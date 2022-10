“แอฟ ทักษร” ร่วมแสดงความยินดี เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ ฉลองความสำเร็จ!! กาแฟทรูสเลน (Truslen) พร้อมจัดงาน Exclusive Dinner ชูจุดเด่นสุขภาพดี -หุ่นสวยปัง ตอกย้ำรางวัลความอร่อยระดับโลก!!

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (NBD HEALTHCARE CO.,LTD.) ภายใต้การบริหารของ นายสมศักดิ์ กวีไตรภพ Chief Executive Officer , นายจีรวัฒน์ สิทธิ์สันต์กุล Chief Marketing Officer และ Mr.Thomas Paul Gerard Laroque ผู้ผลิตและจำหน่าย “กาแฟทรูสเลน (Truslen)” ที่สุดของกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพและรูปร่าง ด้วยมาตรฐานคุณภาพและรสชาติสุดพรีเมียมที่ครองใจผู้บริโภคยาวนานกว่า 10 ปี โดย “กาแฟ ทรูสเลน” (Truslen) ได้รับรางวัล Superior Taste Awards 2 สูตร ครั้งนี้จึงได้จัดงาน TRUSLEN WORLD-CLASS TASTE EXCLUSIVE NIGHT By Michelin Chef ณ ร้านอาหารระดับ Michelin Guide ชื่อดัง Saneh Jaan Cuisin ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. เพื่อตอกย้ำรางวัลความอร่อยระดับโลกในค่ำคืนสุดพิเศษได้รับเกียรติจากนางเอกสาวสวย คุณแอฟ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ และ คุณใบเฟิร์น - อัญชสา มงคลสมัย , คุณโยชิ - รินรดา ธุระพันธ์ มาร่วมเปิดประสบการณ์มื้อค่ำสุดเอกซ์คลูซีฟระดับ World-Class Taste by Michelin Chef กับกาแฟ Truslen และ อาหารไทยระดับโลก พร้อมด้วยเซเลปแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนจำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศทั่วโลกมากกว่า 10 ประเทศ มาร่วมแสดงความยินดี โดยมี คุณได๋-ไดอาน่า จงจินตนาการ พิธีกรชื่อดัง ทำหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับ “กาแฟทรูสเลน” (Truslen) ได้รับรางวัลระดับโลก Superior Taste Awards ต่อเนื่องยาวนาน 4 ปีซ้อน พร้อมผ่านการรับรองจากสถาบัน iTQi ซึ่งเป็นสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารจาก Chef & Sommelier จากสถาบันชื่อดังและจากร้านอาหารที่ติดดาวมิชลิน กว่า 200 คน ใน 20 ประเทศทั่วยุโรปด้วยคุณภาพและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมาอย่างยาวนานทำให้ “กาแฟทรูสเลน” (Truslen) ประสบความสำเร็จและมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำ เช่น 7-Eleven ,Big C ,Lotus ,CJ Express ฯลฯ เป็นต้น และนอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีการขยายตลาดสู่ตลาดต่างประเทศ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และภายในปี 2566 “กาแฟทรูสเลน” (Truslen) ตั้งเป้าขยายตลาดต่างประเทศให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมคงคุณภาพให้ได้มาตรฐานและมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นผู้นำด้านกาแฟเพื่อการดูแลรูปร่างให้ดียิ่งขึ้นต่อไปทั้งนี้ “กาแฟทรูสเลน” (Truslen) นอกจากได้รับรางวัล Superior Taste Awards 2 สูตร แล้ว ยังมีส่วนผสมที่ช่วยดูรูปร่างและเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพอีกด้วยสูตรออริจินอล ทรูสเลน คอฟฟี่ พลัส (Truslen Coffee Plus) เป็นกาแฟอาราบิก้า ผสม โรบัสต้า รสชาติเข้มข้นรางวัลการันตีความอร่อยระดับโลกจากประเทศเบลเยี่ยม Superior Taste Awards ต่อเนื่องยาวนาน 4 ปีซ้อนสูตรทรูสเลน คอฟฟี่ พลัส คอลลาเจน (Truslen Coffee Plus Collagen)กาแฟรสชาติกลมกล่อมที่มอบสองคุณประโยชน์ทั้งเรื่องรูปร่างและผิวพรรณในซองเดียว พร้อมรางวัลการันตีความอร่อย Superior Taste Awards จำนวน 2 ดาว จากประเทศเบลเยี่ยม ปีล่าสุดโดยทั้ง 2 สูตร มีส่วนผสมหลักคุณภาพหลากหลาย ที่ช่วยดูแลรูปร่างอันประกอบไปด้วย แอล-คาร์นิทีน , ทอรีน ,โครเมียม พิโคลีเนต, แอล-กลูตามีน,แอล-อาร์จินีนและแอล-ไกลซีน ,ปราศจากไขมันทรานส์ และ ไม่มีน้ำตาล ให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วย ซูคราโลส 0 แคลอรี่และสำหรับสูตร คอลลาเจน มีส่วนผสมพิเศษ คือ ไฮโดรไลท์ ฟิช คอลลาเจน (600 mg) คอลลาเจนจากปลาทะเล ผ่านกระบวนการพิเศษที่ทำให้มีขนาดโมเลกุลเล็ก ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันที จึงช่วยบำรุงผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว