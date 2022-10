สุดยอดนวัตกรรมไทย จาก ยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช สู่ UNC แคลเซียมนวัตกรรมระดับในโลก คว้าเหรียญทองพร้อมรางวัลเกียรติยศที่ประเทศอังกฤษ 2 ปีซ้อน

หรือประธานกรรมการบริหาร ยู้ ฟิชบอล จำกัด และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ยูเอ็นซี (UNC) หรือ ยู แนทเขอร์รอล ครีเอทชั่น ( UNC : Your Natural Creation) เผยว่า UNC Calcium Plus (แคลเซียมจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์แคลเซียมบำรุงกระดูก) เป็นผลงานวิจัย ทีได้รับทุนสนับสนุนจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ สภาหอการค้าไทย UNC Calcium เป็นสิทธิบัตรของคนไทย ทีได้รับทุนสนับสนุนในต่างประเทศเพื่อทำการวิจัยเพิ่มเติมปีละ 1000000 เหรียญ และยังร่วมทำวิจัยเพิ่มกับทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อย่างต่อเนื่องในปีได้คว้ารางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติในงาน International Invention & Trade Expo London 2021 จัดขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แต่ปีนี้ถือเป็นการประกวดผ่านออนไลน์เพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาคุณยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช เจ้าของผลิตภัณฑ์ UNC เล่าว่า ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ทุนสนับสนุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อไปแข่งที่ยุโรป รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมในปี 2560 International Invention and Innovation Show ทำให้รู้สึกปิติ และอิ่มที่เอมหัวใจเป็นอย่างมาก ตอนขึ้นไปรับรางวัล ทุกคนใน HALL จากทุกประเทศที่เข้าแข่งยืนด้วยความเคารพในพิธีกรรมอันศักดิสิทธิ์ในการรับเหรียญทอง และมีธงชาติไทยสะบัดเบาๆ พร้อมเสียงบรรเลงเพลงชาติไทยเพราะมากจับจิต และรู้สึกได้ว่าการแข่งขันทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ เป็นที่มาที่สำหรับการแข่งบนเวทีระดับนานาชาติในทุกปี สำหรับ UNC ได้รับรางวัลเกียรติยศจากทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสิน 26 เหรียญทองระดับโลกเช่นเดียวพิเศษของการแข่งนี้ เชื่อว่าทำให้คณะกรรมการตัดสินใจมอบ รางวัลเหรียญทอง 2 ปีซ้อน ให้กับ UNC Calcium เพราะผลิตภัณฑ์สกัดมาจากก้างปลาด้วยนวัตกรรมในการผลิต เป็นธรรมชาติ ไม่มีความพิษในระดับเซลล์ ที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดในโลก กลายเป็นรูปแบบของแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีที่สุดของโลก โดยไม่มีผลข้างเคียง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ100% ซึ่งความสำเร็จนี้ UNC ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสภาหอการค้าไทย ทำให้นอกจากรางวัลการันตีล่าสุดแล้ว ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในการก่อตั้งแบรนด์นี้มา ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลเกียรติยศจากทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 25 รางวัล และในสิ้นเดือนนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สภาหอการค้าไทยพร้อมใจสนับสนุนแบรนด์ไทยไปแข่งการประกวดที่สุดยอดนวัตกรรมที่เยอรมันในสิ้นเดือนตุลาคม หวังแบรนด์ไทยครองใจนวัตกรรมชาวโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ UNC Calcium Plus ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อปี 2563 ถือเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมรูปแบบอื่น โดยกระบวนการผลิตจากธรรมชาติด้วยการนำวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปปลาทะเลมาเพิ่มมูลค่า และพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อป้องกันและฟื้นฟูโรคกระดูกเสื่อมและกระดูกพรุน มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกระดูกและฟันที่สึกหรอ ฟื้นฟูอาการกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อม สามารถเพิ่มเซลล์กระดูกจากการวิจัย เช่น ข้อเข่าเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อคอเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยับยั้งและลดอาการปวดกระดูก ช่วยทำให้มวลกระดูกมีความหนาแน่น และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมวลกระดูก ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหว และที่สำคัญไม่มีผลต่อกระบวนการย่อยอาหาร ทำให้ไม่เกิดอาการท้องอืดหรือท้องผูกเหมือนแคลเซียมรูปแบบอื่น จนได้รับทุนวิจัยเพิ่มเติมในระดับเซลล์ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทรงฤทธิ์ชีวภาพเพื่อนวัตกรรมทางคลีนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย ว่าเป็น UNC แคลเซียมที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกต้นกำเนิด และไม่เป็นพิษต่อเซลล์เมื่อได้รับสารสกัดในระยะยาวเมื่อย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง UNC คุณยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช เจ้าของผลิตภัณฑ์ UNC เล่าว่า เธอในฐานะทายาทรุ่นที่ 3 ของธุรกิจลูกชิ้นปลาเยาวราช ได้แนวคิดมาจากการลดที่เหลือจากธุรกิจลูกชิ้นปลา (Business No Waste) ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มศึกษา วิจัย และพัฒนาจนมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสินค้าเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้อนุสิทธิบัตรในเรื่องของกระบวนการผลิตแคลเซียมจากธรรมชาติ 100 % ด้วย และเป็นธุรกิจสีเขียว BCG (Bio Circular Green Economy) เพราะให้ความสำคัญกับการลดมลพิษอีกด้วยLine official : @UNC.healthCall Center : 02-105-4888Unc the Miracle is Real - หน้าหลัก | FacebookUnc.health (@unc.health) • Instagram photos and videos