แฟนนางงามมั่นใจชุด Iconic of Songkran โดนใจต่างชาติ สร้างสีสันเวที "มิสยูนิเวิร์ส 2022"

โดยในปีนี้ทางกองประกวดเองได้วางคอนเซปต์ไว้ที่ The Festival เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ของบ้านเราที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนื่องจากการประกวดจะมีขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนพอดีขณะที่ภาพรวมก็คือจะต้องไม่เชย นางงามใส่แล้วไม่เทอะทะ วัสดุมีน้ำหนักเบา มีความเป็นแฟชัน ต่างชาติเห็นและเข้าใจง่าย ที่สำคัญก็คือสิ่งที่ทางด้านของ "ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอ็น ร้องขอคือไม่เอาปืนเพราะบ้านเราเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์โศกนาฎกรรมไปนั่นเองสำหรับการประกวดได้มีผู้เข้ารอบ 3 คนด้วยกันคือ ชุดกินรีเล่นน้ำ-Songkran Festival โดย นายสุริยา สุขยี่ และ นายวัฒนา เสมอชาติ, ชุด Iconic of Songkran โดยอับดุลเลาะห์ ศรีบุญคง และชุด Anna Metafest โดย พีรณัฐ วิริยะ ก่อนจะเป็นชุด Iconic of Songkran ที่ได้รับการคัดเลือกเพราะตรงคอนเซ็ปต์มากที่สุดทั้งนี้หลังจากที่มีการประกาศผลดูเหมือนว่าเสียงส่วนใหญ่จากแฟนนางงามนั้นจะมีความชื่นชอบในคอนเซ็ปต์และผลงานที่ออกมาไม่น้อยและเชื่อว่า Iconic of Songkran น่าจะสร้างสีสันในการประกวดได้เป็นอย่างดี