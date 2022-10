“ตู่ นันทิดา-บุรินทร์” นำทีมคนดังใจดี รวมพลังโชว์สุดพิเศษ ด้วยหัวใจต่อชีวิตเพื่อผู้ป่วย ในศิริราช สุขสันต์ ปันสุข ครั้งที่ 4 “Giving Hands & Saving Lives”

โดยบรรยากาศภายในงานสุดอบอุ่นเต็มเปี่ยมไปด้วยคณะกรรมการการจัดงาน เซเลบริตี้ ผู้ใจบุญ และแขกผู้มีเกียรติ ที่พร้อมใจกันมาเติมเต็มเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลน และเพลิดเพลินไปกับ เพลงไพเราะที่คุ้นเคยจากศิลปินชื่อดัง โดยมี สัญญา คุณากร และ สุวิกรม อัมระนันท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ควบคุมการผลิตโดย “พิไลวรรณ บุญล้น”เริ่มต้นคอนเสิร์ตด้วยพลังแห่งความสุขด้วยการเติมกำลังใจจากเพลง “เธอผู้ไม่แพ้” โดยเจ้าของเสียงแห่งการให้นำโดย “ตู่-นันทิดา บุรินทร์ บี-พีระพัฒน์ ลูกหว้า พิจิกา ไมค์-ภัทรเดช” ต่อด้วย บี-พีระพัฒน์ ที่มาสะกดอารมณ์ผู้ชม พร้อมพาออกเดินทางสู่ห้วงแห่งความรัก ในเพลง “ดินแดนแห่งความรัก” ต่อด้วยเพลง “รู้บ้างไหม” ตามด้วยนักร้องสาวเสียงดีทรงพลัง “ลูกหว้า พิจิกา” มาในเพลง I Was Born to Love You ต่อด้วยเพลงช้า “ฉันจะฝันถึงเธอ” ก่อนจะส่งต่อให้กับเจ้าพ่อเพลงดิสโก้ “บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์” มาพร้อมกับเพลงดังความหมายดี และเพลงฮิตอย่างเพลง “หยุด”จากนั้นมาคึกคัก ขยับจังหวะกับสองศิลปินรุ่นใหม่ อย่าง “สปาย-ภาสกรณ์" และ "แอ๊ค-โชคชัย" ที่มาสร้างความครึกครื้นในเพลง “ทำบุญด้วยอะไร” ตามด้วย เพลง “ชวนน้องแต่งงาน” และ “เชื่อฉัน” จากความคึกคักสู่อารมณ์เพลงไพเราะ “กลางหัวใจ” ของหนุ่ม "แอ๊ค" ในเพลงของ เจ เอส แอล ฯ จากละคร เรื่อง รักแลกภพ ต่อด้วยพระเอกหนุ่มหล่อออร่าพุ่ง “ไมค์ - ภัทรเดช สงวนความดี” จาก ช่อง 7HD ที่จูงมือมาพร้อม น้องโอเชี่ยน ด.ช.มหาสมุทร เลิศพนมวรรณ” ที่มาโชว์ความสามารถพิเศษกลางเวที ทำเอาแขกผู้มีเกียรติต่างชื่นชม ตบมือให้กำลังใจในความเก่งของน้องโอเชี่ยนกันสนั่นฮอลล์จากนั้นถึงคิวหนุ่ม “ไมค์” ที่คว้าเพลง “ช้ำคือเรา” และ “เธอทั้งนั้น” มาถ่ายทอดให้สาว ๆ เคลิ้มไปตาม ๆ กัน ก่อนจะถึงช่วงเวลาสุดยอดพลังเสียงของดีวาตัวแม่ของเมืองไทย “ตู่-นันทิดา” ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดศิลปินที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ฟิตซ้อมเต็มเหนี่ยว และไม่ทำให้ผิดหวัง งานนี้ “ตู่” โชว์เด็ดในเพลง “ไหนว่าจะจำ” ตามด้วยเพลง “วิมานดิน” สุดยอดเพลงแห่งตำนาน ที่สร้างมนต์สะกดคนฟังให้ซาบซึ้งไปตาม ๆ กัน ก่อนจะคว้าเพลง “ทรายกับทะเล” และ “ฉันเป็นของเธอ” ต่อด้วยเพลง “พนาโศก” ที่มีแขกรับเชิญสุดพิเศษ“บอม สินเจริญบราเธอร์ส” มาร่วมแจม ต่อด้วยเพลง Jail House Rock และ Twist & Shout ตามด้วย “ขอเป็นคนหนึ่ง” หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ก่อนจะปิดท้ายความประทับใจมิรู้ลืมไปในเพลง “เธอผู้ไม่แพ้” งานนี้สร้างความสุขใจแก่ผู้ให้อย่างแท้จริง และอบอุ่นใจผู้รับกันอย่างเต็มอิ่ม