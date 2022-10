B Entertainment BEAT  นำทีมศิลปินหลากค่ายกว่า 20 ชีวิต!! สร้างสีสันความสนุกกับกิจกรรม “JATUJAK STREET CONCERT”

เป็นอีกหนึ่งค่ายเพลงน้องใหม่ สำหรับ B.E.B. หรือ B Entertainment BEAT ที่นอกจากจะทยอยส่งศิลปินและผลงานเพลงเพราะ ๆ มาให้แฟนเพลงได้ฟังกันแบบไม่ขาดสาย ล่าสุดค่ายยังตั้งใจจัดกิจกรรมสุดพิเศษ “JATUJAK STREET CONCERT” โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการเปิดพื้นที่ในตลาดนัดจตุจักรให้เป็นพื้นที่ของเสียงดนตรี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เขย่าความสุข ปลุกสีสัน ตลาดนัดจตุจักร” ทั้งนี้ทางค่าย B.E.B. ได้ชวนศิลปินพี่น้องจากค่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น High Cloud Entertainment, Sony Music, BEC Tero, Spicy Disc, Me Records, Anymild , Believe และศิลปินอิสระมากกว่า 20 ชีวิต อาทิ P-HOT, NESYUD, NICECNX, TOMMY, JARVIS, WONDERFRAME, JSR, SOBBOY, THAWORN, KOBFLATBOY, WHA WHA, TXRBO, BARE KNUCKLE, EART, GRADUM, CD GUNTEE, SIR POPPA, DAWUT, LLB, MARIKO, TOFFE, TINE, NEW BLOOD, ACTIONTHA, RAMASUON, SAMDONG, SIXSUMMER AUDIO, SURPRISE, JARITZ, REDSPIN & YaMAaJin Project, TU BAND มาร่วมสร้างบรรยากาศและสีสันความสุขความสนุกให้กับผู้คนที่เดินทางมายังตลาดนัดจตุจักร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการร้องเพลงเปิดหมวกการกุศล เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อีกด้วยสำหรับกิจกรรม “JATUJAK STREET CONCERT” พร้อมจัดเต็มความมันส์ 4 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 16 , 23 , 30 ตุลาคม 2565 และ 6 พฤศจิกายน2565 โดยมีศิลปินมากมายจากหลากหลายค่ายสลับกันมาร่วมสร้างความสุขผ่านเสียงเพลง ให้ทุกคนได้ฟังและชมกัน ประเดิมอาทิตย์แรกวันที่ 16 ตุลาคม 2565 แฟน ๆ จะได้พบกับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พร้อมกิจกรรมความสนุกและรับชมฟรีคอนเสิร์ตการกุศลสุดพิเศษจาก P-HOT, NESYUD, LLB, MARIKO, TOFFEE, T!NE แฟน ๆ เตรียมปักหมุดแล้วไปเจอกันได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ตลาดนัดจตุจักร บริเวณหน้าหอนาฬิกาติดตามรายละเอียดกิจกรรม “JATUJAK STREET CONCERT” ได้ทาง Facebook : B Entertainment BEAT