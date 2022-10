"นิโคลีน" ฉลองเรียบง่ายใช้ชีวิตคู่ "ไฮโซกันต์"

Don’t have many photos but I guess that’s how you can tell we had a sh*tload of fun. Thank you everyone for coming and celebrating with us we love you! (Not everyone is pictured)แม้จะมีรูปถ่ายไม่เยอะ แต่ฉันเดาว่าคุณคงรู้ได้ว่าเรามีเรื่องสนุกๆ มากมาย ขอบคุณทุกคนที่มาฉลองกับเรา เรารักคุณ! (ไม่ใช่ทุกคนที่มีภาพ)สำหรับ "กันต์ กัณตภณ มหานนท์" เจ้าตัวเป็นลูกชายคนเล็กของ หมอนิธิ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.รังสินี มหานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของฝ่ายหญิงเองเพิ่งจะมีข่าวถูกปลดจากตำแหน่งรองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติภารกิจที่กองประกวดมอบหมายให้ได้นั่นเอง