในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนของผู้หญิงที่มีความ Active และ Life balance ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิต ให้ความสำคัญกับการดูแลตนเอง ชอบออกกำลังกาย และรู้จักเลือกใช้ของ ซึ่งเหมาะสมกับสินค้าที่เป็นฟูกนวัตกรรมใหม่ ที่ผสมผสานทั้ง เรื่องสุขภาพและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเรา”กล่าวต่อว่า “สำหรับ ANSSil Sleep Gadget (แอนซิล สลีพ แกดเจ็ต) เป็นฟูกที่นอนโครงสร้างสตริง ซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ของโลก ผลิตจากเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูงกว่า 10 ล้านเส้น ที่ใช้ผลิตเรือชูชีพ และเตียงฉุกเฉิน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตลิขสิทธิ์เฉพาะของ ANSSil รูปแบบ 3D String ในการทอเส้นด้ายแต่ละเส้นตลอดทั้งผืน จึงทำให้มีน้ำหนักเพียง 11 กิโลกรัม ป้องกันไรฝุ่น เชื้อรา และเชื้อโรคได้ 100% สามารถนอนบนฟูกได้เลยโดยไม่ต้องใช้ผ้าปูที่นอน และยังสามารถถอดแยกชิ้นส่วน ล้างทำความสะอาดได้ มีน้ำหนักเบา ม้วนเก็บ เคลื่อนย้ายง่าย สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 3 ตัน ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ฟูกสตริง ANSSil สามารถมีอายุการใช้งานทนทานนานกว่า 30 ปีนอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างคือการใช้เทคโนโลยี AI ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ร่วมกับแอปพลิเคชันของ ANSSil และตัวควบคุม Smart IOT ที่วิเคราะห์พฤติกรรมการนอนหลับของผู้ใช้ ผ่านแผ่นเซ็นเซอร์ตรวจวัดความดันหรือแรงกดทับของร่างกาย มากกว่า 1,000 ตัว แล้วปรับระดับความนุ่ม-แน่นของที่นอนให้เหมาะสมกับอิริยาบถของร่างกาย ณ ขณะนั้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับความนุ่ม-แน่นของที่นอนได้ถึง 10 ระดับ ช่วยกระจายแรงกด ลดจุดกดทับของร่างกาย เพื่อรักษาแรงดันและอุณหภูมิ ให้มีแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ อีกทั้งมีเสียงรบกวนที่ต่ำเพียง 35 เดซิเบล ซึ่งเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ดีในการนอนหลับ ทำให้ผู้ใช้นอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่างจากที่นอนในรูปแบบเดิมที่เป็นโครงสร้างสปริง หรือ ยางพาราทั้งก้อน ที่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถปรับความยืดหยุ่นของสปริงได้ เกิดจุดกดทับทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น จึงต้องพลิกตัวไปมาระหว่างนอน ไม่สามารถถอดทำความสะอาดได้ กักเก็บไรฝุ่น และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค จึงทำให้มีการคิดค้นนวัตกรรมฟูกสตริงรูปแบบใหม่นี้ขึ้นมาเพื่อปฏิวัติการนอนในรูปแบบเดิม ๆ“นอกจากนี้จุดเด่นของฟูกสตริง ANSSil ปกติเวลาเราซื้อฟูก เราจะไปลองนอนที่ร้าน อาจใช้เวลาทดลองนอนไม่นานมาก แล้วตัดสินใจซื้อ (Body fit to Mattress) แต่ฟูก ANSSil ตัวนี้ ลูกค้าสามารถซื้อกลับไปลองนอนที่บ้านและปรับระดับความนุ่ม-แน่นให้เข้ากับความต้องการของเราได้ในแต่ละวัน โดยออกแบบมาให้ Mattress fit to your body เพื่อให้เหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เพราะการนอนในที่สบายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้” นายกมล กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ANSSil Showroom exclusive by Mobella เอกมัย และตัวแทนจำหน่ายเร็วๆ นี้ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : ANSSil Thailand และ IG : Anssil Official Thailand