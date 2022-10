“จีดีเอช” จัดงานรอบกาล่าพรีเมียร์ หนัง “OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ” เหล่าเซเลปร่วมยินดี ในวัน “เรียนจบ รักไม่จบ”

​“จีดีเอช” จัดงานรอบกาล่าพรีเมียร์ หนัง ‘รอ’แมนติก ‘คอย’เมดี้ “OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ” ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด โดยมี “คิว-ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ” รับหน้าที่พูดคุยกับ พงศ์-ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี ผู้กำกับภาพยนตร์น้องใหม่มาแรง พร้อมด้วยแก๊งนักแสดงวัยรุ่น นำทีมโดย พระเอกสุดคูล สกาย-วงศ์รวี นทีธร ที่ควงคู่มากับ นางเอกสุดคิ้วท์ จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน ร่วมด้วย พีช-พชร จิราธิวัฒน์, พลอย หอวัง, ปันปันยีร์ยีร์, ต๊ะ-ศิวัช, ไมเคิล พิว, เหมย ณภัสนันท์ และ เล็ก วสุ โดยมีเหล่าศิลปิน เซเลปชื่อดัง มาร่วมยินดีในวัน ‘เรียนจบ..รักไม่จบ’อาทิ สู่ขวัญ บูลกุล, เปิ้ล-หัทยา,มิว-นิษฐา, คริส หอวัง ,หนุน-ศุภรา วงษ์กระจ่าง, เบลล์-เขมิศรา, กรรณ สวัสดิวัตน์ , เจมส์-ธีรดนย์, นาน่า-ศวรรยา, จูนจูน, ญดา-นริลญา, เจเจ-กฤษณภูมิ, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์, คอปเตอร์- ภาณุวัฒน์ , Last Idol ฯลฯ​พงศ์-ฐิติพงศ์ ผู้กำกับเล่าว่า “คอนเซปต์ของงานในวันนี้คือ เรียนจบ..รักไม่จบ ซึ่งตรงกับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ที่พระเอกแอบรักนางเอกมาตั้งแต่ปี 2 จนเรียนจบ จนทำงานแล้วแต่ก็ยังไม่มูฟออน ยังชอบนางเอกไปเรื่อยๆ แต่วันหนึ่งเขาก็ต้องตัดสินใจว่า เขาจะรอเธอต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ แบบนี้ หรือจะสารภาพความในใจแล้วเสี่ยงที่จะเสียผู้หญิงคนนี้ไปดี เรื่องราวในหนังจะลงเอยอย่างไร อยากให้ทุกคนไปติดตามชมกัน 27 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ นะครับ”ปิดท้ายค่ำคืนแห่งความยินดีด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ทั้งผู้บริหาร โปรดิวเซอร์ ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ที่น่ารัก รวมถึงผู้กำกับและนักแสดง ก่อนไปรับชมภาพยนตร์ “OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ” ฉายให้ชมแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์