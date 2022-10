“อีฟ-ไอยวริญร์” เล่าเหตุการณ์ รำถวายพญาศรีสัตตนาคราชนครพนม เปิดกิจกรรม ว่ายน้ำข้ามโขง ของ “โตโน่” เชื่อ !ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวทางช่อง 8 สำหรับ “อีฟ-ไอยวริญร์ ชื่นชอบ” ที่ได้มีโอกาส เข้าร่วมทำพิธีบวงสรวง และรำถวายพญาศรีสัตตนาคราชนครพนม เคียงข้างกับสาว “ณิชา-ณัฏฐณิชา” เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่ หนุ่ม “โตโน่-ภาคิน” จะว่ายน้ำข้ามโขง ในโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ เมื่อวันที่22 ตุลาคมที่ผ่านมา งานนี้ทำเอาสาวอีฟ ภูมิใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ พร้อมยังเผยว่า ในขณะที่รำ ตัวเองขนลุกและสัมผัสได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มั่นใจ 100 % เลยว่า ท่านรับรู้ ถึงความตั้งใจในครั้งนี้ จากปาฏิหาริย์ ที่เกิดขึ้น และการที่ได้มายืนรำบวงสรวงในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ"อีฟเป็นลูกศิษย์ของวัดหัวดอนค่ะ ได้พระอาจารย์แก้วที่ช่วยดำเนินเรื่องให้อีฟ ได้ไปรำในโอกาสนี้ ดีใจมาก ๆ อีฟรู้สึกโชคดีมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ และอีกหนึ่งความโชคดีคือได้ร่วมกิจกรรม ร่วมกับพี่โตโน่ ในโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ เพราะอีฟเองก็มองว่าไม่ได้มีใครที่มีโอกาสแบบนี้ ง่าย ๆ ที่จะมารำถวายพญาศรีสัตตนาคราชนครพนม ในงานสำคัญครั้งนี้""ต้องบอกว่าอีฟขนลุกตั้งแต่ตอนทำพิธีแล้วค่ะ เพราะตอนทำพิธีฝนลงเม็ดนิดหน่อยค่ะ แต่พระอาจารย์ก็พูดขึ้นมาคำนึงว่า ไม่ต้องกลัวนะ เพราะนี่คือเทวดามาพรมน้ำมนต์ให้ แล้วพอเสร็จพิธีทุกอย่าง ฝนก็หยุดตกทันที ทุกคนก็คือ งงเลย เพราะหยุดแบบหยุดสนิท เลยค่ะ เป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่แปลกดี แต่อีฟก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า การที่เราได้มายืน ได้มารำ ณ ดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน เพราะทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้แล้ว""เรื่องรำ อีฟพอมีพื้นฐานมาแล้วบ้าง ค่ะ แต่ต้องบอกว่าเรามีเวลาซ้อมไม่เยอะ เวลาซ้อมของเราน้อยมาก ซ้อมตั้งแต่ตอย 5 โมงเย็น จนถึงทุ่มนนึงค่ะมีเวลาซ้อมแค่สองชั่วโมง แล้วก็รำทั้งหมดสองเพลงค่ะ การรำก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น เพราะมีคุณครู แม่ ๆ คอยสอน แล้วพอเวลจริงก็จะมีแม่ ๆ คอยรำ ให้เราอยู่ข้างหน้าด้วยค่ะ การรำไม่ยาก แต่คงเป็นความตื่นเต้นมากกว่า เพราะการที่เราได้มาร่วมกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แล้ว เราก็ได้รำแถวหน้า ยืนข้าง ๆ ณิชาเลย ซึ่งเราตั้งใจมาก และเราก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาค100 เปอร์เซ็นต์เลย ทำให้ตอนรำเรารู้สึกขนลุก มีความสุข และอิ่มเอมใจที่ได้ทำ และอย่างที่บอกค่ะ เชื่อว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ""ก่อนหน้านี้อีฟไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคเลยค่ะ แต่มีรุ่นพี่ชวนไปกราบท่าน พอไปอีฟก็มีความรู้สึกอุ่นใจมาก สบายใจมากเลยค่ะ แปลกมาก ๆ พอกลับมาจากการกราบไหว้ท่านในครั้งนั้น อีฟก็รู้สึกได้ทันทีว่า มีแต่อะไรดี ๆ เข้ามา มีงานเข้ามาต่อเนื่อง ตอนนี้อีฟก็เลยเชื่อหมดใจเลยค่ะ พอพระอาจารย์ท่านเชิญไปรำถวาย รีบตอบรับไปแบบไม่คิดเลยค่ะ แล้วยิ่งพอรู้ว่าได้เป็นส่วนนึงในงานของพี่โตโน่ด้วย ยิ่งดีใจมาก ๆ ค่ะ""อีฟมองว่าแต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไป ซึ่งอีฟก็มองว่าพี่โตโน่ก็คือทำดีที่สุดแล้วในสิ่งที่เค้าถนัดและก็สามารถทำได้ แล้วกระแสคนร่วมบริจาคก็เยอะมาก ๆ กว่าที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งอีฟ อยากให้มองว่าเดี๋ยวนี้ กระแสดรามา มีมาอยู่แล้ว มีขึ้นง่ายมากแต่อยู่ที่เรามองว่า กระแสดรามานี้เป็นอย่างไรมากกว่า สุดท้ายแล้ว กิจกรรมนี้ก็ผ่านพ้นไป และเจตนาของทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนี้ก็คือเจตนาดี ส่วนกระแสดรามา อย่างที่บอก เราก็ควรเอามาดูว่าอันไหนควรปรับ หรืออันไหนทำแล้วไม่ก่อประโยชน์ ในการทำครั้งต่อไป ก็นำไปแก้ไขในครั้งต่อไป สำหรับคนที่อยากทำกิจกรรมแบบนี้ ค่ะ"