เอสซีจี คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

ได้รับด้วยการก่อตั้ง Digital Office หรือ ที่เรียกว่า WEDO เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในธุรกิจ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่เรียกได้ว่า เป็น Born in Thailand (BiT) และตอบโจทย์ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในสามด้าน ได้แก่ การนำนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจเดิม (Core Innovation) การเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจด้วยสินค้า หรือ บริการรูปแบบใหม่ (Adjacent Innovation) และการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม (New Innovation) เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นทั้งในด้าน Better Living, Better Health และ Better Future โดยมี(กลาง)และ(ซ้าย)รับรางวัลจาก(ขวา) ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)เอสซีจีเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรม ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และเพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต อาทิ การจัดการพลังงานแบบประหยัดในที่พักอาศัย โดยการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟสำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือรถไฟฟ้าอีวี รวมถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาช่องทางสื่อสารและให้บริการลูกค้าแบบออมนิ แชนแนล (Omni Channel) แบบไร้รอยต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการทำบ้านที่ครบวงจร และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างจริงจัง มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยการแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต