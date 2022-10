"ก้อย อรัชพร" สะท้อนชีวิตคนรุ่นใหม่ เมื่อหลายคนอยากมีตัวตนแต่กลับหาตัวเองไม่เจอ?

นอกจากความลุ้นระทึกแล้ว Faces of Anne (แอน) ยังชวนค้นลึกไปถึงจิตใจคนมนุษย์ เป็นหนังตัวแทนของคนยุคใหม่ที่ผู้กำกับอยากฝากประเด็นไว้ให้สังคมได้ฉุกคิดกัน“Faces of Anne(แอน)เป็นหนังระทึกขวัญที่ค้นลึกลงไปในจิตใจของมนุษย์ หนังเล่าอะไรที่ค่อนข้างหนักแต่ก็ใกล้ตัวเรามากๆ เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับบ้านเรามากๆ กับการใช้นักแสดงปริมาณเท่านี้ก็ใหม่ บวกกับ Art และ Visual สีสันของภาพ หนังเป็นเหมือนตัวแทนคนยุคใหม่""ยิ่งเด็กวัยรุ่นน่าจะมีคำถามที่เป็นประเด็นสังคมที่คนทำหนังฝากไว้ พอเขาไปดูเชื่อว่าเขาน่าจะฉุกคิดอะไรได้ มันเป็นการตามหาตัวตน ก้อยว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่คนพยายามตามหาว่าเราคือใคร หลายๆ คนก็อยากเป็นคนโน้นคนนี้ โซเชียลมีเดียมันมหาศาลมากๆ เห้ย!เราอยากเป็นคนนี้จัง เราเสพสื่อทุกวันจนเราอยากจะเป็นใครบางคน""เราเห็นคนนั้นสวยจัง คนนี้เขาเก่งจัง เราเห็นคนประสบความสำเร็จเต็มไปหมด ก้อยว่า Faces of Anne(แอน) มันสะท้อนสิ่งนี้ ว่าแล้วคุณคือใคร คุณต้องการอะไร ก้อยว่าทุกคน ณ ยุคสมัยนึ้อยากมีตัวตน อยากรู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหน ต้องการอะไรกันทั้งนั้น”ด้วยความที่ มี แอน หลาย แอน ที่สะท้อนอารมณ์ของมนุษย์ออกมา แล้ว แอน ในเวอร์ชั่น ก้อย เป็นสะท้อนมุมไหนของมนุษย์?“แอน ของก้อย เป็นด้านที่เห็นแก่ตัว ก้อยเป็นแอนในช่วงภาวะที่ต้องตัดสินใจว่าจะเป็นคนดีหรือเอาตัวรอดดีวะ มันคือมนุษย์ยุคนี้มากๆ คนเราเกิดมามันมีสิ่งนั้นอยู่แล้ว เราจะเลือกความดี หรือเลือกตัวเอง คนเราเกิดมาเราทำบุญ เราอยากทำดี อยากให้ที่คนดี""แต่สุดท้ายคือเราอยากให้เรารู้สึกดีจากสิ่งที่เราให้เรื่องนี้ก็เหมือนตีแผ่ความจริงของมนุษย์บางอย่าง แอนตัวอื่นๆก็จะถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกัน แอนแบบไหนที่คนอยากจะเป็น แอนแบบนี้คือคนที่คุณพอใจรึยัง หรือจริงๆแล้วคุณอยากเป็นแอน แบบไหนกันแน่""ด้วยความที่มันเป็นหนังค้นหาจิตใจมนุษย์ สำหรับบางคนที่ไปดูแล้วอาจจะมีคำถามกลับมาว่าเอ๊ะ! ยังไง ด้วยความที่เป็นหนังของพี่คงเดช (คงเดช จาตุรันต์รัศมี) มักจบแบบปลายเปิดให้คนไปคิดต่อเอง แต่ละคนก็ตีความกันเอง อยากให้ไปดูกัน อย่างน้อยสมมติว่าคุณเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีอยู่แล้ว ก็จะได้เห็นสภาวะของโลกปัจจุบันที่เชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่อาจรู้สึกร่วมกันกับสิ่งนี้”สิ่งที่ตกผลึกจากหนัง “Faces of Anne (แอน)”?...“ก้อยดูแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บปวดเหมือนกันนะกับการที่เราใช้ชีวิตอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ได้พอใจอะไรตัวเองขนาดนั้น หรือบางทีใช้ชีวิตไปแล้วรู้สึกว่ามันดีไหมวะ ทำไมคนนี้เขาดูดีจัง สิ่งที่มันเกิดขึ้น เช่น ทำไมต้องมีแอ็คหลุมหรือแอ็คเคานท์ปลอม บางทีเราก็มีอวตาร""บางทีที่เราต้องมีหลายๆ อันเพราะเราไม่พอใจพื้นฐานความเป็นเราหรือเราไม่สามารถแสดงตัวคนอันแท้จริงของเราได้รึเปล่า บางคนอาจจะใช่ บางคนอาจจะไม่ใช่ ก้อยว่า Faces of Anne (แอน) นอกจากความตื่นเต้นมันสะท้อนออกมา มันตั้งคำถามกับชีวิตเราดี”สังคมเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?“ก้อยว่าภาพสะท้อนนี้มันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเจอ ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วจริงๆ แต่จิตใจเรามันถูกซัพพอร์ตมาให้ยอมรับกับความเร็วระดับนี้ไหม ก้อยว่าคนปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ทัน บางคนก็ใช้ชีวิตตามความรวดเร็วที่เกิดขึ้น แต่เราไม่เคยได้ถามตัวเองว่าเรารู้สึกดี แฮปปี้ไปกับมันรึเปล่า""อย่างการไถ Tiktok ก้อยติดการไถวันนึงเป็นชั่วโมงไม่นอนได้นะ เราใช้ชีวิตไป แล้วดูชีวิตคนไปด้วย ใน 1-2 ชั่วโมงนั้น เราไม่เคยถามด้วยซ้ำว่าคิดอะไรอยู่ เราคิดอะไรอยู่ เรารู้สึกอะไร เรารู้เรื่องคนอื่นเต็มไปหมดเลย ก้อยว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนปัจจุบันนี้"รับว่าตัวเองก็มีหลงอยู่ในโซเชียลแล้วถอนตัวออกมาไม่ได้อยู่เหมือนกัน“ด้วยสายงานของก้อย การที่เราต้องดูข่าวหรือโซเชียลมีเดียหลายๆ อันมันเป็นการติดอาวุธที่เราเอาไปใช้ทำงาน ในการครีเอทีฟ เพื่อดูว่าคน ณ ปัจจุบันนี้ไปถึงไหนกันแล้ว แต่ขณะเดียวกันก้อยรู้สึกว่าในขณะที่เราเสพอยากให้มีสักโมเมนต์นึงใน 1 วันที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆ ว่าวันนี้เรารู้สึกอะไรบ้าง เราแฮปปี้ไหมกับตัวเอง""ก้อยเป็นคนไม่ตั้งคำถามกับตัวเองขนาดนั้น เราใช้ชีวิตเร็วๆ ทุกอย่างมันเร็วไปหมด จนเราละเลยร่างกายและจิตใจตัวเอง เราควรรู้ว่าเรารู้สึกอะไรอยู่ ถ้าคุณไม่สนใจ ไม่รับรุ้เกี่ยวกับความเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นข้างในตัวเองบ้างเลย วันหนึ่งมันอาจนำพาไปสู่บางอย่างที่หนัง Faces of Anne จะพาไป”