“นนกุล ชานน” สุดปัง!! คว้ารางวัล Best Actor in a Leading Role จากซีรีส์ "Wannabe ฝัน•กล้า•บ้า•ดัง" บนเวทีเอเชีย "AACA22" พร้อมพ่วงอีก 2 รางวัลใหญ่

ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับ "Wannabe ฝัน•กล้า•บ้า•ดัง" ซีรีส์ม้ามืดจาก Viu Original ประเทศไทย ที่ทะยานสู่แสงสว่างท่ามกลางสปอตไลท์ไปอย่างสง่างาม คว้าสุดยอด 3 รางวัล "National Winner" บนเวที "Asian Academy Creative Awards 2022" อย่างสมศักดิ์ศรี ยืนหนึ่งซีรีส์นอกกระแสแต่ปังมาก!สำหรับ “Asian Academy Creative Awards 2022” หรือ "AACA22" เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับคอนเทนต์คุณภาพ เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้กับนักแสดง และผู้ผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล โดยจะมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เป็นผู้ชนะรวมถึงประเทศไทยเพื่อเข้าชิงรางวัลต่อไป ซึ่งงานประกาศผลและมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565ด้วยความเด็ด-เผ็ด-แสบ ของซีรีส์ "Wannabe ฝัน•กล้า•บ้า•ดัง" ทำให้สามารถคว้าไปได้ถึง 3 รางวัลใหญ่คือ "นนกุล- ชานน สันตินธรกุล" ผู้ชนะจากประเทศไทยและเป็นตัวแทนเข้าชิงรางวัลสาขา Best Actor in a Leading Role ซึ่งนับเป็นชัยชนะที่ไร้ข้อกังขาจริงๆ เพราะฝีมือการแสดงและเสน่ห์ของเขาคนนี้บอกเลยว่าสุดจัดในรุ่น!รางวัลต่อมาคือ Best Drama Series (ซีรีส์ยอดเยี่ยม)และ Best Original Programme by a Streamer/OTT (ซีรีส์ออนไลน์ยอดเยี่ยม) นับเป็นรางวัลที่สร้างกำลังใจให้กับคนเบื้องหน้าและทีมเบื้องหลังที่คอยสนับสนุน ทุ่มเทให้กับผลงานเรื่องนี้อย่างหนักได้เป็นอย่างดี"Wannabe ฝัน•กล้า•บ้า•ดัง" เป็นซีรีส์แนวดราม่า มิวสิก คัมมิ่ง ออฟ เอจ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความฝัน ความรัก มิตรภาพและการเติบโต แม้ "Wannabe ฝัน•กล้า•บ้า•ดัง" อาจไม่ใช่ชื่อซีรีส์ที่ผู้ชมคุ้นหูมากนัก แต่อยากให้เปิดใจเข้ามาสัมผัสและร่วมเดินทางไปกับซีรีส์ที่คว้ารางวัลใหญ่ที่สุดในงานนี้ไปครอง แล้วคุณจะได้พบรอยยิ้มและร่วมยินดีรางวัลนี้ไปกับพวกเขาอย่างไร้ข้อกังขา สามารถรับชมความสนุกคมชัดเต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ทางแอปพลิเคชั่น Viu