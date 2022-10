GDH ทำเก๋จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนัง ‘OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ’ กลางสยามสแควร์ พร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตและป็อปอัพมาร์เก็ตสุดชิค

​GDH ร่วมกับ Hello Filmmaker และ iSM Bangkok จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ ‘OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ’ แบบสุดชิค ณ ลานอัฒจันทร์ ศูนย์การค้าสยามแควร์วัน โดยมีดี.เจ อ๋อง รับหน้าที่พิธีกร พูดคุยกับ พงศ์-ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี ผู้กำกับภาพยนตร์ และ พระเอก นางเอกขวัญใจวัยรุ่นคู่ใหม่ที่เคมีมันได้ สกาย-วงศ์รวี นทีธร และ “จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน” ร่วมด้วย พีช-พชร จิราธิวัฒน์, พลอย หอวัง, ปันปัน ยีย์ยีย์, ต๊ะ ศิวัช, ไมเคิล พิว, เหมย ณภัสนันท์ และ เล็ก วสุ พร้อมร่วมชมหนังตัวอย่างพร้อมกันครั้งแรกในโลก​นอกจากแฟนๆ จะได้กรี๊ดกับเหล่านักแสดงแล้ว ยังได้สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย เริ่มด้วยเพลง THE ONLY ONE โดยศิลปิน NICK-TEMP และ WNRDA ซึ่งเป็นเพลงประกอบหนังสั้นหลายล้านวิวของพงศ์ ผู้กำกับ ต่อด้วยเพลง “ต่อให้ใครไม่รัก” ที่ได้เหล่านักแสดง พลอย หอวัง, ต๊ะ-ศิวัช, ปันปันยีย์ยีย์, ไมเคิล พิว, พีช-พชร, สกาย-วงศ์รวี และ จูเน่-เพลินพิชญา มาร่วมร้องและเต้น เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ และสนุกต่อเนื่องกับ 2 ศิลปินเพื่อนซี้สุดฮอต สุดฮา อย่าง BOWKYLION และ THE TOYS ที่มาร่วมร้องเพลง “คืนวันศุกร์” เพลงประกอบภาพยนตร์ ‘OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ’ จากนั้นมันส์กันต่อกับ POLYCAT ที่โชว์เพลงฮิตต่อเนื่อง ทั้งเพลง เพื่อนไม่จริง, อาวรณ์, ดูดี, พบกันใหม่ และ ส่งท้ายความสนุกกันด้วยเพลง คืนวันศุกร์ ที่เหล่านักแสดงออกมาร่วมร้องและเต้นบนเวทีอีกครั้ง เป็นการปิดงานแถลงข่าวด้วยความน่ารักสุดประทับใจ​นอกจากที่แฟนๆ จะได้อินกับหนังและมันส์กับเพลงแล้ว ยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าของเหล่านักแสดงในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น พลอย หอวัง, ปันปันยีร์ยีร์ และ ต๊ะ ศิวัช และยังมีคอลเลกชั่นพิเศษจากภาพยนตร์ โดยร้าน FRANK GARCON ได้เติมความหวานกับเครื่องดื่มจาก AM TEA และได้ถ่ายภาพฟรีกับ SCULPTURE BANGKOK โฟโต้บูธฟิลเตอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากภาพยนตร์ เรียกได้ว่างานนี้ได้ทั้งความสนุก ได้ทั้งความสุขกลับบ้านแบบจุกๆ กันไปเลย​“OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ” รอจังวะเข้าฉาย 27 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์