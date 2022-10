“ต่อ-สุรศักดิ์ เมืองแก้ว” คว้าแชมป์ Devonte Presents Mister International Thailand 2022 พร้อมเป็นตัวแทนร่วมชิงตำแหน่งระดับอินเตอร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์

หนุ่ม ต่อ-สุรศักดิ์ เมืองแก้ว หล่อทุกองศา โดนใจกรรมการ คว้าตำแหน่ง Mister International Thailand 2022 เรียกว่าสมการรอคอยของเหล่าแฟนๆ ที่รอชมรอบตัดสินเวที Devonte Presents Mister International Thailand 2022 เฟ้นหา The Strong Men งานนี้ 30 หนุ่มหล่อทุ่มสุดตัว นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเก็บตัวมาปรับใช้ โดยแต่ละคนสามารถพรีเซนต์ความสตรองได้ครบทั้ง 3 มิติ Strong Body, Strong Mind และ Strong Talentเปิดเวทีด้วยการแสดงสุดพิเศษจาก 30 หนุ่ม ก่อนจะตามมาด้วยเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ เมื่อ ซีเกมส์-ธีรภัทร อังคณิตย์ คว้า รางวัลพิเศษหนุ่มเดวอนเท่ (DEVONTE MEN) รับรางวัลเงินสดมูลค่า 300,000 บาท รับผลิตภัณฑ์ DEVONTE ใช้ฟรีระยะเวลา 1 ปี รวมมูลค่า 90,000 บาท และรับโอกาสร่วมงานกับพรีเมียม สกินแคร์ สำหรับผู้ชายแบรนด์ DEVONTE และ รางวัล The Best Influencer ตกเป็นของ อุ้ย-ณัฐศักดิ์ พุ่มน้อย และ เฟรม-ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา ได้เงินรางวัลคนละ 100,000 บาท จากแบรนด์ DEVONTE พร้อมรับผลิตภัณฑ์ DEVONTE ใช้ฟรีระยะเวลา 1 ปี รวมมูลค่า 90,000 บาทและมาถึงช่วงเวลาที่แฟนๆ รอคอยกับรอบชุดว่ายน้ำ ซึ่งผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะต้องมาโชว์ Strong Body พร้อมกับสกิลการเดิน การสื่อสารด้วยอายคอนแทค ต่อด้วยรอบชุดสูทจากแบรนด์ POEM ในโทนสีขาว ดำ ทำเอาแฟนๆ หัวใจละลายกับความหล่อ เท่ ละมุน จากนั้นถึงช่วงเวลาประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ ต่อ-สุรศักดิ์ เมืองแก้ว, ซีเกมส์-ธีรภัทร อังคณิตย์ , อะตอม-ณฐาภพ เคนจันทึก, กัญจน์-กัณณวัชรน์ เกื้อกาญจนาภรณ์ และ ท้อป-ณธรรศ ตันเจริญจากนั้นถึงช่วงตอบคำถามจากคณะกรรมการ งานนี้หนุ่มๆ ทั้ง 5 คน ต่างทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือจากผู้ชมทั่วทั้งฮอลล์ จากนั้นถึงเวลาบีบหัวใจกับการประกาศผลชนะเลิศ โดยหนุ่ม ต่อ-สุรศักดิ์ เมืองแก้ว คว้าแชมป์ Mister International Thailand 2022 รับรางวัลเงินสดมูลค่า 500,000 บาท สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กัญจน์-กัณณวัชรน์ เกื้อกาญจนาภรณ์ รับรางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ซีเกมส์-ธีรภัทร อังคณิตย์ รับรางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับพรีเมียม สกินแคร์สำหรับผู้ชาย แบรนด์ DEVONTE และแบรนด์ชั้นนำต่างๆ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อะตอม-ณฐาภพ เคนจันทึก และ ท้อป-ณธรรศ ตันเจริญอย่างไรก็ตาม ต่อ-สุรศักดิ์ เมืองแก้ว ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงตำแหน่ง Mister International 2022 เวทีประกวดหนุ่มระดับแกรนด์สแลมของโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้หนุ่มไทยของเราชนะการประกวดในครั้งนี้!!