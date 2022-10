ครั้งแรกในไทย “Hayd” จัดเต็มใน Showcase “Lost In Bangkok”

เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ “Hayd (เฮด์)” ศิลปินอินดี้ป็อปจากอเมริกาเจ้าของเพลงฮิตไวรัล “Head In The Clouds”เดินทางมาเปิด Showcase Acoustic สุดอบอุ่น ในประเทศไทย ให้แฟนเพลงได้สัมผัส และเสพงาน Art Installation ผ่านธีม “Head In The Clouds”โดยงานนี้ “Hayd” เอนเตอร์เทนทั้งสื่อมวลชน และแฟนเพลง แบบจัดเต็ม ด้วยการเชิญศิลปินร่วมค่ายอย่าง “SAMMii” ที่ขนเพลงเพราะ ๆ 5 เพลง เริ่มจากเพลง Lilly ตามมาด้วยเพลงแรกที่ทำให้ทุกคนรู้จักเธอในเพลง ทานตะวัน ตามมาด้วยเพลง ปราสาทวังวน ก่อนจะร้องเพลงสากลสุดฮิตจังหวะสนุก ๆ อย่างเพลง Why Say Why ปิดท้ายด้วยเพลง กลับดาว มาร้องในเวอร์ชั่นอะคูสติกให้แฟนเพลงได้ฟังตามมาด้วยศิลปิน นักแต่งเพลง ที่ชวนให้แฟนเพลงขบคิดตามตลอดเวลา อย่าง “Max Jenmana” ที่เตรียมเพลย์ลิสต์มาร้องให้แฟนเพลงได้ฟังแบบอัดแน่น ได้แก่ เพลงฮิต ไวน์ (Wine) และเพลงจังหวะสบาย ๆ แต่โดนใจใครหลายคนอย่างเพลง “ถ้าพระอาทิตย์” ต่อด้วยเพลงที่ทำให้เขาโด่งดังชั่วข้ามคืน อย่างเพลง “วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า” พร้อมด้วยเพลงภาคต่ออย่างเพลง “วันนี้ฉันอยากไปทะเล” ที่แสนจะเข้ากับบรรยากาศภายในงาน ที่โฮมมี่ อบอุ่น และเป็นกันเองปิดท้ายด้วยเพลงสากลเบา ๆ ชวนเคลิ้มอย่างเพลง “Demon” ก่อน “Max” จะส่งไม้ต่อให้ศิลปินหนุ่มตาหวานอย่าง “Hayd” ได้ขึ้นมาร้อง มาเล่นให้แฟนเพลงได้ฟินไปตาม ๆ กันสำหรับเพลงที่ “Hayd” ได้เล่นให้แฟน ๆ ฟังผ่านการเล่นกีต้าร์โซ่โล่อาทิ เพลง Don’t Go Don’t Leave, Airplane Mode, Blindsided เพลงที่ Hayd แต่งให้คุณแม่ และยังไม่ได้ปล่อยที่ไหนมาก่อน, UKE song ที่ชวนให้แฟนๆ ร่วมส่งเสียงร้องไปพร้อม ๆ กันอย่างสนุกสนานนอกจากนี้ Hayd ยังสลับมู้ด แอนด์ โทน มาเล่นเปียโนโซโล่ในเพลง Closure, Changes พร้อมปิดท้ายด้วยเพลงฮิตที่ทำให้ “Hayd” เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างเพลง Head In The Cloudsความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้ “Hayd” ยังได้ชวนแฟน ๆ ทุกคนถ่ายรูป Selfie ร่วมกัน รวมถึงดูแลแฟน ๆ และสื่ออย่างใกล้ชิดด้วยการถ่ายรูปกับแฟนเพลง พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ และบอกว่าจะเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งในปีหน้าอีกด้วยสำหรับแฟนเพลงคนไหนอยากจะเดินทางไปแชะภาพ และเสพงาน Art Installation ผ่านธีม “Head In The Clouds” สามารถไปได้ถึงวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ซึ่งงานนี้มีกิจกรรมให้แฟนเพลงได้ร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “Hayd” กับภาพเพ้นท์พร้อมลายเซ็น 1 รางวัล และ Tote Bag “Lost In Bangkok” พร้อมเซ็ตโปสการ์ด 5 รางวัล เพียงทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้1. เข้าร่วมชมงาน Art Installation “Head In The Clouds” ชั้น 3 ที่ Palette Artspace (BTS Thonglor Exit 3)2.โพสต์รูปหรือวิดีโอพร้อมใส่เพลง “Head In The Clouds” ของ “Hayd” แชร์ผ่านทาง REELS (FB/IG) หรือ TikTok พร้อม Tag @HaydMusic @UniversalMusicTh และติด #HaydHITCth3.สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2556 ที่ Palette Art Space ติด BTS ทองหล่อ4.ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ทาง Universal Music Thailand Facebook Page