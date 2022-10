“นุ้ย สุวิมล” ผุดโปรเจกต์ ME เติมพลังทุกความสำเร็จ

มาใหม่แต่มาแรง ที่ตอนนี้กระแสไปทั้งไทยและอีกหลายประเทศแล้วทั้งจีน ลาว กัมพูชา ฯลฯ กับเครื่องดื่มไทยแท้คุณภาพระดับโลกพลังที่เราเลือกได้ ที่หลายคนลองแค่ครั้งแรกก็ติดใจจริง จนบอกต่อดังๆ จนเป็นกระแสแรงไปแล้ว และมากกว่าทำธุรกิจ คือการคืนกำไร ให้กับคนในสังคมไปด้วย เพราะสังคมจะดีขึ้นได้ เราต้องช่วยเหลือกันและกันผู้บริหารสาวสุดสตรองจาก มาร์เชลล่า marcella และเครื่องดื่ม ME Energy Drink (มี เอนเนจี้ดริงก์) พลังที่เราเลือกได้ ใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วย ล่าสุดออกแคมเปญใหม่ได้ใจจังๆ กับการช่วยเหลือคนดีในสังคม ให้ได้มีโอกาสมากขึ้นๆ กับโปรเจกต์ ME เติมพลังทุกความสำเร็จโดยล่าสุดทางผู้บริหาร คุณนุ้ย สุวิมล ได้รับข่าวมาว่า มีหนุ่มหล่อสุดกตัญญูและสู้ชีวิตผู้เข้าประกวด เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 เป็นเด็กดี และขยันช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน โดยคุณพ่อของน้อง ทำงานเป็น รปภ. ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง และคุณแม่ขายบาร์บีคิว ทางน้องก็ช่วยครอบครัว ทำหน้าเป็นเดลิเวอรี่ ใครสั่งบาร์บีคิว น้องก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณนุ้ย สุวิมล เปิดใจถึงโปรเจกต์ใหม่ ME เติมพลังทุกความสำเร็จ ช่วยคนด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือเด็กดีมีความขยันกตัญญู ว่า “ทางเราเลือกมอบเงินช่วยเหลือ 5,000 ให้กับ ก้อง ธเนศ The MAN มหาสารคาม 2022 เพราะเราเช็กชัวร์แล้วว่า น้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ขยันทำมาหากินช่วยพ่อแม่มาตลอด รู้จักหาเงินส่งตัวเองเรียนไปด้วยที่สำคัญก้อง ธเนศ เป็นเด็กดีจริง ที่เราอยากจะสนับสนุนส่งเสริม เงินจำนวนหนึ่งที่เราให้ไป อาจจะไม่ได้มากมายนัก แต่เชื่อว่าจะเป็นกำลังใจเป็นพลัง ช่วยแบ่งเบาภาระให้ ก้อง ธเนศ ได้ดีในระดับหนึ่งค่ะ ส่วนคนต่อไปที่ ME เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink จะมอบเงินให้นั้น เราก็จะพิจารณาและมีมาเรื่อยๆ นะคะ”คุณนุ้ย สุวิมล ยังได้พูดถึงอีกปัญหาใหญ่ของประเทศไทยตอนนี้ คือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม “เราจะเห็นกันเยอะมาก ว่าหลายครอบครัวหลายคน ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ไม่มีโอกาสหลายด้าน ในขณะที่อีกหลายๆ คน กลับไม่กระทบไม่เดือดร้อนอะไรเลย ทั้งๆ ที่เราอยู่ในสังคมเดียวกันนุ้ยคิดว่า ต้องเริ่มแก้ที่โครงสร้างเล็กๆ อย่างในครอบครัว หรือชุมชนก่อน เพราะถ้าจุดเล็กๆ เราให้ความสำคัญ ในระดับที่ใหญ่ขึ้น น่าจะช่วยให้ภาพรวมของโครงสร้างสังคม ดีขึ้นได้ค่ะ คนด้อยโอกาสในสังคมไทยมีเยอะมากๆ ทุกคนมีความฝัน ถ้าใครมีความตั้งใจ แต่ไร้ซึ่งโอกาส ก็น่าเสียดาย ME Energy Drink (มี เอนเนจี้ดริงก์) พลังที่เราเลือกได้ นุ้ยเลยอยากเป็นกำลังเล็กๆ ที่มาช่วยพวกเขาในจุดนี้ค่ะซึ่งทางเรา วางแผนจะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ต่อไปเรื่อยๆค่ะ เราอยากช่วยเหลือสังคมไทย ในทุกภาคส่วน เท่าที่เรามีแรงจะทำไปได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มองหาโอกาส ตั้งใจกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อ พลังของตัวเอง ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ ที่อยากทำเพื่อตัวเอง สังคม สิ่งแวดล้อม เราพร้อมจะเป็นพลังสำคัญ ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ประเทศไทย ดีขึ้น แม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่เราเชื่อ ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ ล้วนเริ่มจากจุดเล็กๆ ค่ะ”ติดตามเครื่องดื่ม ME มี เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ และอีกหลายสินค้าคุณภาพได้แล้วทุกโซเซียลเว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.com/เพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drink?_t=8VEPQUErJwo&_r=1