“โน้ต วิเศษ” รอแทบไม่ไหว สิ้นปีแต่ง “แพทริเซีย” อยากมีลูกให้ทันพี่ชาย สามี “ชมพู่ อารยา”

ควงมาหวานเปิดตัวเต็มๆ พร้อมเผยแพลนวิวาห์ สำหรับกับโดยในงาน Be you, Be the next level ผลิตภัณฑ์ “NOLA SUPERFOODS” โน้ตก็เผยว่าฤกษ์วิวาห์เคาะแล้วเป็นเดือนธ.ค.นี้ แต่มีอะไรคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง พร้อมเผยโมเมนต์ขอวิวาห์“วันนี้น้องมาให้กำลังใจ ก็ขอบคุณน้องมากเลย ที่ยังอุตส่าห์แวะมาให้กำลังใจครับ เขาก็มีแจ้งมาก่อนว่าจะมา ไม่งั้นผมจะเซอร์ไพรส์ (หัวเราะ) ยังตื่นเต้นอยู่ คือเขาก็เคลียร์คิวมาครับ เพราะเราแจ้งเขาล่วงหน้า ความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นมากจริงๆ พวกพี่ๆ ก็น่าจะเห็นได้ (หัวเราะ) อย่างที่บอกว่าถึงจะเห็นผมอยู่ในสื่อบ้าง แต่ว่าก็ไม่ได้ทำงานตรงนี้ แล้วก็คงจะไม่ถนัดที่จะออกมาพูดกับทุกคน ส่วนที่น้องบอกว่าเราเตรียมตัวเยอะมากกับงานวันนี้ ก็ต้องเตรียมตัวครับ คือตื่นเต้น แต่เรื่องการตอบตำถามก็ไม่ได้กังวลมากครับ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการต้องมายืนต่อหน้าทุกคนแบบนี้ครับ วันนี้ก็ตอบได้เท่าที่ตอบได้ครับ”เมื่อกี้แพทบอกว่าจะไปลองชุด ใช่ชุดเจ้าสาวไหม“อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชุดอะไรครับ แต่น่าจะเป็นหนึ่งในงานแต่งครับ ขอน้องไว้แล้ว พูดได้ครับคือจริงๆ ฤกษ์เราได้ปีนี้เลย ไม่งั้นจะเป็น 2024 ก็เลยคิดว่าเอาเป็นปีนี้เลยแล้วกัน วันจะแจ้งอีกที แต่ประมาณเดือนธันวาคมครับเรื่องงานให้เขาจัดการได้เต็มที่ เรามีแพลนเนอร์ แต่ว่ามีอะไรก็อยากให้น้องเคาะเลย ส่วนใหญ่ถ้าเขาเคาะได้ ผมก็โอเคจริงๆ ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ เพราะส่วนใหญ่ความคิดหรืออะไรแบบนี้ มันค่อนข้างตรงกันหมด ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ อยู่ในขั้นตอนอยู่ ก็ตื่นเต้นครับ”ย้อนโมเมนต์ขอแต่งงาน เกือบขอไปก่อนแล้วหนึ่งรอบในทริปเดียวกัน แต่จังหวะไม่ดี“คือเราตั้งใจว่าอยากจะเป็นเซอร์ไพรส์ แล้วด้วยการที่ผมเรียนรู้ ว่าน้องเขาเป็นคนยังไง ก็คิดว่าอยากจะทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือมันเป็นโมเมนต์ที่ไม่ได้เฟล แต่คือผมจะขอแล้วมันคนตื่นเต้น โอเค ไม่ใช่ครั้งนี้ คือเป็นในทริปเดียวกัน แต่จังหวะมันไม่ดีตอนนี้ ผิดจากที่ตั้งใจไว้นิดหนึ่ง อยากที่บอกว่าพออะไรที่มันไม่ใช่เซอร์ไพรส์ หรือจังหวะมันไม่ได้ ก็เลยหยุดไว้ก่อน แล้วก็มีโมเมนต์อีกรอบครับ”หวานใจไม่รู้ตัว“ไม่รู้ตัวเลยครับก็ดูจังหวะตื่นมาแดดออก น้องอารมณ์ดี ดูทิศทางนิดนึง ผมก็วางแผนคนเดียว แต่ก็บอกทีบ้านไว้ครับ”อีกกี่ปีก็ต้องเป็นคนนี้“ก็พูดไม่ออก แล้วก็พูดปกติ สิ่งที่เตี๊ยมกับที่พูดก็คล้าย ๆ กันครับ คือเราพูดไม่ออกไปสักพักหนึ่ง แล้วก็พูดออกมาว่า ‘โอเค แต่งงานกันไหม?’ ประมาณนั้นครับ ถามว่าทำไมต้องเป็นชุดนั้น ผมรู้สึกว่าจังหวะชีวิตมันเป็นทริปที่ผมรู้สึกว่าผมกับน้องม เราไปดูฤกษ์ด้วยกัน ดูว่ามีปีนี้นะช่วงธันวาคมทันไหม หรือกับปี 2024 ต้นปีเลย ก็เลยดูว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทำให้เรียบร้อยไปเลยดีกว่า”ต้องคนนี้เป็นภรรยาเพราะน่ารัก ไม่มีอะไรให้ติได้ เขาเป็นคู่ของเรา“ก็ด้วยเวลาก็เลยคิดว่าน่าจะได้แล้ว ก็เลยลองดู ถามว่าเคยบอกน้องไหม ก็บอกครับ เพราะเขาก็ถามว่าทำไมเป็นเขา น้องก็เขิน ถามว่าแพ้ทางไหม ผมไม่แน่ใจความหมาย แต่ผมรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีแบบธรรมชาติมากๆ ผมว่าตรงนี้มันสำคัญ และอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจครับ”คุยเรื่องสร้างครอบครัว“ก็คุยกันในระดับหนึ่งครับ ส่วนเรื่องแหวนไม่พอดีนิ้ว ขนาดใหญ่ไปก็ต้องปรับ ตอนแรกก็จะวัดแต่ก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าเราให้ก่อนแล้วค่อยเอากลับมาปรับเอา ก็เป็นแหวนของคุณแม่ครับ”จากงานแต่งเล็กๆ เริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว“ก็คุยกันแพทก็อยากจะได้งานที่เป็นกันเองแต่อย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีมากกว่า 1 งาน (จัด 2 ที่?) ประมาณ 2 ที่ถ้าเป็นไปได้ครับ”อยากมีลูก 2-3 คน ให้ทัน “น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” พี่ชายเพราะหลาน ๆ ที่บ้านก็ 10 คนแล้วครับ ถามว่าคุยกับน้องหรือยัง ก็อย่างที่บอกครับเรามีความคิดค่อนข้างตรงกัน พอบอก 2 – 3 คน เขาก็โอเค (แฝดไหม?) ก็ตามธรรมชาติเลยครับ ถ้าแฝดก็ดี น่ารักดีครับ ส่วนหลังแต่งมีได้เลยไหม อันนี้ต้องถามน้องครับ”พร้อมใช้ชีวิตคู่“ใช่ครับ อันนี้ก็อยากให้ถามเพิ่มวันจริงมากกว่า เดี๋ยววันนั้นไม่มีอะไรพูด (หัวเราะ) ก็อยากจะมานั่งกับน้องแล้วบอก ส่วนเรื่องสถานที่ก็ได้แล้วครับ เดี๋ยวแจ้งอีกทีครับ”