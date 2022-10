พลิก! “ก้อย” เผยเรื่องจริงเป็นแบบนี้ บ้าน-รถไม่มีหนี้ “นิกกี้” ไม่เคยให้!

เพิ่งควงกันไปเติมความหวานๆ แถมมีโมเมนต์บางอย่างชวนคิดไปไกลถึงการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน แต่งานนี้ยืนยันในงาน Last Party Night with ANNE โลกจะต้องรู้จักแอน! กับ ภาพยนตร์ Faces Of Anne แอน ยันไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นจากยังไม่ใช่เวลาของตัวเอง“ตอนนี้ก็สวีตบ้าง ทำงานเรื่อยๆ ไง มีช่วงพักนิดหนึ่งก็ไปหน่อย ถามว่าเขาหวานไหม ก็ดีค่ะ แต่เขาไม่ค่อยแสดงออก เขาจะขรึมๆ นิ่งๆ แต่การกระทำเยอะเราจะมีความรู้สึกว่าเขาดูหล่อในมุมของเขานะ แต่เวลาเราเข้ากล้อง เขาก็จะแบบ...เป็นบ้าอะไรแบบนี้ ก็รู้สึกว่าได้มีเวลาอยู่อยู่ด้วยกันแหละ หลักๆ”เผยดินเนอร์หวาน มีหัวใจล้อมรอบ แต่ไม่ใช่ของเรา ต้องรออย่างน้อยอีก 3 ปีแต่ว่าทริปนี้ไม่มี ไปพักผ่อนเฉยๆ ค่ะ โมเมนต์คุกเข่าก็อย่าเพิ่งสิ อย่าเพิ่งคุก คือจริงๆ แล้วถ้ามันถึงเวลา เรารู้สึกว่ามันใช่ มันคือที่ไหนก็ได้ แต่ใจเย็นๆ ถามว่าอะไรที่รู้สึกว่ามันใช่ ไม่รู้ อย่างนัตตี้ที่แต่งงาน อันนั้นมันก็ไม่รู้นะ อยู่ดีๆ ก็มาเผลอ”เซย์เยสไหม ต้องรอปรึกษาแม่“เยสเลยเหรอ ปรึกษาแม่ก่อน (หัวเราะ)ขอเคลียร์ ฝ่ายชายไม่ได้ทำงานแล้วให้เงินตนหมด ลั่นแค่มุกเท่านั้น เงินใครเงินมัน“โอ้ย…ใครหามาคนนั้นเป็นคนใช้ แต่แค่มีช่วยๆ บอก ว่าโปะบ้านหน่อยค่ะคุณพี่ คือของใครของมันดีกว่า จะได้สบายใจ”