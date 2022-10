“MAGURO” จับมือ “FWD ประกันชีวิต” สร้างประสบการณ์ผ่านความอร่อย

มากุโระ กรุ๊ป (Maguro Group) กลุ่มผู้นำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมี่ยมของประเทศไทย ร่วมกับ “FWD ประกันชีวิต” เดินหน้ากลยุทธ์สร้าง Brand Experience ผ่านการใช้ประสบการณ์เชื่อมต่อเพื่อให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจและไลฟ์สไตล์ของผู้คน สร้างสรรค์เมนู "Taste of Celebrate living Roll” ฉีกกฎทุกเมนูซูชิโรลที่เคยเห็น สร้างสรรค์ความอร่อยรูปแบบใหม่ เพื่อ Celebrate living ในทุกๆ วัน พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วที่ร้าน MAGURO ทั้ง 11 สาขา และแบบเดลิเวอรี่ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 นี้นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง MAGURO เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ FWD ประกันชีวิตในการสร้างประสบการณ์การรับประทานที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Brand Experience ของ FWD ประกันชีวิตที่เป็นบริษัทประกันชีวิตที่แตกต่าง สะท้อนวิสัยทัศน์การเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต โดยการสื่อสารแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือ 5 sensory ภายใต้คอนเซปต์ “Experiences of Celebrate living” โดยในเดือนตุลาคมนี้ MAGURO และ FWD ประกันชีวิต จะมอบความสุขให้ลูกค้าภายใต้ปรัชญา "การให้มากกว่าที่ขอ" ด้วยเมนู "Taste of Celebrate living Roll’ ความอร่อยรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากซูชิโรลแบบเดิม ๆ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 จนถึง 31 ธันวาคม 2565"Taste of Celebrate living Roll” มอบรสชาติที่จะทำให้คุณมีช่วงเวลาดี ๆ ได้ทุกวัน พร้อมประโยชน์จากวัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ที่คัดเลือกจากแหล่งที่ดีที่สุดถึง 8 ชนิด ประกอบด้วย• Akami ส่วนเนื้อแดงของปลา Maguro มีโอเมก้า กรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งจะมีส่วนในการซ่อมแซม และบำรุงเซลล์ต่าง ๆ• Hotate จากญี่ปุ่น หวาน หอม อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก วิตามิน บี12 และแคลเซียม• Tako เนื้อหนึบ นุ่ม สร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย ช่วยในการทำงานของกระดูก กล้ามเนื้อ และผิวหนัง• Saba ดองรสชาติกลมกล่อม เสริมสร้างระบบความจำและการทำงานของประสาทสมอง• Hamachi ปลาเนื้อขาว นุ่ม อุดมไปด้วยวิตามินเอ, บี1, บี2 และดี• Salmon วัตถุดิบยอดนิยม บำรุงสมองและสายตา ทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วย• Chutoro ส่วนอร่อยของราชาปลาทะเล Maguro มีโปรตีนดีที่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เป็นอย่างดี• Madai ปลาเนื้อขาว วัตถุดิบตามฤดูกาลที่หายาก มีโปรตีนชั้นยอด ย่อยง่าย และมีไขมันต่ำ“เราได้มีการมองหาโอกาสเพื่อที่จะขยายธุรกิจออกไปในรูปแบบใหม่ ๆ มาโดยตลอด การได้ร่วมมือกับ FWD ประกันชีวิต นับเป็นอีกก้าวสำคัญของเราในการต่อยอดแบรนด์ให้ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น พร้อมได้มอบสิ่งใหม่ ๆ และความสุขให้กับผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ “การให้มากกว่าที่ขอ”ของเรา ผ่านความตั้งใจถ่ายทอดอาหารทุกจานจากวัตถุดิบคุณภาพ การปรุงที่พิถีพิถัน ภายใต้คอนเซปต์ “ใหญ่ สด คุ้ม” และความเข้าใจศิลปะของอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริงที่สุด บวกรวมกับ DNA การบริการของเราที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าตลอดมา โดยในอนาคต เราจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นั่นคือมอบอาหารที่มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่รู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งที่เดินออกจากร้านมากุโระนั่นเอง” นายจักรกฤติ กล่าวขอชวนทุกคนมาลิ้มลอง "Taste of Celebrate living Roll” ที่ร้าน MAGURO ทั้งหมด 11 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, พระราม 2, เมกาบางนา, แจ้งวัฒนะ, ราชพฤกษ์, พระราม 3, บางนา, เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์, เอสพละนาด รัชดา, สยามสแควร์วัน และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ค้นหาสาขาใกล้บ้านได้ที่ https://bit.ly/3dmNjKI และ MAGURO Go เปิดให้บริการจัดส่งอาหารถึงที่ โทรสั่งได้เลย Call Center: 02 821 5051 และ Line : @MAGURO.Go